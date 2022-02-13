РФ влаштувала блокаду Україні в Чорному морі: Київ шукає безпечні коридори для торговельних суден

Україна шукає безпечні коридори в акваторії Чорного моря для проходу суден / УНІАН

Україна проводить позаплановий промір глибин у Чорному морі, щоб створити умови для безпечного судноплавства в ситуації з блокадою Росією чорноморських портів. Роботи проводяться в північно-західній частині акваторії і триватимуть до 14 лютого. Морським суднам через небезпеку підходу до портів Одеської затоки рекомендують користуватися коридором в районі Дністровської банки.

Як повідомили у Міністерстві інфраструктури, державне підприємство Держгідрографія проводить роботи з проміру глибин у північно-західній частині Чорноморської акваторії. У цьому районі уточнюється характер і структура рельєфу. Дослідницькі роботи проводитимуться до 14 лютого.

читайте також"Не зможуть заходити до портів – зрозуміють ціну свого нахабства": Київ чекає на відповідь світу щодо блокади РФ морівВказується, що подібні дії пов'язані з тим, що Росія через проведення своїх військових маневрів, в порушення міжнародного законодавства, заблокувала морський район у виключній економічній зоні української держави.

"Ці роботи проводяться у зв'язку з незаконним закриттям морського району для проведення військових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України", - зазначили у відомстві.

Також в Мінінфраструктури підкреслили, що через небезпеку здійснення судноплавства до морських портів Одеської затоки, торговельним суднам краще використовувати морський коридор в районі Дністровської банки. Коридор знаходиться між західним кордоном району навчань Росії і південно-східним краєм Дністровської банки.

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Нагадаємо, раніше у Росії заявили про відмову закривати райони Азовського моря, проте блокування районів в Чорному морі продовжується.

Блокада Росією судноплавства в Чорному та Азовському морях

Росія зробила заяву про проведення військових навчань в акваторіях Чорного і Азовського морів в період з 13 по 19 лютого. У морській охороні Державної прикордонної служби України повідомили, що росіяни заблокували прохід суден в Азовському морі через Керченську протоку.

Російські військові маневри суттєво ускладнили прохід суден до портів України, тому що доступною для їх руху залишається тільки смуга територіальних вод української держави.

Головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко оприлюднив карту з зонами, які Росія перекрила для торговельних суден. Таких інцидентів не було з моменту окупації АР Крим і початку російсько-українського конфлікту навесні 2014 року. У Держприкордонслужбі підтвердили достовірність даних карти.

У МЗС України висловили рішучий протест у зв'язку з перекриттям торговельних шляхів. У Києві заявили, що блокада судноплавства може негативно вплинути на роботу українських портів. Українська держава має намір консультуватися щодо цього питання з країнами Чорноморського регіону.

У Військово-морських силах України оголосили про те, що блокада Росією Чорного та Азовського морів - загроза українському суверенітету. Військові заявили про готовність до протистояння агресивним діям і реакції на провокації противника.

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