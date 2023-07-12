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РФ вдарила "Шахедами" по об’єкту інфраструктури на Черкащині: є постраждалі

Альона Вороніна
12 липня 2023, 09:11 оновлено 12 липня, 09:17
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Внаслідок влучання дрона виникла пожежа. Двох людей забрали до лікарні з опіками.
Дроны-камикадзе, дым
Окупанти поранили 2 людей ударом дрона по об'єкту на Черкащині/ колаж: Главред, фото: "Новини Миколаєва", Telegram

Російські окупанти у ніч на середу, 12 липня, атакували дронами Черкаську область. Було влучання в об'єкт нежитлової інфраструктури у Черкаському районі.

Постраждали двоє людей, їх з опіками доставили в лікарню. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

"Складна ніч. Понад три з половиною години Черкащина була на тривозі. Ворог атакував нашу область "шахедами". Маємо влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок цього там виникла пожежа – натепер уже ліквідована. Двох потерпілих із опіками доправлено до лікарні", – розповів Табурець.

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Також він додав, що обстеження території триває.

Атаки Росії по Україні ракетами і дронами

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову. Внаслідок атаки окупантів 10 людей загинули і 45 отримали поранення (з них троє дітей). Вік загиблих – від 32 до 95 років. Найстарша загибла жінка пережила Другу світову.

У ніч на 7 липня російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе "Шахед". Уламки збитих БПЛА впали на автомобіль, внаслідок чого загинули дві людини.

Країна-агресорка Росія вдень 10 липня вдарила керованою авіабомбою по місцю видачі гуманітарної допомоги у прифронтовому Оріхові Запорізької області.Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих – жінок 43, 45, 47 років і 47-річного чоловіка. Проте потім рятувальники дістали з-під завалів тіла ще трьох людей. Таким чином кількість загиблих зросла до семи.

Російські окупанти у ніч на вівторок, 11 липня, атакували Київ дронами "Шахед". Біля української столиці працювала протиповітряна оборона. Усі ворожі безпілотники вдалося збити.

Нагадаємо, у ніч на середу, 12 липня, окупанти знову другу ніч підряд атакували Київ "Шахедами". Українська протиповітряна оборона збила усі ворожі безпілотники у повітряному просторі навколо Києва.

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