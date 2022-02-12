Кулеба поспілкувався з головю МЗС Туреччини: обговорили ситуацію в Чорному та Азовському морях

Очільники МЗС України і Туреччини обговорили дипломатичні шляхи зниження напруги на кордоні України.
У суботу, 12 лютого, голова МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу - чиновники говорили про ситуацію на Азовському і Чорному морях.
"Змістовна розмова з турецьким колегою і другом Мевлютом Чавушоглу з приводу створеної РФ кризи безпеки і загроз в Азовському і Чорному морях", - йдеться в повідомленні Twitter Кулеби.
Також глави МЗС України і Туреччини обговорили дипломатичні шляхи зниження напруги на кордоні України.
"Вітаю Активні зусилля Анкари. Обговорили розвиток військово - технічного співробітництва України та Туреччини", - додав Дмитро Кулеба.
Телефонна розмова Зеленського і Макрона
Президент Франції Еммануель Макрон 12 лютого після дзвінка російському президенту Володимиру Путіну подзвонив главі Української держави Володимиру Зеленському. Із Зеленським вони обговорили:
- ситуацію з безпекою,
- можливості активізації мирного процесу в рамках нормандського формату,
- переговори Тристоронньої контактної групи.
Також лідери обмінялися думками щодо останніх міжнародних переговорів.
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