Топ-генерали США прилетять до Москви наступного тижня: у чому мета візиту

Візит в Москву планується впродовж наступного тижня.

Генерали США планують відвідати Москву

Генерали США приїдуть до Москви

Ціль візиту - обговорення мирного плану Трампа

Група американських високопоставлених генералів може відвідати Москву вже наступного тижня. Мета візиту - обговорення мирного плану США щодо врегулювання війни в Україні. Про це пише британська газета The Guardian.

Група американських генералів, ймовірно, полетить до Москви наприкінці наступного тижня, щоб обговорити "мирний план", — йдеться у публікації.

Крім цього, у британській газеті нагадали, що у п'ятницю, 21 листопада, російський злочинець Володимир Путін підтвердив, що Москва отримала копію американського плану, який, за його словами, може стати основою для припинення війни.

Людина, близька до Кремля, заявила, що Путіну "сподобалися" загальні контури мирної пропозиції, серед яких - гарантія, що юридично зобов'язує нерозповсюдження НАТО на схід, а також закріплення нейтрального статусу України в конституції.

Що стосується потенційного членства в ЄС, джерело заявило, що Москва розгляне його лише в тому випадку, якщо буде виключено військовий компонент, навівши приклад австрійської моделі нейтралітету.

Який дедлайн в України, щоб прийняти мирний план Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна ухвалити "мирний план", який запропонувала Америка, до четверга. Трамп вважає, що День подяки, який у США святкують 27 листопада, є "відповідним часом" для України, щоб погодитися на запропоновану США угоду.

Новий мирний план Трампа - що відомо

Як писав Главред, адміністрація Дональда Трампа запропонувала план завершення війни, який фактично означає капітуляцію України. У плані міститься 28 пунктів, зокрема скорочення армії, відмова від вступу в НАТО й територій Донбасу.

ЗМІ опублікували карту, де показано, які землі має віддати Україна згідно з планом Трампа. Мирний план Дональда Трампа пропонує Україні віддати РФ 2300 кв. км території, що можна порівняти з розміром Люксембургу.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін уперше прокоментував мирний план Дональда Трампа. За його словами, він "може лягти в основу угоди з Україною".

