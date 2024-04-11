Генералів Ковальчука та Літвінова не звільнили із ЗСУ, а перевели на вищі ланки

Генерал-майорів Літвінова та Ковальчука перевели у межах просування по службі на вищі ланки.

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Куди переведуть генералів ЗСУ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Military Media Center

У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ повідомили про рішення, що командувачів оперативних командувань "Південь" та "Захід" Андрія Ковальчука і Сергія Літвінова не звільнятимуть із лав ЗСУ.

Як зазначає hromadske, генералів перевели у межах просування по службі на вищі ланки. Зокрема, генерал-майора Літвінова призначили заступником начальника Національного університету оборони України. А генерал-майора Андрія Ковальчука - начальником Військової академії в Одесі.

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Що відомо про Андрія Ковальчука

Генерал-майор Андрій Ковальчук очолив оперативне командування "Південь" у 2021 році. До цього він був першим заступником командувача Десантно-штурмових військами ЗСУ (2016-2021 рр.). На момент початку війни у 2014 році Ковальчук перебував на посаді начальника штабу 80-ї окремої аеромобільної бригади.

Командувач відомий за успішною операцією ЗСУ зі звільнення правобережної частини Херсонської області та самого Херсона. Отримав статус Героя України.

Хто такий Сергій Літвінов

Генерал-майор Сергій Літвінов став командувач оперативного командування "Захід" у серпні 2021 року. До цього він займав посаду заступника командувача ОК "Північ" з бойової підготовки (2017 рік) та командира 17-ї окремої танкової бригади (2015-2017 рр.). Він також має орден Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також орденом "За мужність".

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