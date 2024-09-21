Потужні вибухи та стовп диму: росіяни вдариили бомбами по Сумах

Російські окупанти запустили по Сумах кілька керованих авіабомб.

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Росіяни атакували Суми КАБами / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

У суботу, 21 вересня, в Сумах прогриміли вибухи. Російські окупанти атакували місто КАБами. Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Близько 16:04 в Сумах прогриміло два вибухи. На той час в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямку. Військові попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

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"Підлі росіяни вчергове запустили КАБ по Сумщині та на Донеччині", - повідомили ПС.

Внаслідок ворожого удару над містом піднявся стовп дим. Наслідки російської атаки по Сумах наразі невідомі.

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 21 вересня російські окупанти запустили по Україні 25 засобів повітряного нападу – 9 ракет та 16 безпілотників. Українські захисники збили 5 авіаційних ракет Х-59/69 та 11 дронів "Shahed".

Також ввечері 20 вересня росіяни атакували Харків керованими авіабомбами. Очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що пошкоджено автомобілі, кіоски та будівлю лікарні. Постраждали 15 людей, серед яких діти.

Крім цього, ввечері 2- вересня російські окупанти атакували Дніпро, внаслідок чого постраждав 19-річний хлопець. Удар також частково зруйнував будівлю освітнього центру і потрощив 11 автомобілів.

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