Війська РФ двічі за ранок вдарили по Сумах: поцілили по медустанові та будинках, деталі

Окупаційні війська агресора Росії завдали авіаударів по об'єкту охорони здоров'я в Сумах. Ворог застосував і безпілотники типу "Шахед". Про це заявили в Сумській обласній військовій адміністрації.
Згідно з повідомленням ОВА, у суботу вранці, 28 вересня, ворог атакував цивільний об'єкт охорони здоров'я в Сумах. Очевидці чули три вибухи.
"Попередньо є постраждалі. На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються", - ідеться в повідомленні.
Є дані про постраждалу жінку, її дістали з-під завалів і врятували.
"На місці працюють ДСНС, поліція, "швидкі", - сказав виконувач обов'язків мера Артем Кобзар.
Дивіться заяву в.о мера про удари по Сумах
Війська РФ повторно вдарили по Сумах
О 8:47 в обласній військовій адміністрації повідомили, що ворог завдав повторного авіаудару по Сумах.
"Ворог направив БПЛА типу "Шахед" на житловий сектор", - заявили в ОВА.
Наслідки удару уточнюються.
Є загиблі
Унаслідок російського удару шахедами є загиблі, повідомили в Суспільне.
Росія вдарила по лікарні, триває евакуація пацієнтів - МВС
Унаслідок першого удару російських окупантів зруйновано перекриття кількох поверхів лікарні. Загинула 1 людина. Проводиться евакуація пацієнтів, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
На місці працюють рятувальники та поліцейські.
"Унаслідок першого обстрілу загинула 1 людина, зазнали руйнувань перекриття кількох поверхів лікарні. Почалася евакуація пацієнтів і персоналу. Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські", - повідомив міністр.
Ворог завдав повторного удару під час евакуації пацієнтів, відомо про 6 загиблих.
"Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову завдав удару. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще один поліцейський поранений", - додав Клименко.
Хто такий Ігор Клименко?
Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".
Атаки Росії на Суми та Сумську область - новини за темою:
Росіяни постійно обстрілюють Сумську область після початку повномасштабної війни. Зокрема, 19 вересня РФ ударила по будинку для літніх людей у Сумах. Російські окупанти застосували кориговані авіабомби (КАБи), постраждали літні люди.
Обов'язково відповімо російській армії на цей терор, сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, окупанти знали, що це не військовий, а цивільний об'єкт і пансіонат для людей похилого віку.
За два дні росіяни вдарили бомбами по Сумах. Ворог знову застосував КАБ. У місті прогриміло два вибухи.
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