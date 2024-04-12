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"Новизна" ракетних атак РФ: полковник попередив українців про зміну тактики

Юлія Закрепа
12 квітня 2024, 08:53
За словами Петра Черника, серед цілей окупаційної армії Росії є ще одна відносно новизна - удари по газогенеруючих комплексах.
'Новизна' ракетних атак РФ: полковник попередив українців про зміну тактики
Окупанти атакують енергетику України / колаж: Главред, фото: ДСНС

Країна-агресорка Росія завдає потужних ударів по українській енергетиці, зокрема по ТЕС, таким чином РФ намагається підготуватись до великого наступу на фронті. Росіяни розуміють проблему України із нестачею боєприпасів, тож хочуть виснажити ППО України. Таку теорію видання The Wall Street Journal проаналізував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

Для 24 каналу Черник зазначив, що не погоджується з цією тезою, адже варто звернути увагу на циклічність ударів. Військовий експерт умовно поділив їх на три великі цикли:

  • Перший – це жовтень 2022.
  • Другий квітень 2023 і жовтень 2023.
  • Третій зараз ми перебуваємо його на завершальному етапі.

Він вважає, що нічого нового росіяни не запропонували. За винятком того, що раніше вони били по трансформаторних станціях, а тепер почали бити по електрогенеруючих станціях.

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"Тут така дуже цікава ознака того, чому саме зараз противник це почав робити. Він усвідомлює, що не може повернути Україну назад. Отже, треба нищити все те, що у перспективі для нас буде корисним. Чому така інформація розповсюджується? Та ми вже переконалися безліч разів, що наш противник уміє вкидати потрібну йому інформацію навіть на дуже великих і якісних медійних майданчиках", - додав військовий експерт.

За словами Черника, серед цілей є ще одна відносно новизна - це газогенеруючі комплекси. Щоб пояснити причину цих атак, варто згадати про тезу - росіяни усвідомлюють, що Україна кінцево від них відривається.

Відомо, що Україна має чи не найбільший потенціал в частині того, що називається "підземні газові сховища". Вони доволі великі та потужні. Черник пояснив, що вони розробляються вже понад 100 років.

"До речі, був час у середині 60-х років, коли й Москва, й тодішній Ленінград живилися саме з українського газу, допоки не почав освоюватися Великий Сибір. Україна і досі має доволі великі запаси природного газу. Ці підземні сховища точно у перспективі будуть корисними: аби там зберігався європейський, в першу чергу, норвезький газ. А також скраплений газ, який все більше набирає обертів постачання до Європи зі Сполучених Штатів Америки. Це дуже прибутковий бізнес", - повідомив експерт.

Хто такий Петро Черник

Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Нагадаємо, що РФ обстріляла дві ТЕЦ та підстанцію у Харкові. Ігор Терехов повідомив, що у Харкові не вистачає напруги у енергосистемі, тому запроваджувались графіки відключень електропостачання житлових будинків, сказав мер міста.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нову атаку Росії. Він звернувся до Заходу з закликом надати більше систем ППО. Інакше, вважає він, це розвʼяже Путіну руки до ширшої агресії. На фронті серйозні проблеми.

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війна в Україні ЗСУ ракетний удар Петро Черник атака дронів
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