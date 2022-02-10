Москва перекрила Чорне та Азовське моря під виглядом навчань: Київ жорстко відповів

РФ перекидає кораблі в Чорне та Азовське моря / mil.ru

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з рішенням Російської Федерації про блокування частини акваторії Чорного і Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань.

"Безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Йдеться про істотне і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, насамперед торгового, що може призвести до складних економічних і соціальних наслідків, насамперед для портів України", - йдеться в заяві МЗС України.

Також сказано, що такі агресивні дії Російської Федерації як частина її гібридної війни проти України неприпустимі.

"Вони демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН і Конвенції ООН з морського права", - підкреслюється в заяві.

У МЗС заявили, що Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, для того, щоб такі дії російської сторони отримали належну оцінку і відповідь.

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Що відомо про маневри РФ

У січні Росія направила в Чорне море шість десантних кораблів з Північного і Балтійського флотів РФ.

10 лютого в Міноборони РФ заявили, що загін великих десантних кораблів ВМФ Росії зайшов до Севастополя. Найближчим часом загону "належить продовжити виконання завдань відповідно до плану бойової підготовки" ВМФ РФ.

Головний редактор BlackSeaNews, керівник проекту "Інститут чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко оприлюднив у Facebook карту перекриття районів Чорного і Азовського морів на час проведення ракетних і артилерійських навчань ВМФ РФ, які будуть проходити в лютому.

/ Facebook/Andrii Klymenko

"Ніяких коридорів для проходу торгових суден не передбачено. Такого за останні 8 років не було", - написав він.За даними експерта, в Чорному морі в цілому будуть знаходитися 12 великих десантних кораблів з 3-х флотів РФ - Чорноморського, Тихоокеанського і Північного.

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