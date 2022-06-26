"Спостерігали, красиво!": білоруський диспетчер похвалив пілота РФ, який бомбардував Україну

Вранці 26 червня у Києві та інших містах було чутно вибухи. Пізніше оприлюднили аудіоперехоплення розмови диспетчера і пілота РФ після атаки на Україну.
У Мережі з'явився аудіозапис нібито переговорів диспетчера і пілотів бомбардувальників ВКС РФ, які запускали ракети по Україні з території Білорусі в неділю, 26 червня.
Уривок переговорів опублікував Telegram-канал моніторингової групи Білоруський Гаюн.
"Група закінчила, дякую за прикриття", - каже пілот.
"Спостерігали, красиво! М'якої посадки", - відповідає йому білоруський диспетчер.
Також Telegram-канал писав, що на території Білорусі були помічені три бомбардувальники, що летіли у бік України. Також повідомлялося про численні запуски ракет.
Ракетний удар по Києву 26 червня
Вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетного удару по Києву. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.
З-під завалів витягли жінку. Вона виявилася громадянкою РФ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, ракета вдарила прямо в квартиру росіянки та її сім'ї. Чоловік жінки загинув. Принаймні, повідомлялося про одного загиблого внаслідок ракетного удару.
Пізніше стало відомо, що в Києві були чутні звуки нових вибухів. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що було 6-7 вибухів. Агенство Reuters з посиланням на очевидців писало про два потужні вибухи на південних околицях Києва.
Радник Офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні окупанти можуть обстрілювати Київ цілий день.
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