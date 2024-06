Сили оборони звільнили території на Харківщині: в ISW назвали напрямки

Сили оборони України зуміли звільнити від російських окупантів території в Харківській області - село Тихе і райони в південній і центральній частині села Стариця біля Вовчанська.

Як ідеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), за повідомленнями російських військових пропагандистів, українські війська звільнили Тихе. У свою чергу російські окупанти завдали повітряних ударів по населеному пункту. Це може свідчити про те, що ЗСУ взяли під контроль населений пункт.

Уточнюється, що свіжі геолокаційні знімки свідчать про те, що українські війська також нещодавно звільнили від російських окупантів райони в південній і центральній частині Стариці (на південний захід від Вовчанська). При цьому український батальйон, який діяв у цьому районі, повідомив про нещодавні бої поблизу Стариці.

Водночас, за даними українського джерела, російські сили завдали удару по Вовчанську 13 керованими плануючими бомбами протягом однієї години, що вказує на те, що російські сили можуть готуватися до обмеженого наступу на Вовчанськ найближчими днями.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.