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РФ запустила по Україні 77 засобів: скільки цілей вдалось збити - Повітряні сили

Даяна Швець
28 вересня 2024, 09:08
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У ніч на 28 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 77-ми засобів повітряного нападу противника.
РФ запустила по Україні 77 засобів: скільки цілей вдалось збити - Повітряні сили
Повітряними силами над Україною збито дві ракети та 69 "Шахедів" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Уночі на 28 вересня збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" в результаті протиповітряного бою. Деталями поділились Повітряні сили.

Окрім 69 збитих, ще один безпілотник полетів у напрямку Росії, ще три – локаційно втрачено на території України.

Що таке Повітряні сили ЗС України?

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

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Уточнюється, що загалом РФ запустила 77 засобів:

  • дві балістичні ракети "Іскандер-М" із окупованого Криму;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області;
  • 73 ударних БПлА типу "Shahed" із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – РФ, мис Чауда – Крим.

"В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.", - заявили в Повітряних силах.

За даними Повітряних сил, відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе

  1. Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.
  2. Знайдіть укриття та перечекайте атаку.
  3. Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.

Вибухи в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, щойно у Сумах прогриміли вибухи. Окупаційні війська агресора Росії завдали авіаудару по об'єкту охорони здоров'я в Сумах. Ворог застосував безпілотники типу "Шахед", заявили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Вранці, 27 вересня, країна-агресорка Росія вдарила по управлінню поліції у Кривому Розі. На жаль,в місті зросла кількість загиблих.

В МАГАТЕ також повідомили, що за 300 метрів від ЗАЕС лунали вибухи. Зазначається, що ситуація з ядерною безпекою залишалася нестабільною протягом минулого тижня: одна команда шукала укриття через присутність безпілотників у цьому районі, інша команда чула зенітний вогонь і потужний вибух під час повітряної тривоги, а третя команда відвідала місце ймовірної атаки безпілотника.

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