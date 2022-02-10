Блокада РФ морів - загроза суверенітету України: у ВМСУ оголосили про готовність до захисту країни

ВМС України готові протистояти будь-яким сценаріям і провокаціям для захисту держави на морському напрямку / УНІАН

Навчання Росії в акваторії Чорного та Азовського морів несуть загрозу суверенітету України в територіальних водах держави та виключній морській економічній зоні. Росіяни перекрили низку морських ділянок, заблокували вільне судноплавство в напрямку українських портів, і порушили норми міжнародного права. Військові готові до протидії будь-яким сценаріям, провокаціям і захисту своєї країни в морі. Про це заявили у Військово-морських силах України.

Як повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ в Facebook, Москва, перекривши суттєву частину Азовського та Чорного морів для проведення ракетних і артилерійських навчань, припустилася порушень міжнародного права.

Подібні дії розцінюються Військово-морськими силами як загроза суверенітету і вільним правам української держави у виключній морській економічній зоні. Росія заблокувала вільне пересування суден до морські порти України.

"Ці дії є черговою загрозою суверенітету України в її територіальному морі і суверенним правам у виключній морській економічній зоні. Перекриваючи рекомендовані морські шляхи, РФ практично унеможливила свободу судноплавства в зазначених районах і можливість суден вільно заходити до морських портів України, особливо в Азовському морі, що є порушенням як духу, так і букви Конвенції ООН з морського права,1982 року", - наголошується у заяві.

У ВМС також вказали, що Росія продовжує посилювати військову присутність в Чорноморському регіоні. Здійснюється перекидання додаткових десантних кораблів для чинення тиску на Україну і міжнародне співтовариство.

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Росія перекрила морські торговельні шляхи в акваторії Чорного та Азовського морів - ВМСУ / facebook.com/navy.mil.gov.ua

читайте такожЗагроза удару Росії з моря і висадка десанту: у ВМС назвали сценарій військового вторгнення в УкраїнуУ такій ситуації Військово-морські сили України готові протидіяти можливим сценаріям і провокаціям з метою захисту держави на морі.

"ВМС ЗСУ готові до розвитку будь-яких сценаріїв і провокацій, захисту країни на морському напрямку", - підкреслюється у заяві ВМС ЗСУ.

Військові навчання Росії в Чорному та Азовському морях

У РФ зробили заяву про проведення військових маневрів у водах Чорного та Азовського морів в період з 13 по 19 лютого. Як повідомили РБК-Україна у Морській охороні Держприкордонслужби України, росіяни вирішили повністю перекрити прохід суден в Азовському морі через Керченську протоку.

Проведення російських навчань серйозно ускладнює прохід кораблів до українських портів, тому що доступною для проходу суден залишається тільки смуга територіальних вод України.

Згідно з картою, яку опублікував головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко у Facebook, Росія перекриває шляхи для торгівельних кораблів. Подібних інцидентів не було з початку захоплення Криму і збройного конфлікту Москви та Києва. Достовірність даних карти підтверджена українськими прикордонниками.

У МЗС України висловили протест через дії, пов'язані з військовими навчаннями Росії в Чорному та Азовському морях. У Києві сказали, що російські маневри блокують судноплавство в обох морях, че може призвести до серйозних економічних та соціальних наслідків для українських портів.

Україна працюватиме з країнами Чорноморського регіону для того, щоб дії Росії отримали відповідну оцінку, яка повинна супроводжуватися кроками у відповідь.

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