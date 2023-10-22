Через штурми в Авдіївці втрати російських військ зросли на 90% - британська розвідка

Втрати Росії останнім часом у війні проти України збільшились на 90%. Цьому передували штурми окупантів у районі Авдіївки.

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Британська розвідка вважає, що РФ від початку вторгнення втратила від 150 до 190 тисяч осіб / Колаж: Головред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Нацполіція України

Втрати країни-агресора Росії у війні проти України збільшилися на 90% - через штурми, які армія окупантів проводять у районі Авдіївки. Про це з посиланням на дані розвідки повідомляють офіцера Міноборони Британії у сервісі мікроблогів Twitter.

"Нещодавній російський наступ на Авдіївку спричинив збільшення втрат росіян на 90%, зафіксованих українським Міноборони", - йдеться у тексті.

Як зазначає британські розвідки, з лютого 2022 року країна-агресор Росія серйозно посилила мобілізацію та вербування найманців (це основний фактор здатності РФ підтримувати війну проти України).

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Розвідка вважає, що РФ з початку вторгнення втратила від 150 до 190 тисяч солдатів убитими і пораненими, а загальна кількість (включаючи поранених, що повернулися на поле бою), коливається від 240 до 290 тисяч.

У розвідці додали, що дані не включають поранених та загиблих найманців, які воюють на боці країни-агресора РФ.

Ситуація в Авдіївці

Раніше керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів про те, що російські окупанти лізуть, як таргани , намагаючись взяти Авдіївку в оточення. Четверту добу в Авдіївці тривають запеклі бої. Окупанти б'ють з усього, що мають. ЗСУ тримають свої позиції.

В ОП розповіли про ситуацію в Авдіївці та зазначили, що там тривають запеклі бої. РФ активізувалася на Авдіївському напрямку, щоб відвернути увагу українських військових та зупинити захисників на Південному та Запорізькому напрямках.

Нещодавно стало відомо про те, що Москва встановила новий дедлайн для "взяття" Донеччини – до 31 грудня. Саме з цим пов'язано те, що ворог намагається знищити місто та захопити його. Якщо ворогові вдасться взяти місто, то окупанти виявляться на стратегічних висотах.

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