Декілька серій потужних вибухів: росіяни атакували Суми ракетами та КАБами

В Сумах та області пролунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували місто балістичними ракетами та КАБами. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Спершу російські окупанти підняли у повітря авіацію. Одразу після цього з'явилась загроза застосування балістичного озброєння.
Моніторингові канали повідомили, що у напрямку Сум летять ракети. У місті пролунала серія потужних вибухів, які було чути у різних районах міста. Повідомлялося, що працювали українські сили ППО.
Згодом знову пролунали вибухи. Також повідомлялося, що росіяни здійснили пуск КАБів у напрямку різних населених пунктів біля кордону з РФ.
Поки невідомо про те, що були влучання і які наслідки.
Голова Сумської МВА Олексій Дрозденко попереджав про те, що найближчими днями не потрібно нехтувати сигналами повітряних тривог.
"Сумчани! Прошу звернути увагу! У ці дні важливо не нехтувати сигналами повітряних тривог, реагувати та знаходитися в безпечних місцях. Подбайте про це. Найголовніше – зберігати спокій, не панікувати, довіряти офіційним джерелам і підтримувати наших військових!" - написав він.
Згодом він підтвердив, що сили ППО змогли збити чимало цілей. Водночас він не уточнив, чи були удари.
У Сумській ОВА заявили, що росіяни вдарили ракетою по інфраструктурі Сумського району.
"Попередньо, без жертв. На місці працюють всі необхідні служби.Наслідки ворожого удару уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Атаки РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, в ніч на 31 липня російські окупанти здійснили одну з наймасованіших атак України ударними дронами за весь час повномасштабного вторгнення. Головною метою ворожих безпілотників став Київ.
Для цього ворог використав керовану авіаційну ракету Х-59 та 89 ударних дронів типу Shahed. Таку ж кількість дронів російські окупанти застосовували в новорічну ніч 1 січня 2024 року. ППО вдалося збити всі цілі.
Також відомо, що Сили ППО під час відбиття російських дронів у ніч на 31 липня могли застосувати нові - нетрадиційні для такого типу завдань - засоби. Йдеться про використання вертольотів.
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