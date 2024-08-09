Мінус 700 авіабомб: у Генштабі підтвердили удар по летовищу в Липецьку

Сили оборони України успішно вразили військовий аеродром і засоби ППО російських окупантів.

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Аеродром "Липецьк" потрапив під удар ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Telegram

У ніч на 9 серпня Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Липецьк" на території країни-агресора РФ. Успішну операцію підтвердили в Генштабі ЗСУ.

Повідомляють, що під час атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами і ще низку інших об'єктів у районі аеропорту.

"Зафіксовано кілька джерел загоряння, піднялася сильна пожежа і спостерігалася багаторазова детонація. Відомо, що на аеродромі "Липецьк" базуються літаки Су-34, Су-35 і МіГ-31 повітряно-космічних сил РФ. Результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Крім цього, підрозділи ЗСУ завдали ударів по зенітних ракетних дивізіонах РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Зокрема, бойова робота здійснювалася по трьох радарах противника: двох - від комплексів С-350 та одному С-300.

"Підтверджено точне влучання та знищення одного радара ЗРК С-350. Щодо інших двох цілей інформація поки уточнюється. Водночас зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів", - повідомили в Генштабі.

До бойової роботи було залучено підрозділи ракетних військ, Сил спеціальних операцій, сили і засоби Служби безпеки України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Тим часом УНН пише з посиланням на поінформоване джерело, що удару по російському військовому аеродрому "Липецьк-2" завдали бійці СБУ у співпраці із ЗСУ та ССО. Там перебувало кілька десятків винищувачів, гелікоптери та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.

"Після удару українських дронів відбувся потужний вибух, який спричинив ланцюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині аеродрому", - сказав співрозмовник.

Більшість літаків, розміщених на військовому аеродромі "Липецьк - 2" злетіти не встигли.

"СБУ у співпраці із Силами оборони продовжує методичну роботу щодо знищення авіаційної логістики росіян, щоб у ворога не було можливості бомбардувати КАБами українські міста. На початку серпня ми очистили від КАБів та винищувачів аеродром "Морозовськ", сьогодні черга за "Липецьком-2". Працюємо далі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Вибухи в Липецьку та Севастополі 9 серпня 2024 року

У ніч на 9 серпня в російському місті Липецьк прогриміли вибухи на військовому аеродромі. Місцева влада заявила про "масовану атаку безпілотників" і роботу ППО в регіоні.

На території Липецького муніципального округу вводять режим НС і оголосили про евакуацію чотирьох населених пунктів. Крім того, виникли проблеми з електропостачанням.

Крім того, минулої ночі в тимчасово окупованому Криму також було неспокійно. Окупанти заявили, що в Севастополі тричі відбивали атаки ракет "Нептун", БПЛА і морських дронів.

Гауляйтер Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що нібито було знищено два безекіпажні катери.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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