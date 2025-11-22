Плацдарм для наступу на Дніпровщину: відомо, де росіяни хочуть прорватися

Зараз противник намагається перенести свій наступ туди, де йому комфортніше.

Де росіяни спробують прорватися / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Ключові тези:

Окупанти можуть спробувати зайняти Гуляйполе

Це серйозний залізничний вузол

В окупантів на даному етапі немає сил для наступу на такий населений пункт

Гуляйполе це серйозний залізничний вузол, а Олександрівка - напрямок, який росіяни можуть розглядати як плацдарм для наступу на Дніпровщину. Тому вони цікаві окупантам. Про це розповів військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі Еспресо.

За його словами, зараз противник намагається переакцентувати свій наступ туди, де йому комфортніше.

"Олександрівка та Гуляйполе - напрямки, які суміжні з Покровсько-Мирноградським напрямком, там у ворога спільна логістика. Окупанти можуть перекидати свої сили в межах короткого плеча: підсилення, переміщення, підтримка артилерією, навіть не знімаючи її з бойових позицій, і використовувати як на Покровському напрямку, так і на Олександрівському. Те саме стосується й операторів, і бронетехніки", - наголосив він.

Тимочко каже, що очевидним є завдання ворога щодо Гуляйполя - спробувати зайняти цей населений пункт, не тільки з політичних міркувань, бо це батьківщина Махна, але це і доволі серйозний залізничний вузол. Там поруч є населений пункт, назва якого говорить сама за себе, - Залізничне.

"Зрозуміло, що Гуляйполе для противника є пріоритетним. Але не забуваємо, що в окупантів на даному етапі немає сил для наступу на такий населений пункт та укріплений район. Тому вони зараз намагаються сунути по невеликих населених пунктах і там займати позиції", - підкреслив оглядач.

На його думку, для окупантів ця дорога цікава як лінія для вибудування певної оборони чи якоїсь чіткої протидії на цьому напрямку, оскільки у них немає сил для серйозної масштабної операції, щоб вийти на оперативний простір.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Наступ РФ на Дніпро

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан говорив, що для захоплення Дніпропетровської області у росіян наразі недостатньо сил.

Він вважає, що основне завдання окупантів на 2025-2026 роки – захоплення Донецької та Запорізької областей. Дніпропетровщиною війська РФ можуть зайнятися тільки після захоплення і утримання під контролем Донецької та Запорізької областей.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, начальник відділення комунікацій 14 бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1 корпусу НГУ "Азов" Максим Бакулін говорив, що окупаційні війська країни-агресорки Росії постійно здійснюють спроби інфільтруватися у місто Покровськ. Росіяни заводять свої підрозділи через систему точок накопичення.

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що Куп’янськ Харківської області та навколишні території залишаються під контролем українських військ.

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Зокрема, російські війська просунулися на Запоріжжі та Харківщині.

Читайте також:

Про персону: Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

