УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ влаштувала блокаду Україні в Чорному морі: Київ шукає безпечні коридори для торговельних суден

13 лютого 2022, 23:09

Роботи, спрямовані на забезпечення безпечного судноплавства, триватимуть до 14 лютого.

Чорне море, Одеса
Україна шукає безпечні коридори в акваторії Чорного моря для проходу суден / УНІАН

Україна проводить позаплановий промір глибин у Чорному морі, щоб створити умови для безпечного судноплавства в ситуації з блокадою Росією чорноморських портів. Роботи проводяться в північно-західній частині акваторії і триватимуть до 14 лютого. Морським суднам через небезпеку підходу до портів Одеської затоки рекомендують користуватися коридором в районі Дністровської банки.

Як повідомили у Міністерстві інфраструктури, державне підприємство Держгідрографія проводить роботи з проміру глибин у північно-західній частині Чорноморської акваторії. У цьому районі уточнюється характер і структура рельєфу. Дослідницькі роботи проводитимуться до 14 лютого.

читайте також"Не зможуть заходити до портів – зрозуміють ціну свого нахабства": Київ чекає на відповідь світу щодо блокади РФ морівВказується, що подібні дії пов'язані з тим, що Росія через проведення своїх військових маневрів, в порушення міжнародного законодавства, заблокувала морський район у виключній економічній зоні української держави.

"Ці роботи проводяться у зв'язку з незаконним закриттям морського району для проведення військових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України", - зазначили у відомстві.

Також в Мінінфраструктури підкреслили, що через небезпеку здійснення судноплавства до морських портів Одеської затоки, торговельним суднам краще використовувати морський коридор в районі Дністровської банки. Коридор знаходиться між західним кордоном району навчань Росії і південно-східним краєм Дністровської банки.

Реклама

Нагадаємо, раніше у Росії заявили про відмову закривати райони Азовського моря, проте блокування районів в Чорному морі продовжується.

Блокада Росією судноплавства в Чорному та Азовському морях

Росія зробила заяву про проведення військових навчань в акваторіях Чорного і Азовського морів в період з 13 по 19 лютого. У морській охороні Державної прикордонної служби України повідомили, що росіяни заблокували прохід суден в Азовському морі через Керченську протоку.

Російські військові маневри суттєво ускладнили прохід суден до портів України, тому що доступною для їх руху залишається тільки смуга територіальних вод української держави.

Головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко оприлюднив карту з зонами, які Росія перекрила для торговельних суден. Таких інцидентів не було з моменту окупації АР Крим і початку російсько-українського конфлікту навесні 2014 року. У Держприкордонслужбі підтвердили достовірність даних карти.

У МЗС України висловили рішучий протест у зв'язку з перекриттям торговельних шляхів. У Києві заявили, що блокада судноплавства може негативно вплинути на роботу українських портів. Українська держава має намір консультуватися щодо цього питання з країнами Чорноморського регіону.

У Військово-морських силах України оголосили про те, що блокада Росією Чорного та Азовського морів - загроза українському суверенітету. Військові заявили про готовність до протистояння агресивним діям і реакції на провокації противника.

Главред рекомендує:

viber
Чорне море Мінінфраструктури новини України
Зараз ви переглядаєте новину «РФ влаштувала блокаду Україні в Чорному морі: Київ шукає безпечні коридори для торговельних суден». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 11 лютого 2022: Скорпіонам - успіх в любові, Стрільцям - примирення з ворогамиГороскоп на сьогодні, 11 лютого 2022: Скорпіонам - успіх в любові, Стрільцям - примирення з ворогами У моду на весну-літо 2022 повернулися трохи легковажні спідниці з романтичних 60-хУ моду на весну-літо 2022 повернулися трохи легковажні спідниці з романтичних 60-х Рибні відходи краще не викидати: як приготувати добриво, від якого квіти будуть у захватіРибні відходи краще не викидати: як приготувати добриво, від якого квіти будуть у захваті У Путіна ситуація - гірша за цугцвангУ Путіна ситуація - гірша за цугцванг Києву загрожує повалення уряду - СтолтенбергКиєву загрожує повалення уряду - Столтенберг
23:47

Радник Байдена розповів, навіщо оприлюднюють дані про вторгнення РФ в Україну

23:09

РФ влаштувала блокаду Україні в Чорному морі: Київ шукає безпечні коридори для торговельних суденВідео

23:07

Вторгнення РФ і гарантії безпеки: подробиці розмови Зеленського і БайденаВідео

22:34

Зеленський запропонував Байдену терміново приїхати в Україну, проте у США не готові до візиту - CNNВідео

22:31

"У повітрі запахло Мюнхеном": у Британії заявили про високу ймовірність вторгнення Росії в УкраїнуВідео

Реклама
21:31

Гарантія польотів над Україною: підсумки термінового засідання КабмінуВідео

21:20

"Прибудемо не раніше 12 ночі, тяжко": пасажири лайнера SkyUp насилу намагаються дістатися до КиєваВідео

20:43

Час Росії на відповідь - минув: Україна ініціює зустріч з Москвою і країнами Віденського документаВідео

20:23

Україна отримала велику партію військової допомоги з Європи та США через загрозу РосіїВідео

19:57

Зеленський і Байден завершили переговори: всі подробиціВідео

19:45

Чарівливий нюдовий манікюр весна 2022, який пасує всім і під всеФото

19:30

У Путіна ситуація - гірша за цугцвангПогляд

19:21

Загроза вторгнення РФ і блокада авіаперельотів: Кабмін готує термінове засіданняВідео

18:52

Санкції "по-барабану": РФ вибухнула заявою про удар Заходу у відповідь на напад на УкраїнуВідео

18:30

Alina Pash зробила гнівну заяву про свій візит до КримуВідео

18:04

В Україну йде різке потепління: українцям назвали датуВідео

17:50

Гороскоп на завтра, 14 лютого 2022: Тільцям - знаки долі, Ракам - гроші, Водоліям - людина з минулогоВідео

17:43

Чудовий оксамитовий торт на День святого Валентина своїми руками: простий покроковий рецептВідео

17:40

До ночі 14 лютого - повернутися в Україну: у Зеленського звернулися до депутатів Верховної РадиВідео

17:23

З Днем святого Валентина - картинки, привітання і красиві листівки до свята 14 лютого

Реклама
17:19

Повітряне бомбардування: у США відмовилися підтвердити інформацію про вторгнення РФ 16 лютогоВідео

16:50

Зеленський в найближчі години обговорить з Байденом загрозу військового вторгнення Росії в УкраїнуВідео

16:48

Україна просить авіакомпанії не літати над відкритими водами Чорного моря з 14 лютогоВідео

16:25

В ЄС не забороняли польоти над Україною: в Офісі президента звернулися до українцівВідео

16:08

Загроза нападу Росії на Україну і план Риги: Латвія може прийняти до 10 тисяч біженцівВідео

15:57

"Перельоти над Україною небезпечні": SkyUp призупинила продаж квитківВідео

15:45

Ціни на яйця в Україні поповзли внизВідео

15:41

Може перетворитися на отруту: в які страви не можна додавати мед і чим він небезпечний в випічціВідео

15:26

У моду на весну-літо 2022 повернулися трохи легковажні спідниці з романтичних 60-хФотоВідео

15:22

Майже 130 гривень за кілограм: в Україні різко змінилися ціни на популярні фруктиВідео

15:11

На Україну 14 лютого очікує нарада РНБО: ЗМІ дізналися про порядок деннийВідео

14:32

Росія оточила Україну, вторгнення може початися з трьох напрямків - CNN

13:37

"Це нонсенс" : в ОП та Мінінфраструктури спростували чутки про закриття повітряного простору УкраїниВідео

13:29

Високий ризик нападу на Україну: Блінкен сказав, що повинен зробити ПутінВідео

12:49

Літаки SkyUp заборонили летіти в Україну: пасажирів висадили в МолдовіВідео

12:33

"При здоровому глузді": адвокати "дніпровського стрільця" заявили, що він вбивати себе не збираєтьсяВідео

12:13

Долар продовжує поступатися гривні: що буде з курсом наступного тижня

11:43

Не вдалося з'ясувати, який шлях обере Росія: у Білому домі оцінили розмову Байдена і ПутінаВідео

11:35

"Якщо до іншого йде наречена - ще невідомо, кому пощастило": рецензія на фільм "Вийду за тебе"Відео

11:01

США попередили Ізраїль, що Росія може напасти на Україну 15 лютого - ЗМІВідео

Реклама
10:45

Alina Pash зі скандалом перемогла в нацвідборі Євробачення-2022: що відомо про талановиту артистку

10:18

Дві дівчинки провалилися під лід у Кривому Розі, одна з них загинула

09:57

Прикмети на 14 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

09:35

Мати народила вдома, але не викликала лікарів: в Одеській області померло немовля

09:29

Українців попередили про нове суттєве подорожчання інтернетуВідео

08:44

"ПриватБанку плювати на рішення суду": банк приписує клієнтам неіснуючі кредити

08:30

Гетманцев розвіяв міфи про те, що реформи заганяють економіку в тінь

08:24

Коронавірус в Україні сповільнив темп: за добу виявлено 24,5 тисячі випадків зараженняВідео

08:19

5 речей, яких не повинно бути у спальні: позбавляємося від роздратування і здобуваємо міцний сонВідео

08:07

Гороскоп на сьогодні, 13 лютого 2022: Терезам - старі образи, Скорпіонам - роман з ворогом, Стрільцям - віщі сниВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти