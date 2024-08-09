Україна може обміняти захоплені райони Курської області: у BILD розкрили деталі

Україна цілком може поставити Кремль перед тим фактом, що доведеться мінятися територіями.

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Україна може обміняти захоплені райони Курської області / Колаж: Главред, фото: x.com/JulianRoepcke, Telegram

Якщо ЗСУ утримають території в Курській області, то, ймовірно, Київ зможе обміняти їх на захоплені РФ райони Харківської області. Таку думку озвучив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке.

За його інформацією, за останню добу ЗСУ захопили ще вісім сіл Курської області. Серед них Гончарівка на захід від Суджі, а також території на північ від міста. Аналітик BILD не підтверджує повного захоплення райцентру, українські сили лише обходять його з півночі.

"З того, що ми бачимо сьогодні, здається можливим, що українська армія захопить Суджу найближчими днями та навіть зможе утримувати її протягом непередбачуваного періоду часу. Якщо це станеться, вона, можливо, зможе обміняти її на захоплені РФ райони Харківської області або навіть утримувати її для торгу на майбутніх переговорах", - написав Рєпке в соцмережі Х.

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Він оцінює чисельність угруповання ЗСУ в трохи більше ніж 2000 солдатів і 100 одиниць бронетехніки. У Росії немає сухопутних резервів, щоб їх зупинити.

Водночас Репке стверджує, що українські військові вразливі з повітря та за день ЗСУ втрачають по 5-10 бронемашин.

"Схоже на повний хаос - місцями з обох сторін. Загалом, через 48 годин від початку українського наступу через кордон, ще занадто рано називати його геніальним або самовбивчим", - резюмує Репке.

Як повідомляв Главред, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що події в Курській області потенційно можуть вплинути на можливі переговори між Україною і РФ. За його словами, те, що відбувається зараз на Курщині, "впливатиме на те, як росіяни усвідомлюють цю війну".

Операція в Курській області - останні новини

В операції в Курській області бере участь одна з найкращих українських бригад - 80-та десантно-штурмова. І це підкреслює масштаб подій на північному кордоні України з Росією.

Як пише Forbes, задіяні щонайменше три бригади чисельністю до 2 тисяч військовослужбовців кожна: 22-га і 88-та механізовані бригади і 80-та десантно-штурмова бригада. Артилерія, безпілотники і протиповітряна оборона відіграють важливу допоміжну роль.

Аналітики моніторингового проєкту DeepState уперше надали інформацію про бої в Курській області РФ, які тривають із 6 серпня.

Протягом трьох діб атаки на Курську область нібито українські сили захопили більше російських земель, ніж ЗСУ протягом усього контрнаступу 2023 року. Як пише The Telegraph, нинішній наступ переслідує три мети:

відвернути ресурси російських сил від наступу в Донецькій області;

посіяти розбрат усередині Росії та показати росіянам, що війна може прийти до них;

можливий обмін захопленими територіями на майбутніх переговорах України та Росії.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що країна-агресор Росія може спробувати реалізувати низку сценаріїв у відповідь на операцію на Курщині, щоб звільнити захоплені за минулі кілька днів населені пункти регіону. Експерти переконані, що РФ майже напевно здійснюватиме спроби повернути під свій контроль територію на Курщині, яку вони втратили за минулі дні.

Криза в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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