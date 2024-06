РФ уперше могла скинути на Україну нову бомбу ФАБ-3000: що кажуть у Повітряних силах

У країні-агресорі РФ заявили про нібито "перше використання" авіабомби ФАБ-3000 М-54. Удар ймовірно було завдано по Харківській області. У Повітряних силах поки не можуть підтвердити цю інформацію.

Як ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 20 червня, окупанти застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування і корекції (УМПК) для удару по українських позиціях у Харківській області.

Зазначається, що російські джерела широко поширили нібито кадри першого удару ФАБ-3000 М-54 по українському дислокаційному пункту в Липцях Харківської області 20 червня, зазначивши, що нібито бомба спричинила значні руйнування, навіть упавши за 10 метрів від наміченої цілі.

Перевірити достовірність кадрів, які поширили російські пропагандисти, наразі неможливо.

ISW пише, посилаючись на дані російських пропагандистів, що удар 20 червня нібито "не був особливо точним, але радіус ураження ФАБ-3000 компенсує його недостатню точність".

Тим часом у Defense Express зазначають, що сама бомба справді промахнулася, але річ у тім, що шляхом постійного нарощування калібру бомби, росіяни якраз намагаються компенсувати недоліки системи навігації та управління комплектів УМПК.

На думку аналітиків ISW, той факт, що російські сили з'ясували, як запускати ФАБ-3000, якщо це справді підтвердиться, є "значною подією" і збільшить руйнівний потенціал постійних атак Росії бомбами-планувальниками проти українських сил та інфраструктури.

"Російські війська вже збільшили використання керованих і некерованих плануючих бомб проти України, зокрема на Харківщині, до руйнівного ефекту, і якщо російські війська зможуть запустити масовий залп із ФАБ-3000 (або навіть важчих керованих плануючих бомб), вони зможуть завдати ще більшої шкоди українським фронтовим позиціям і критичній інфраструктурі", - зазначають аналітики.

У Повітряних силах ЗСУ зазначають, що про справді "нове" застосування можна буде говорити, коли офіційно вдасться зібрати уламки або хоча б ознайомитися з місцем удару.

"Тому необхідно трохи почекати до того, поки вдасться дослідити це місце і вже з упевненістю повідомити нашим глядачам про те, що це був за тип боєприпасу. ФАБ-3000 - це досі рідкісний випадок. Ймовірно, якщо експертиза все ж підтвердить, це стане одним із перших випадків, коли росіяни застосували таку потужну авіаційну бомбу", - сказав в ефірі телемарафону речник Ілля Євлаш.

Колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу вперше оголосив про серійне виробництво ФАБ-3000 під час візиту до Нижегородської області в березні 2024 року.

"У випадку з ФАБ-3000 М-54 - це боєприпас завдовжки 3,3 метра, діаметром (по стабілізатору) в 1 метр, загальною вагою 3067 кг, з яких близько 1200 кг вибухової речовини. Тож, з огляду на це, промах бомби навіть на кілька десятків метрів уже має менше значення, аніж порівняно з ФАБ-250 чи ФАБ-500", - йдеться у статті Defense Express.

Експерти зазначають, що основним питанням залишається носій ФАБ-3000 з УМПК, "хоча очевидно, що йдеться про фронтовий бомбардувальник Су-34", який на центральному пілоні може нести боєприпаси вагою до 4 тонн. Також під питанням дальність скидання такого боєприпасу, яка може бути меншою ніж у бомб меншого калібру.

Раніше Мілітарний писав, що єдиним носієм цих авіабомб в арсеналі Повітряно-космічних сил Росії є стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

Росіяни вже застосовували ці надпотужні авіабомби для бомбардувань Азовсталі під час оборони Маріуполя.

Бомбардувальник може нести до двох таких авіабомб у внутрішніх відсіках.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.