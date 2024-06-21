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РФ уперше могла скинути на Україну нову бомбу ФАБ-3000: що кажуть у Повітряних силах

Анна Ярославська
21 червня 2024, 12:57
75
Про справді "нове" застосування можна буде говорити, коли офіційно вдасться зібрати уламки або хоча б ознайомитися з місцем удару.
Окупанти могли застосувати ФАБ-3000 М-54 на Харківщині
Окупанти могли застосувати ФАБ-3000 М-54 на Харківщині / Колаж: Главред, фото: росЗМІ

У країні-агресорі РФ заявили про нібито "перше використання" авіабомби ФАБ-3000 М-54. Удар ймовірно було завдано по Харківській області. У Повітряних силах поки не можуть підтвердити цю інформацію.

Як ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 20 червня, окупанти застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування і корекції (УМПК) для удару по українських позиціях у Харківській області.

Зазначається, що російські джерела широко поширили нібито кадри першого удару ФАБ-3000 М-54 по українському дислокаційному пункту в Липцях Харківської області 20 червня, зазначивши, що нібито бомба спричинила значні руйнування, навіть упавши за 10 метрів від наміченої цілі.

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Перевірити достовірність кадрів, які поширили російські пропагандисти, наразі неможливо.

РФ уперше могла скинути на Україну нову бомбу ФАБ-3000: що кажуть у Повітряних силах

ISW пише, посилаючись на дані російських пропагандистів, що удар 20 червня нібито "не був особливо точним, але радіус ураження ФАБ-3000 компенсує його недостатню точність".

ФАБ-3000 М-54 по українському дислокаційному пункту в Липцях
Ймовірний удар ФАБ-3000 М-54 по українському дислокаційному пункту в Липцях / скріншот

Тим часом у Defense Express зазначають, що сама бомба справді промахнулася, але річ у тім, що шляхом постійного нарощування калібру бомби, росіяни якраз намагаються компенсувати недоліки системи навігації та управління комплектів УМПК.

На думку аналітиків ISW, той факт, що російські сили з'ясували, як запускати ФАБ-3000, якщо це справді підтвердиться, є "значною подією" і збільшить руйнівний потенціал постійних атак Росії бомбами-планувальниками проти українських сил та інфраструктури.

"Російські війська вже збільшили використання керованих і некерованих плануючих бомб проти України, зокрема на Харківщині, до руйнівного ефекту, і якщо російські війська зможуть запустити масовий залп із ФАБ-3000 (або навіть важчих керованих плануючих бомб), вони зможуть завдати ще більшої шкоди українським фронтовим позиціям і критичній інфраструктурі", - зазначають аналітики.

Що кажуть у Повітряних силах

У Повітряних силах ЗСУ зазначають, що про справді "нове" застосування можна буде говорити, коли офіційно вдасться зібрати уламки або хоча б ознайомитися з місцем удару.

"Тому необхідно трохи почекати до того, поки вдасться дослідити це місце і вже з упевненістю повідомити нашим глядачам про те, що це був за тип боєприпасу. ФАБ-3000 - це досі рідкісний випадок. Ймовірно, якщо експертиза все ж підтвердить, це стане одним із перших випадків, коли росіяни застосували таку потужну авіаційну бомбу", - сказав в ефірі телемарафону речник Ілля Євлаш.

ФАБ-3000 - що про неї відомо

Колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу вперше оголосив про серійне виробництво ФАБ-3000 під час візиту до Нижегородської області в березні 2024 року.

"У випадку з ФАБ-3000 М-54 - це боєприпас завдовжки 3,3 метра, діаметром (по стабілізатору) в 1 метр, загальною вагою 3067 кг, з яких близько 1200 кг вибухової речовини. Тож, з огляду на це, промах бомби навіть на кілька десятків метрів уже має менше значення, аніж порівняно з ФАБ-250 чи ФАБ-500", - йдеться у статті Defense Express.

ФАБ-3000
ФАБ-3000 / Фото: росЗМІ

Експерти зазначають, що основним питанням залишається носій ФАБ-3000 з УМПК, "хоча очевидно, що йдеться про фронтовий бомбардувальник Су-34", який на центральному пілоні може нести боєприпаси вагою до 4 тонн. Також під питанням дальність скидання такого боєприпасу, яка може бути меншою ніж у бомб меншого калібру.

ФАБ-3000, інфографіка
ФАБ-3000 - основні характеристики / Главред

Раніше Мілітарний писав, що єдиним носієм цих авіабомб в арсеналі Повітряно-космічних сил Росії є стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

Росіяни вже застосовували ці надпотужні авіабомби для бомбардувань Азовсталі під час оборони Маріуполя.

Бомбардувальник може нести до двох таких авіабомб у внутрішніх відсіках.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Російські окупанти, як і раніше, планують захопити додаткові території на півночі Харківської області або закріпитися на тих землях, які вони вже захопили. Ворог має намір перекинути туди морську піхоту і бойовиків Кадирова. Про це заявив офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Нацгвардії України Віталій Литвин.

Тим часом Сили оборони України зуміли звільнити від російських окупантів території в Харківській області - село Тихе і райони в південній і центральній частині села Стариця біля Вовчанська.

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська в Харківській області. Утім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

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