РФ скинула авіабомбу на місце видачі гумдопомоги в Оріхові: є загиблі і багато поранених

Четверо людей загинули, одинадцятеро потрапили до лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості.

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Удар авіабомбою по Оріхові/ колаж: Главред, фото: Telegram Запорізька ОВА

Країна-агресорка Росія вдарила керованою авіабомбою по місцю видачі гуманітарної допомоги у прифронтовому Оріхові Запорізької області.

Чотири людини загинули на місці – жінки 43, 45, 47 років і 47-річний чоловік. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

Одинадцять людей були госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості.

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Зазначається, що удар був нанесений керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі.

Також Малашко повідомив, що російські загарбники загалом здійснили 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: було здійснено 5 обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці.

"В Новоданилівці поранення отримав 65-річний чоловік – йому невідкладно надана медична допомога. Наразі зафіксовано руйнування 10 цивільних об'єктів", – повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову. Внаслідок атаки окупантів 10 людей загинули і 45 отримали поранення (з них троє дітей). Вік загиблих – від 32 до 95 років. Найстарша загибла жінка пережила Другу світову.

У ніч на 7 липня російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе "Шахед". Уламки збитих БПЛА впали на автомобіль, внаслідок чого загинули дві людини.

У Миколаєві у ніч проти понеділка, 10 липня, пролунав вибух під час повітряної тривоги. Російська окупаційна армія атакувала місто ракетами. Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки окупантів на місто постраждав об'єкт інфраструктури. За попередньою інформацією, удар міг бути нанесений ракетою "Іскандер-М".

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