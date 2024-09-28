Пріоритетними напрямками залишаються Покровський, Торецький, передусім, Курахівський, відповідно теж.

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РФ почала великий механізований штурм в Харківській області / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

На Куп’янському напрямку в Харківській області українські нацгвардійці спільно з десантниками відбили механізований штурм - там окупанти задіяли 50 одиниць броньованої техніки. З цього можна зробити висновок, що Росія у війні проти України поставила на кін все.

Таке бачення ситуації в ефірі телеканалу FREEДОМ вислови речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Щоб досягти певного не просто успіху, а піднести до так званого дня народження свого так званого президента хоч якийсь подарунок, хоч якусь перемогу. І, власне, всі ці напрямки, які сьогодні ворог атакує, вони якраз і повинні стати тими перемогами, які піднесуть Путіну", — прокоментував гість ефіру. відео дня

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Як констатація факту, Братчук зазначив, що ворог, на жаль, накопичив ресурс як в особовому складі, так і в техніці, і він перевищує можливості, які зараз має Україна.

"Пріоритетними напрямками залишаються Покровський, Торецький, передусім, Курахівський, відповідно теж. Але й Харків — це, зокрема, спроба якимось чином спробувати відвернути нашу увагу від подій на Курському фронті. Цілком можливо, щоб ми змінили і порядок своїх дій на території Курської області Російської Федерації", — додав Сергій Братчук.

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До слова, контрнаступ РФ провалився, адже для ворога на Курщині виникла нова загроза. Однак, попри невдалі спроби відбити захоплені території, перед окупантами все ще стоїть завдання посунути ЗСУ.

Водночас війська РФ просуваються на Донеччині та захопили місто. Росіяни повідомляли про нібито просування днями у районі Вугледара, проте аналітики не знайшли підтвердження цієї інформації.

На одному з напрямків окупанти задумали підступну пастку. Створення плацдарму на річці Оскіл дозволить російським військам охопити українські позиції на східному березі річки як з півночі, так і з півдня.

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