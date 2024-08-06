РФ атакувала житловий квартал у центрі Харкова: під ударом будівля поліклініки

Росія нанесла потужний удар по центральному району міста Харків.

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РФ атакувала Харків / колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот: відео

Сьогодні, 6 серпня, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про черговий обстріл країни-агресорки Росії міста.

"Удар по центральному району міста. Щільна житлова забудова. Пожежа. Щодо руйнувань та жертв інформація уточнюється. Будьте обережні - обстріл може продовжуватися", - повідомив Терехов.

Міський голова Харкова також повідомив, що внаслідок ракетного удару по центру міста постраждала будівля поліклініки.

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"Наразі інформація щодо поранених та руйнування уточнюється", - додав Терехов.

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Водночаса голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок прильоту пошкоджена цивільна інфраструктура.

"На цю хвилину звернулися дві людини із гострою реакцією на стрес. Під завалами можуть перебувати люди", - заявив Синєгубов.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Атака по Харкову

Нагадаємо, що 24 липня у Харкові був "приліт" по інфраструктурному об’єкту, спалахнула пожежа. Ракетами був атакований інфраструктурний об’єкт. На місці влучання сталась сильна пожежа. Ігор Терехов заявив, що інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

РФ вдарила по центру Харкова. Ворог вдарив по житлових будинках КАБом. Вже відомо про те, що там є постраждалі. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що внаслідок влучання, загорівся будинок - після сильного удару постраждали двоє людей.

Росіяни знищили будинок відомого бізнесмена у Харкові. Під прямий удар потрапив будинок відомого харківського волонтера та бізнесмена Юрія Сапронова. Водночас він не планує виїжати і буде відбудовувати будинок. Внаслідок удару постраждали його помічники.

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