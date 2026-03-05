Ракет на всіх не вистачить: через Іран Україні прогнозують проблему з ППО - Reuters

Дефіциту можна уникнути, якщо США та Ізраїль зможуть знищити запаси ракет і пускові установки Ірану в найближчі дні.

Поки США воюють з Іраном, Україна ризикує залишитися без частини ППО / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Україна може зіткнутися з дефіцитом ракет ППО

Щорічне виробництво близько 600 ракет PAC-3 не покриває потреби США та союзників

Якщо війна з Іраном затягнеться, затримки поставок для України можуть посилитися

На тлі операції США в Ірані Україна може зіткнутися з критичним дефіцитом американських ракет протиповітряної оборони. Водночас Росія, очевидно, не збирається припиняти удари по українських містах.

Як пише Reuters, з моменту початку операції проти Ірану "Operation Epic fury" Тегеран випустив сотні балістичних ракет і дронів по країнах Перської затоки. Більшість з них було перехоплено, в тому числі за допомогою ракет-перехоплювачів PAC-3 Patriot, на які Україна покладається для захисту своєї енергетичної та військової інфраструктури від російських балістичних ракет.

Як пояснив глава київського аналітичного центру Український центр безпеки і співробітництва Сергій Кузан, приблизно 600 ракет PAC-3, що виробляються щорічно компанією Lockheed Martin, вже недостатньо для покриття потреб США і їх союзників в Перській затоці, не кажучи вже про потреби України.

При цьому франко-італійська система протиповітряної оборони SAMP/T, що має схожі можливості, не збільшила виробництво достатньо швидко, щоб стати альтернативою.

Микола Белесков з державного Національного інституту стратегічних досліджень у Києві вважає, що більш масштабного дефіциту можна уникнути, якщо США та Ізраїль зможуть знищити запаси ракет і пускові установки Ірану в найближчі дні.

Скільки ракет РФ випустила по Україні

Країна-агресор РФ випустила понад 700 ракет під час нинішньої зимової кампанії проти енергетичної інфраструктури України. Минулого місяця вона запустила 32 балістичні ракети за одну ніч.

Переважна більшість ракет Patriot, що поставляються Україні, надаються європейськими країнами в рамках ініціативи НАТО PURL.

За даними Reuters, союзники України зобов'язалися відправити 37 ракет PAC-3 з моменту їхньої останньої зустрічі в середині лютого.

За інформацією джерела Reuters, Італія відкинула можливість забрати у Києва засоби протиповітряної оборони для підтримки країн Перської затоки.

Однак, за словами двох європейських дипломатів, існує занепокоєння, що якщо війна з Іраном затягнеться, затримки з поставками в рамках PURL можуть посилитися, оскільки США вичерпують власні запаси.

Що буде, якщо війна з Іраном затягнеться

Високопоставлений представник міністерства оборони США підтвердив Reuters затримки з поставками в рамках PURL, пов'язані з виробництвом, і заявив, що вони можуть погіршитися, якщо війна з Іраном затягнеться.

"Ми можемо випускати тільки певну кількість за раз", – сказав представник міністерства.

"США можуть у будь-який час і з будь-якої причини скористатися своїм правом на першочергове постачання іншим країнам. Хоча Lockheed Martin збільшує виробництво PAC-3 до 2000 одиниць на рік відповідно до угоди, оголошеної в січні, це буде занадто пізно, щоб розв‘язати проблему дефіциту в цьому році", – пише Reuters.

Наразі Пентагон не відповів на запит про коментар щодо поставок зброї в Україну.

Україна готова обміняти свої дрони на ракети до Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу 3 березня, що в Україні є дефіцит ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot, тому Київ готовий обміняти свої дрони-перехоплювачі на них.

За його словами, зараз дипломати на різних рівнях працюють з представниками Близького Сходу.

Зеленський окреслив варіант, коли Україна може поділитися з близькосхідними партнерами своїми зенітними дронами, які зарекомендували себе як ефективна зброя протидії іранським "Шахедам".

"Сьогодні у них, наприклад, системи ППО Patriot, ракети PAC-3, у них все це є... Але чи захищає це від сотень "Шахедів"? Ні... Але у нас дефіцит PAC-3, так. Наприклад, якщо ми говоримо про зброю під час війни, якої у нас дефіцит, то PAC-3, ракети, якщо вони нам їх дадуть, ми дамо їм перехоплювачі. Це рівноцінний обмін", - сказав Зеленський.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Військова операція США та Ізраїлю в Ірані - останні новини

Як писав Главред, Ізраїль і США 28 лютого завдали ударів по об'єктах на території Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

28 лютого США та Ізраїль спільно атакували Іран.

Ізраїль назвав свою операцію проти Ірану "Рев Лева". У Пентагоні повідомляють, що удари по Ірану були названі "Operation Epic fury" ("Епічна Лють").

Іран у відповідь завдав ударів по ізраїльській території і по військових базах США на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує продовжувати свою операцію проти Тегерана протягом "чотирьох-п'яти тижнів". На питання про те, кого він хотів би бачити на чолі Ірану, він відповів: "У мене є три дуже хороших кандидати".

Крім того, Трамп заявив, що США можуть розглянути відправку сухопутних військ до Ірану, якщо цього вимагатиме розвиток операції Epic Fury. За його словами, він не виключає жодного сценарію, якщо він буде "необхідний для досягнення цілей".

Як довго триватиме війна в Ірані: думка експерта

Політолог Сергій Таран вважає, що війна проти Ірану триватиме дійсно 4-5 тижнів. Її тривалість повністю залежить від Трампа, а не від Ірану чи ще когось. І завершить він її тоді, коли це йому буде вигідно.

"А вигідно її завершити, ймовірно, перед найголовнішою дипломатичною місією Трампа за його другий термін. На квітень запланована його зустріч з Сі. І Трампу принципово важливо прибути на цю зустріч переможцем. І не має значення, що буде відбуватися на полі бою. Трампу все одно до цього часу потрібно оголосити себе переможцем", - пояснив експерт.

Завдання війни, які оголосив Трамп, конкретні, але досить гнучкі для інтерпретації:

знищення військово-промислового комплексу Ірану;

знищення його ядерної програми;

ліквідація загрози для національної безпеки США з боку уряду Ірану (тобто знищення військово-політичного керівництва Тегерана);

знищення проксі політичних утворень Ірану в регіоні (тобто ще раз - знищення військово-політичного керівництва Тегерана, але разом з союзними політичними рухами в регіоні).

На думку політолога, ці завдання цілком можливо виконати в заявлені терміни. Особливо, якщо додати до цього власні тлумачення і оцінки.

"Щоб їх досягти, США будуть точково випалювати всі можливі локації, де будуть знаходитися іранські військові виробництва, військові, їхні політичні керівники або військова техніка. І коли прийде час для зустрічі з Сі – буде урочисто оголошено перемогу. До цього часу від технічної бази армії Ірану дійсно може нічого не залишитися. Якщо ж вдасться ще змінити і сам режим – це буде справді джекпот. Але зараз у планах про це поки що/вже не йдеться", – сказав Таран.

Про персону: Сергій Таран Таран Сергій Вікторович (12 грудня 1969, Київ) — український політолог, син політика Віктора Тарана (Терена) та брат політолога Віктора Тарана, член політичної партії "Європейська Солідарність". Депутат Київської міської ради.

Закінчив з червоним дипломом Київський національний університет імені Тараса Шевченка за фахом "журналістика" (1993 р.), а також з відзнакою — магістратуру Амстердамського університету за фахом "суспільні науки" (1998 р.).

З 1993 по 1996 рр. працював в українських виданнях "Молодь України", "Розбудова державі", аналітичному тижневику УНІАН.

Співзасновник Інституту масової інформації (1995 р.), — експертної організації, яка опікується захистом свободи слова в Україні, пише Вікіпедія.

