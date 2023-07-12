РФ вдарила "Шахедами" по об’єкту інфраструктури на Черкащині: є постраждалі

Російські окупанти у ніч на середу, 12 липня, атакували дронами Черкаську область. Було влучання в об'єкт нежитлової інфраструктури у Черкаському районі.
Постраждали двоє людей, їх з опіками доставили в лікарню. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.
"Складна ніч. Понад три з половиною години Черкащина була на тривозі. Ворог атакував нашу область "шахедами". Маємо влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок цього там виникла пожежа – натепер уже ліквідована. Двох потерпілих із опіками доправлено до лікарні", – розповів Табурець.
Також він додав, що обстеження території триває.
Атаки Росії по Україні ракетами і дронами
Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову. Внаслідок атаки окупантів 10 людей загинули і 45 отримали поранення (з них троє дітей). Вік загиблих – від 32 до 95 років. Найстарша загибла жінка пережила Другу світову.
У ніч на 7 липня російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе "Шахед". Уламки збитих БПЛА впали на автомобіль, внаслідок чого загинули дві людини.
Країна-агресорка Росія вдень 10 липня вдарила керованою авіабомбою по місцю видачі гуманітарної допомоги у прифронтовому Оріхові Запорізької області.Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих – жінок 43, 45, 47 років і 47-річного чоловіка. Проте потім рятувальники дістали з-під завалів тіла ще трьох людей. Таким чином кількість загиблих зросла до семи.
Російські окупанти у ніч на вівторок, 11 липня, атакували Київ дронами "Шахед". Біля української столиці працювала протиповітряна оборона. Усі ворожі безпілотники вдалося збити.
Нагадаємо, у ніч на середу, 12 липня, окупанти знову другу ніч підряд атакували Київ "Шахедами". Українська протиповітряна оборона збила усі ворожі безпілотники у повітряному просторі навколо Києва.
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