"Економічна війна": США відреагували на блокаду Росією Азовського моря

У США вважають, що таким чином Росія перешкоджає морським перевезенням, які необхідні для української економіки.
Посольство США в Києві відреагувало на блокування Росією Чорного та Азовського морів під виглядом військових навчань.
Як пишуть у Twitter посольства США, такі дії Москви, це продовження економічної війни проти України.
"Російська економічна війна проти України триває", - підкреслили в американській дипмісії.
Там зазначили, що під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях і таким чином перешкоджає морським перевезенням, які необхідні для української економіки.
Росія перекрила судноплавство в Чорному та Азовському морях
Російська Федерація оголосила про військових навчаннях в акваторіях Чорного та Азовського морів у період з 13 по 19 лютого. У морській охороні Держприкордонслужби України повідомили, що росіяни повністю перекрили прохід суден в Азовському морі через Керченську протоку.
Проведення військових навчань РФ значно ускладнює прохід кораблів у порти України, оскільки доступною для руху суден залишається тільки смуга територіальних вод української держави.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати сильну відповідь Росії на її дії в Чорному та Азовському морях.
За словами міністра, коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну свого нахабства.
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