Втрати РФ зростають: відомо, коли ЗСУ зможуть перехопити ініціативу на фронті

Окупантам не вдалося реалізувати основні свої задачі й зараз вони вимушені застосовувати тактику "повзучого наступу".

https://glavred.net/ukraine/poteri-rf-rastut-izvestno-kogda-vsu-smogut-perehvatit-iniciativu-na-fronte-10574729.html Посилання скопійоване

ЗСУ можуть перехопити ініціативу на фронті / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Силам оборони України потрібно завдавати якомога більше втрат країні-агресорці Росії, аби мати змогу перехопити ініціативу на фронті. Про це в ефірі телемарафону розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

"У нас зараз завдання в цій обороні, в якій перебувають українські сили – це мати змогу завдавати ворогу такі втрати в живій силі, які їм буде важко компенсовувати протягом місяця. І ми підходимо до цього. У травні ми ще не змогли, на жаль. Ворог зумів відновити свої сили. А от у червні, ми вийдемо на цей результат, щоб восени вже ворога зупинити. Щоб вони вже не мали можливості такого повзучого наступу", – сказав Мусієнко.

Він зауважив, що крім знищення особового складу ворога, Силам оборони важливо формувати власні резерви, аби в подальшому мати можливість перехопити ініціативу на фронті.

відео дня

"У чому задум Росії – вони, діючи по всій лінії фронту, намагаються розмотувати наші резерви. А що таке резерв – це ті війська, які є не безпосередньо у бойових діях, але чекають моменту, коли ворог здійснить помилку. Або коли ми створимо перспективи, аби на тій чи іншій ділянці перехопити ініціативу і витіснити ворога з певних рубежів", – зауважив військовий експерт.

Він також згадав російський наступ, який окупанти планували на кінець весни – початок літа 2024 року. За його словами, окупантам не вдалося реалізувати основні свої задачі й зараз вони вимушені застосовувати тактику "повзучого наступу".

"Наступ на Торецьк – це індикатор того, що щось пішло не за планом. Цей напрямок і не розглядався, але ворог вирішив активізуватися і там. Адже зараз відбувається пошук. Глобально, був задум, що їм вдасться наступати на Харківщині. Далі будуть атаки на інших напрямках, оскільки ворог думав, що їм вдасться розтягнути наші сили. Але все свідчить про те, що плани не вдалися", – підсумував Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські захисники зуміли просунутися в районі Вовчанська Харківської області, а також усередині міста.

В той же час, на Куп'янському напрямку окупанти застосовують авіацію. Найактивнішими напрямками, де атакує ворог, є Покровський, Краматорський та Курахівський. Про це розповів підполковник, речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

На Харківщині атаки армії країни-агресора Росії не вщухають з усіх флангів. Особовий склад та збройне забезпечення переважає у противника, попри це ЗСУ вдається відкидати ворожі сили з зайнятих позицій.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред