Сили оборони звільнили території на Харківщині: в ISW назвали напрямки

Про просування українських сил свідчать нові геолокаційні знімки, пише ISW.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Сили оборони України зуміли звільнити від російських окупантів території в Харківській області - село Тихе і райони в південній і центральній частині села Стариця біля Вовчанська.

Як ідеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), за повідомленнями російських військових пропагандистів, українські війська звільнили Тихе. У свою чергу російські окупанти завдали повітряних ударів по населеному пункту. Це може свідчити про те, що ЗСУ взяли під контроль населений пункт.

Уточнюється, що свіжі геолокаційні знімки свідчать про те, що українські війська також нещодавно звільнили від російських окупантів райони в південній і центральній частині Стариці (на південний захід від Вовчанська). При цьому український батальйон, який діяв у цьому районі, повідомив про нещодавні бої поблизу Стариці.

відео дня

Водночас, за даними українського джерела, російські сили завдали удару по Вовчанську 13 керованими плануючими бомбами протягом однієї години, що вказує на те, що російські сили можуть готуватися до обмеженого наступу на Вовчанськ найближчими днями.

/ understandingwar.org

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Бої на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська на Харківщині. Утім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом. Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви і перегруповуються, щоб відновити штурми Липців і Вовчанська.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова.

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