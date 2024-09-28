РФ запустила по Україні 77 засобів: скільки цілей вдалось збити - Повітряні сили

Уночі на 28 вересня збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" в результаті протиповітряного бою. Деталями поділились Повітряні сили.
Окрім 69 збитих, ще один безпілотник полетів у напрямку Росії, ще три – локаційно втрачено на території України.
Що таке Повітряні сили ЗС України?
Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.
Уточнюється, що загалом РФ запустила 77 засобів:
- дві балістичні ракети "Іскандер-М" із окупованого Криму;
- дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області;
- 73 ударних БПлА типу "Shahed" із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – РФ, мис Чауда – Крим.
"В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.", - заявили в Повітряних силах.
За даними Повітряних сил, відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе
- Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.
- Знайдіть укриття та перечекайте атаку.
- Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.
Вибухи в Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, щойно у Сумах прогриміли вибухи. Окупаційні війська агресора Росії завдали авіаудару по об'єкту охорони здоров'я в Сумах. Ворог застосував безпілотники типу "Шахед", заявили в Сумській обласній військовій адміністрації.
Вранці, 27 вересня, країна-агресорка Росія вдарила по управлінню поліції у Кривому Розі. На жаль,в місті зросла кількість загиблих.
В МАГАТЕ також повідомили, що за 300 метрів від ЗАЕС лунали вибухи. Зазначається, що ситуація з ядерною безпекою залишалася нестабільною протягом минулого тижня: одна команда шукала укриття через присутність безпілотників у цьому районі, інша команда чула зенітний вогонь і потужний вибух під час повітряної тривоги, а третя команда відвідала місце ймовірної атаки безпілотника.
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