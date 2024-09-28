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Війська РФ двічі за ранок вдарили по Сумах: поцілили по медустанові та будинках, деталі

Андрій Ганчук
28 вересня 2024, 08:37оновлено 28 вересня, 09:47
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У Сумах прогриміло близько трьох вибухів, російські окупанти завдали удару по цивільних об'єктах.
Шахед, Суми
Ворог завдав два авіаудари по Сумах, застосувавши "Шахеди" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, alerts.in.ua

Окупаційні війська агресора Росії завдали авіаударів по об'єкту охорони здоров'я в Сумах. Ворог застосував і безпілотники типу "Шахед". Про це заявили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Згідно з повідомленням ОВА, у суботу вранці, 28 вересня, ворог атакував цивільний об'єкт охорони здоров'я в Сумах. Очевидці чули три вибухи.

"Попередньо є постраждалі. На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються", - ідеться в повідомленні.

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Є дані про постраждалу жінку, її дістали з-під завалів і врятували.

"На місці працюють ДСНС, поліція, "швидкі", - сказав виконувач обов'язків мера Артем Кобзар.

Дивіться заяву в.о мера про удари по Сумах

Війська РФ двічі за ранок вдарили по Сумах: поцілили по медустанові та будинках, деталі
Унаслідок ворожого удару по Сумах є постраждалі - місцева влада / Скріншот Главред

Війська РФ повторно вдарили по Сумах

О 8:47 в обласній військовій адміністрації повідомили, що ворог завдав повторного авіаудару по Сумах.

"Ворог направив БПЛА типу "Шахед" на житловий сектор", - заявили в ОВА.

Наслідки удару уточнюються.

Є загиблі

Унаслідок російського удару шахедами є загиблі, повідомили в Суспільне.

Росія вдарила по лікарні, триває евакуація пацієнтів - МВС

Унаслідок першого удару російських окупантів зруйновано перекриття кількох поверхів лікарні. Загинула 1 людина. Проводиться евакуація пацієнтів, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

На місці працюють рятувальники та поліцейські.

"Унаслідок першого обстрілу загинула 1 людина, зазнали руйнувань перекриття кількох поверхів лікарні. Почалася евакуація пацієнтів і персоналу. Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські", - повідомив міністр.

Ворог завдав повторного удару під час евакуації пацієнтів, відомо про 6 загиблих.

"Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову завдав удару. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще один поліцейський поранений", - додав Клименко.

Хто такий Ігор Клименко?

Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

Атаки Росії на Суми та Сумську область - новини за темою:

Росіяни постійно обстрілюють Сумську область після початку повномасштабної війни. Зокрема, 19 вересня РФ ударила по будинку для літніх людей у Сумах. Російські окупанти застосували кориговані авіабомби (КАБи), постраждали літні люди.

Обов'язково відповімо російській армії на цей терор, сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, окупанти знали, що це не військовий, а цивільний об'єкт і пансіонат для людей похилого віку.

За два дні росіяни вдарили бомбами по Сумах. Ворог знову застосував КАБ. У місті прогриміло два вибухи.

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