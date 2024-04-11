РФ обстріляла дві ТЕЦ та підстанцію: Терехов розкрив ситуацію зі світлом у Харкові

У Харкові не вистачає напруги у енергосистемі, тому запроваджувались графіки відключень електропостачання житлових будинків, сказав мер міста.

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Терехов розповів про обстріл енергетичної інфраструктури Харкова / Колаж: Главред, фото: ДСНС у Харківській області, скріншот з відео

У ніч на 11 квітня російські окупанти здійснили обстріл енергетичної інфраструктури Харкова. В результаті атаки пошкоджені дві теплові електростанції і трансформаторна підстанція, що призвело до серйозних перебоїв у постачанні електроенергії. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

"Вночі були дуже серйозні обстріли енергетичної інфраструктури Харкова. І тієї ТЕЦ, яка теж заживляє Харків. Було обстріляно дві ТЕЦ. Наслідки дуже серйозні, бо вони припинили забезпечення міста. Також була обстріляна трансформаторна підстанція, яка теж зараз не працює. Тому зранку був серйозний дефіцит електропостачання і ми зранку не змогли запустити метрополітен", - зазначив він.

Терехов розповів, що зранку у Харкові був значний дефіцит електроенергії, тому у місті не змогли запустити метрополітен. Однак роботу метро вдалося запустити вдень.

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За його словами, у Харкові все ще можуть бути перебої з електропостачанням. Терехов додав, що у енергосистемі не вистачало напруги, тому роботу метро зупиняли кілька разів.

"Крім того, були запроваджені графіки відключень електропостачання житлових будинків. Сьогодні обленерго і "Укренерго" намагаються витримувати ці графіки, але є певні збої, тому що не вистачає напруги в енергосистемі", - пояснив мер Харкова.

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Удари РФ по Харкову - подробиці

Нагадаємо, вдень 11 квітня, у Харкові прогриміли потужні вибухи. Окупанти атакували місто ракетами. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив "приліт", а після нього у місті сталося ще кілька вибухів.

Також мер Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки російської атаки 11 квітня. Окупанти завдали ударів по енергетичній інфраструктурі міста, що призвело до складної ситуації з електропостачанням. Внаслідок атаки є руйнування будинків.

Крім цього, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що відбулось щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області. На щастя, постраждалих немає.

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