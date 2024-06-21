Ворог б'є по Україні з новою тактикою: у ЗСУ розкрили деталі ракетного удару РФ

Ресурси у РФ не є безлімітними, підкреслив Ілля Євлаш.

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Ілля Євлаш /прокоментував повітряні удари РФ Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, скріншот, ДСНС

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш прокоментував повітряний удар по Україні російських окупантів.

Як наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону, чотири запущені РФ по Україні ракети було знищено в Кіровоградській і Херсонській областях, водночас ворог цієї ночі ворог не застосовував дрони Shahed.

"Ресурси навіть у такої великої країни не є безлімітними. І звичайно, що їм доводиться це враховувати. Крім того, на третій рік війни росіяни вже розуміють, що не так просто в деяких випадках атакувати ті чи інші об'єкти. Оскільки ми також вживаємо певних заходів для запобігання та убезпечення наших інфраструктурних об'єктів від нападів противника", - зазначив представник ПС.

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За його словами, ворог намагається промацувати протиповітряну оборону України, тому останньої ночі запускав лише крилаті ракети.

"Тому це така гра на виснаження, вони намагаються знайти слабкі шпарини, в той час, коли ми намагаємося маневрувати наявними силами і засобами, щоб відбивати ці ракетно-гарматні удари", - уточнив речник.

Євлаш також додав, що окупанти постійно атакують керованими авіаційними бомбами і продовжують підтримувати цей темп уздовж прифронтових міст.

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Повітряні удари РФ по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше в низці областей України оголошувалася повітряна тривога через зліт ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Крім того, фіксувався рух російських БПЛА типу "Шахед". Уранці в четвер стало відомо про наслідки нічної атаки на Україну.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що сили ППО знищили всі ворожі цілі, якими росіяни атакували столицю. У столиці не зафіксовано руйнувань, постраждалих теж немає.

В Укренерго повідомили, що під час нічного нальоту ворожих дронів пошкоджено об'єкти енергетики в 4 областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили п'ять ракет і 27 "шахедів".

/ Инфографика: Главред

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