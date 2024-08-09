РФ не така сильна, як здається, її "червоні лінії" є просто словами – The Guardian

Операція на Курщині показує слабкість країни-агресорки Росії і недійсність виставлених російським диктатором Володимиром Путіним "червоних ліній". Це показує, що РФ не така вже й сильна, як дехто вважає.
Таку думку висловила експертка щодо України і наукова співробітниця Королівського коледжу Лондона Джейд МакГлінн, пише The Guardian. МакГлінн зазначила, що хоч вона і трохи спантеличена роботою нібито "українських військових" на території РФ, така політична стратегія виявилася дуже успішною.
Вона наголосила, що ця операція підриває авторитет Росії і показує її слабкість перед міжнародною спільнотою.
У The Guardian в той же час уточнили, що РФ може помститися Заходу за операцію у Курській області. У виданні зазначають, що саме з цієї причини американський презиеднт Джо Байден та інші лідери західних країн обмежили застосування західної зброї (наприклад, літаків F-16) всередині кордонів України.
Також зазначається, що поки що немає підтверджень, що під час операції на Курщині була застосована західна зброя. Хоче, як пишуть в The Guardian, РФ заявляла про нібито використання Україною бронетехніки Stryker і Bradley.
The Guardian
"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.
Операція в Курській області – останні новини
Раніше у The Telegraph повідомляли, що операція в Курській області має три цілі. При цьому наголошується, що Україна не підтверджувала своєї участі в боях у Курській області.
Криза в Курській області РФ
6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.
Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.
Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.
Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".
Також раніше повідомлялося, що у Зеленського пояснили реакцію світу на кризу в Курську. Світова спільнота вважає територію Росії цілком легітимною ціллю, її реакція є абсолютно спокійною та зваженою, вважає радник глави Офісу президента.
Нагадаємо, США "дали добро" на операцію у Курській області – у пентагоні зробили заяву. Україна на тлі подій у прикордонному регіоні РФ просить Сполучені Штати дозволити завдавати ударів ATACMS.
Також повідомлялося, що в ISW описали 4 можливі сценарії реакції Росії на операцію в Курській області. Те, який саме із цих сценаріїв будуть готові задіяти російські окупанти, залежатиме від оцінки військовим командуванням РФ серйозності ситуації.
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