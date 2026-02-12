Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Фламінго" накрили арсенал ГРАУ: Генштаб підтвердив удари по військових об'єктах в РФ

Анна Ярославська
12 лютого 2026, 11:52
315
Україна завдає удару по військовому потенціалу окупантів. У Генеральному штабі розповіли про уражені об'єкти.
Ракета Фламінго, вибух, ГРАУ
Сили оборони України завдали серію ударів по ключових об'єктах ВПК РФ / Колаж: Главред, фото: ZN.UA, t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • У Волгоградській області вражено найбільший арсенал ГРАУ
  • Удар завдано українськими FP-5 "Фламінго"
  • У Тамбовській області вражений "Мічурінський завод Прогрес"

Сили оборони України завдали удару по арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ, оборонному підприємству і складам боєприпасів противника. Про це 12 лютого повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що в рамках системних заходів щодо зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України в ніч на 12 лютого в районі н.п. Котлубань (Волгоградська область, РФ) було вражено арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових речовин ГРАУ Міноборони Росії.

відео дня

"Даний арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії. Удар по арсеналу завдано українськими засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано потужні вибухи на території об'єкта з подальшою вторинною детонацією.

Масштаби збитків уточнюються.

​Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Крім того, в н.п. Мічурінськ (Тамбовська область, РФ) було уражено підприємство з виробництва високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем - "Мічурінський завод Прогрес". Підприємство задіяне в забезпеченні армії РФ.

За попередньою інформацією, на території заводу виникла пожежа. Результати та масштаби завданих збитків уточнюються.

Також на території Запорізької області, в районі н.п. Терпіння і в районі н.п. Розівка, уражені склади боєприпасів ворога.

Крім того, підтверджено, що в результаті ураження 11 лютого нафтопереробного заводу "Волгоградський" у Волгоградській області РФ пошкоджено основну установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-1, пошкоджено елементи АВТ-3 та інфраструктурні об'єкти на території. На інших об'єктах, зокрема вторинної переробки, знижено завантаження або відбулася зупинка. Втрати противника і масштаби завданих збитків уточнюються.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Удари вглиб Росії - новини

Як писав Главред, у січні 2026 року Збройні сили України провели серію ракетних ударів по російському військовому полігону "Капустін Яр" в Астраханській області, звідки Росія запускає свої балістичні ракети середньої дальності "Орешник" по українських містах і об'єктах інфраструктури. Генштаб повідомив, що далекобійні FP-5 "Фламінго" були застосовані для ураження інфраструктури цього стратегічного об'єкта, включаючи технічні споруди обслуговування ракет, монтажний корпус і склади.

В ніч на 9 лютого Сили оборони України завдали серію успішних ударів по військових об'єктах РФ як на тимчасово окупованих територіях, так і безпосередньо в Росії. В результаті операції уражено важливий пункт управління ворога і підтверджено масштабне знищення запасів безпілотників ворога.

В ніч на 11 лютого безпілотники масово атакували російський Волгоград. На місцевому нафтопереробному заводі виникла масштабна пожежа.

Коли "Фламінго" вдарить по Москві: думка експерта

Ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" і директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий впевнений, що з часом "Фламінго" можуть застосовуватися і для ударів вглиб території Росії, зокрема поблизу Москви, не виключаючи і символічних цілей у столиці РФ.

В ефірі Radio NV він підкреслив, що для цього необхідно пройти певний етап нарощування можливостей, і головне питання зараз полягає саме в кількості ракет.

Інші новини:

Про персону: Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вибух у Росії війна Росії та України ракета Фламінго
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні масштабна повітряна тривога: росіяни, ймовірно, запустили Орєшнік

В Україні масштабна повітряна тривога: росіяни, ймовірно, запустили Орєшнік

12:36Україна
"Фламінго" накрили арсенал ГРАУ: Генштаб підтвердив удари по військових об'єктах в РФ

"Фламінго" накрили арсенал ГРАУ: Генштаб підтвердив удари по військових об'єктах в РФ

11:52Україна
Україна посилює свою ППО: Сирський розповів про план дій та ефективність

Україна посилює свою ППО: Сирський розповів про план дій та ефективність

11:30Україна
Реклама

Популярне

Більше
Коли скасують графіки відключень світла - названо "ідеальний сценарій"

Коли скасують графіки відключень світла - названо "ідеальний сценарій"

Курс валют 12 лютого різко зміниться: нові прогнози від НБУ

Курс валют 12 лютого різко зміниться: нові прогнози від НБУ

Наталія Могилевська "втекла" від дітей і чоловіка - причина

Наталія Могилевська "втекла" від дітей і чоловіка - причина

"Закрита інформація": в Раді розкрили плани РФ на Україну та терміни закінчення війни

"Закрита інформація": в Раді розкрили плани РФ на Україну та терміни закінчення війни

Китайський гороскоп на сьогодні 12 лютого: Драконам - самотність, Коням - страх

Китайський гороскоп на сьогодні 12 лютого: Драконам - самотність, Коням - страх

Останні новини

13:01

Що потрібно зробити з кущами смородини ранньою весною: догляд для великого врожаю

12:41

"Йдемо разом по життю": путініст Кіркоров зізнався в коханні чоловікові

12:36

В Україні масштабна повітряна тривога: росіяни, ймовірно, запустили Орєшнік

12:32

Собака повернувся з прогулянки і зворушив всіх своїм вчинком - що він зробив

12:32

Гороскоп Таро на завтра, 13 лютого: Скорпіону - нове життя, Ракам - дія

Україні доведеться жити з графіками відключень від 3 до 7 років - ХарченкоУкраїні доведеться жити з графіками відключень від 3 до 7 років - Харченко
12:08

"Ми не дует": Джанабаєва зробила зізнання про шлюб з Меладзе

11:57

Дешево лише на папері: скільки насправді коштувало життя в СРСР

11:52

"Фламінго" накрили арсенал ГРАУ: Генштаб підтвердив удари по військових об'єктах в РФ

11:51

Міська лікарня в Ужгороді отримала сучасне реабілітаційне обладнання для відновлення пацієнтів із порушеннями опорно-рухового апарату новини компанії

Реклама
11:38

Білий наліт на листі: чим небезпечна борошниста роса і як врятувати рослини

11:38

Путіністка Сніжана Єгорова з'явилася без макіяжу і висміяла жінок

11:30

Україна посилює свою ППО: Сирський розповів про план дій та ефективність

11:18

Новий MacBook 2026: Apple готує бюджетний ноутбук, дешевший за MacBook Air

10:58

"Американці дотиснуть": експерт спрогнозував відмову великої країни від нафти РФ

10:37

Аліна Гросу розсекретила стать майбутньої дитини

10:37

Скандал набрав обертів: українського спортсмена вигнали з Олімпіади через шолом

10:29

Китайський гороскоп на завтра 13 лютого: Кроликам - випробування, Собакам - лінь

10:21

Ситуація катастрофічна: що відбувається у Києві після обстрілу

09:54

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 лютого (оновлюється)

09:53

В розпал бойових дій Путін змінив систему керування силовим блоком - ISW

Реклама
09:52

Чи можна прибирати у свято 13 лютого: прикмети, які вбережуть від біди

09:39

Василь Вірастюк показав свою дружину і висловився про її фігуру

09:28

Руйнування серйозні: РФ атакувала 31-у підстанцію ДТЕК на ОдещиніФото

09:25

Їх час настав: три знаки зодіаку, яким лютий принесе заслужену перемогу

09:13

Гороскоп на завтра 13 лютого: Левам - раптовий прибуток, Стрільцям - проблеми

09:00

Кінець експорту нафти і кінець Росії: Загородній – про те, як Трамп вбиває російську нафтову галузь

08:51

П'ятниця 13-те: чи можна працювати і що не можна робити в цей день

08:50

Росія завдала удару по Одесі: зруйновано житловий будинок, горіли ринок і супермаркетФото

08:37

Московський режим підготував для росіян сюрприз у 2027 роціПогляд

08:13

Карта Deep State онлайн за 12 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:50

Відключення світла в Україні - графіки на 12 лютого (оновлюється)

07:38

РФ атакувала Київ і Дніпро дронами та ракетами: постраждали немовля та 4-річна дівчинкаФото

06:54

Серія вибухів пролунала в РФ: горить військовий арсенал, атаковано оборонний заводВідео

06:27

Затемнення у Водолії 17 лютого: на кого чекає прорив, а на кого — серйозні випробуванняВідео

06:10

Ситуація в рф не є критичною: що задумав ПутінПогляд

05:55

"Впав у цьому житті": путініста Єфремова взяли під охорону після колонії

05:21

Для чого класти кульки з фольги в посудомийну машинку - перевірений лайфхак

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні птаха, що летить, за 31 секунду

03:21

Будуть поруч до самого кінця: найвідданіші знаки зодіаку

03:13

Чому млинці рвуться і прилипають: хитрий трюк, щоб цього уникнути

Реклама
02:36

Пожежі, вибухи, серед постраждалих діти: Київ і Дніпро під масовою атакоюФото

02:36

Вчені спантеличені: нове життя може існувати в найнесподіванішому куточку

02:03

РФ стягнула сили чотирох армій на важливий напрямок: у ЗСУ розповіли про ситуацію

02:00

Наталія Могилевська "втекла" від дітей і чоловіка - причина

01:45

Зростає гурманом: Леся Нікітюк показала 8-місячного сина за трапезою

01:30

Обриває останні кінці: повернення Брітні Спірс під загрозою

01:08

МОК сказав "ні" ще одному шолому українського спортсмена: яка причина цього разу

00:51

Після провалу у фіналі: Khayat зізнався, чи повернеться на Національний відбір

00:16

Таємниця маленької літери: що насправді означає ‘i’ в iPhone, iPad і iPod

00:00

Помер 48-річний зірка "Затоки Доусона" Джеймс Ван Дер Бік

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена Зеленська
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти