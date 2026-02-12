"Фламінго" накрили арсенал ГРАУ: Генштаб підтвердив удари по військових об'єктах в РФ

Україна завдає удару по військовому потенціалу окупантів. У Генеральному штабі розповіли про уражені об'єкти.

Сили оборони України завдали серію ударів по ключових об'єктах ВПК РФ / Колаж: Главред, фото: ZN.UA, t.me/exilenova_plus

У Волгоградській області вражено найбільший арсенал ГРАУ

Удар завдано українськими FP-5 "Фламінго"

У Тамбовській області вражений "Мічурінський завод Прогрес"

Сили оборони України завдали удару по арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ, оборонному підприємству і складам боєприпасів противника. Про це 12 лютого повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що в рамках системних заходів щодо зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України в ніч на 12 лютого в районі н.п. Котлубань (Волгоградська область, РФ) було вражено арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових речовин ГРАУ Міноборони Росії.

"Даний арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії. Удар по арсеналу завдано українськими засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано потужні вибухи на території об'єкта з подальшою вторинною детонацією.

Масштаби збитків уточнюються.

​Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Крім того, в н.п. Мічурінськ (Тамбовська область, РФ) було уражено підприємство з виробництва високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем - "Мічурінський завод Прогрес". Підприємство задіяне в забезпеченні армії РФ.

За попередньою інформацією, на території заводу виникла пожежа. Результати та масштаби завданих збитків уточнюються.

Також на території Запорізької області, в районі н.п. Терпіння і в районі н.п. Розівка, уражені склади боєприпасів ворога.

Крім того, підтверджено, що в результаті ураження 11 лютого нафтопереробного заводу "Волгоградський" у Волгоградській області РФ пошкоджено основну установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-1, пошкоджено елементи АВТ-3 та інфраструктурні об'єкти на території. На інших об'єктах, зокрема вторинної переробки, знижено завантаження або відбулася зупинка. Втрати противника і масштаби завданих збитків уточнюються.

Удари вглиб Росії - новини

Як писав Главред, у січні 2026 року Збройні сили України провели серію ракетних ударів по російському військовому полігону "Капустін Яр" в Астраханській області, звідки Росія запускає свої балістичні ракети середньої дальності "Орешник" по українських містах і об'єктах інфраструктури. Генштаб повідомив, що далекобійні FP-5 "Фламінго" були застосовані для ураження інфраструктури цього стратегічного об'єкта, включаючи технічні споруди обслуговування ракет, монтажний корпус і склади.

В ніч на 9 лютого Сили оборони України завдали серію успішних ударів по військових об'єктах РФ як на тимчасово окупованих територіях, так і безпосередньо в Росії. В результаті операції уражено важливий пункт управління ворога і підтверджено масштабне знищення запасів безпілотників ворога.

В ніч на 11 лютого безпілотники масово атакували російський Волгоград. На місцевому нафтопереробному заводі виникла масштабна пожежа.

Коли "Фламінго" вдарить по Москві: думка експерта

Ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" і директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий впевнений, що з часом "Фламінго" можуть застосовуватися і для ударів вглиб території Росії, зокрема поблизу Москви, не виключаючи і символічних цілей у столиці РФ.

В ефірі Radio NV він підкреслив, що для цього необхідно пройти певний етап нарощування можливостей, і головне питання зараз полягає саме в кількості ракет.

