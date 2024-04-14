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РФ вдарила ракетами по двох областях: що відомо про поранених і "прильоти"

Олексій Тесля
14 квітня 2024, 20:04
У Дніпропетровській області підрозділами повітряного командування "Схід" було знищено крилату ракету.
Днепр
Наслідки удару РФ по Дніпропетровській області / Колаж: Главред, Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпрі 12 постраждалих унаслідок падіння осколків збитої російської ракети в неділю ввечері, 14 квітня.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram. Він також опублікував фото наслідків ворожої атаки.

"На даний момент у Дніпрі вже 5 постраждалих. Це троє чоловіків і жінка. А ще 15-річний хлопець. У нього осколкові поранення та контузія. Попередньо пошкоджено 9 приватних будинків", - написав Лисак.

відео дня

За його словами, постраждалих у Любимівській громаді госпіталізовано не було. "За уточненою інформацією, в Любимівській громаді через падіння уламків пошкоджено автомобіль. З пораненнями три людини. Втім, від госпіталізації вони відмовилися", - розповів Лисак.

Пізніше він уточнив, що кількість постраждалих збільшується, і вже відомо про 12 поранених унаслідок ракетного удару РФ.

  • Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині
    Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині
    Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині
    Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині
    Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині
    Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині
    Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині t.me/dnipropetrovskaODA

Раніше Командування Повітряних сил повідомило про те, що о 17:50 у Дніпропетровській області підрозділами повітряного командування "Схід" було знищено крилату ракету.

Удар РФ на півдні

Сили української протиповітряної оборони збили в небі над Чорним морем дві російські ракети, випущені російськими окупантами в бік Одеської області, повідомляють Сили оборони півдня України в неділю.

"Надвечір ворог укотре завдав точкового ракетного удару в напрямку Одеської області, випустивши 2 ракети Х-59. Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено над акваторією Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Скріншот
/ t.me/SJTF_Odes

Ракета Х-59 - що про неї відомо

Х-59 "Овод" (за кодифікацією НАТО AS-13 Kingbolt) - радянсько-російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіусу дії (до 290 км для Х-59МК2), пише Вікіпедія.

Призначена для ураження наземних і надводних об'єктів противника, прикритих ППО. Оператор їх виявляє візуально в будь-який час вдень у простих метеоумовах.

Існують також різновиди для вседобового і протикорабельного застосування.

Ракети Х-59 використовуються російськими окупантами під час вторгнення на територію України.

Удари РФ по Україні

Раніше полковник попередив українців про зміну тактики ударів. За словами Петра Черника, серед цілей окупаційної армії Росії є ще одна відносно новизна - удари по газогенеруючих комплексах.

Нагадаємо, що РФ обстріляла дві ТЕЦ і підстанцію в Харкові. Ігор Терехов повідомив, що в Харкові не вистачає напруги в енергосистемі, тому запроваджували графіки відключень електропостачання житлових будинків, сказав мер міста.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нову атаку Росії. Він звернувся до Заходу із закликом надати більше систем ППО. Інакше, вважає він, це розв'яже Путіну руки до ширшої агресії. На фронті серйозні проблеми.

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