РФ може обстрілювати Київ цілий день: у столиці лунають нові потужні вибухи

​ У Києві 26 червня 2022 лунають нові вибухи / Фото Reuters, соцмережі

У Києві гримлять нові вибухи. Про це повідомляють жителі кількох районів столиці. За словами очевидців, сильний вибух був зокрема і на Лівому березі.

Нардеп Олексій Гончаренко пише, що у столиці пролунало 6-7 вибухів. За його словами, окупанти б'ють по Київській області.

Reuters з посиланням на очевидців повідомляє про два потужні вибухи на південних околицях Києва.

Офіційної інформації поки немає.

Телеграм-канали публікують фото диму над Києвом (за іншими даними - в Київській області), який підіймається після повідомлень про вибухи.

Телеграм-канали публікують фото диму після вибухів / Фото соцмережі

О 10:40 у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога.

Зазначимо, Telegram-канал моніторингової групи Білоруський Гаюн пише, що на території Білорусі помічені три бомбардувальники, що летять у бік України. Також повідомлялося про численні запуски ракет.

Радник Офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні окупанти можуть обстрілювати Київ упродовж цілого дня.

"Весь день можуть працювати по Києву. Не кажучи вже про інші міста", - написав Арестович.

Як повідомляв Главред, вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетного удара по Києву. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів витягли жінку. Вона виявилася громадянкою РФ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, ракета вдарила прямо в квартиру росіянки та її сім'ї. Чоловік, імовірно, загинув. Принаймні, повідомлялося про одного загиблого внаслідок ракетного удару.

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