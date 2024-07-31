Україна для відбиття масованої атаки РФ пішла на незвичайні кроки: що відомо

Киричевський вважає це "точковою" локальною практикою, як і застосування свого часу Як-52.

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Росія атакувала Київ рекордною кількістю дронів / Колаж: Главред, Фото: Facebook Киричевського, defence-ua.com

Сили ППО під час відбиття російських дронів у ніч проти 31 липня могли застосувати нові - нетрадиційні для такого типу завдань - засоби. Ідеться про використання гелікоптерів, вказує аналітик Defense Express Іван Киричевський.

Киричевський назвав справжнім рекордом кількість випущених ворогом безпілотників на Київ.

Експерт зауважив, що про використання менш традиційних засобів повідомляли самі ж Повітряні сили у своєму ранковому зведенні.

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"Повітряні Сили у своєму офіційному звіті вказали, зокрема, що окрім "традиційних" інструментів, як мобільні вогневі групи, зенітно-ракетні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби і тактична авіація, згадано було й "не традиційний" - армійська авіація Сухопутних військ", - зазначив аналітик.

Киричевський пояснює, що армійська авіація – це саме вертольоти. Тобто виходить, додав він, що можливо, сьогоднішня ніч була дебютною в плані використання гелікоптерів як "повітряних мисливців за Шахедами".

"Тим більш, що вистачає концептуальних та практичних напрацювань, як використовувати радянські вертольоти "Мі" для полювання на малорозмірні повітряні цілі", - висловився експерт.

Він вважає це "точковою" локальною практикою, як, приміром, використання ЗСУ літаків Як-52 для протидії розвідувальним БПЛА росіян.

Хто такий Іван Киричевський Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Нічна атака сьогодні - вибухи

Ввечері у вівторок, 30 липня, Росія здійснила масований пуск крилатих ракет і "Шахедів". Вибухи гриміли, зокрема, у Київській та Полтавській областях.

Атака тривала і в ніч проти 31 липня. Тільки по Києву ворог випустив близько 90 "Шахедів", також фіксувалась ракета Х-59. Усього повітряна тривога тривала у Київській області понад 7 годин.

Удар безпілотниками по Києву вже називають "наймасованішою атакою" на місто за весь час повномасштабної війни.

У самому місті обійшлося без постраждалих і руйнувань. ППО працювала на підступах до столиці.

Експерти вважають, що РФ могла застосувати не "Шахеди", а дешеві "гербери". Ці БПЛА були нібито покликані виснажити ресурс ППО - імовірно, для ракетного удару найближчим часом.

Шахед - основні характеристики / Інфографіка: Главред

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