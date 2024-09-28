Контрнаступ РФ провалився: для ворога на Курщині виникла нова загроза - Попович

Попри невдалі спроби відбити захоплені території, перед окупантами все ще стоїть завдання посунути ЗСУ.

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ЗСУ втримали позиції та продовжують просуватися на Курщині / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Після більш ніж місяця від початку Курської операції ЗСУ окупаційні сили країни-агресора Росії здійснили спроби контрнаступу у бік Снагості, однак вони виявилися невдалими. Про це в етері "Еспресо" розповів військовий оглядач Денис Попович.

"Їм не вдалося зруйнувати лівий фланг угруповання ЗСУ. Вони отримали загрозу для свого флангу, коли українські війська перейшли кордон у новому місці, в Глушківському районі", - зазначив він.

Попович наголошує, що наразі українські сили у Курській області здійснили ще одне "вклинення", тому можна стверджувати, що спроба Росії повернути втрачені території провалилася вже давно.

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"Насправді ще два тижні тому стало зрозуміло, що наступ росіян не матиме успіху", - підкреслив оглядач.

Водночас у ЗСУ в Курській області ситуація значно краща, вони продовжують просуватися вперед, хоч і відбувається це у менш швидкому темпі. Попович переконаний, що українські військові на Курщині і надалі будуть стикатися зі спробами противника наступати, але чи вдасться їм відбити бодай частину територій - покаже час.

Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

Курська АЕС / Інфографіка: Главред

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, видання BILD писало, що ще в середині серпня Володимир Путін заявив, що до 1 жовтня російська армія повинна повернути під свій контроль всю територію Курської області. Проте масштабний наступ російських військ у цьому регіоні закінчився невдачею.

Напередодні аналітики ISW повідомляли про штурмові дії українських військ в Глушківському районі Курської області. А за даними джерел міноборони РФ, росіяни нібито відбили українські штурми на південь від Глушково в районі Нового Пути, Веселого і Медвежого.

Раніше стало відомо, що Силам оборони України, швидше за все, вдалося провести успішну операцію у Курській області. Ворожі воєнкори поки не знають, як коментувати це, бо розуміють, що ситуація складається таким чином, що росіянам необхідно перекидати туди з інших напрямків ще більше сил.

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