Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ракет на всіх не вистачить: через Іран Україні прогнозують проблему з ППО - Reuters

Анна Ярославська
5 березня 2026, 08:10
Дефіциту можна уникнути, якщо США та Ізраїль зможуть знищити запаси ракет і пускові установки Ірану в найближчі дні.
Патріот
Поки США воюють з Іраном, Україна ризикує залишитися без частини ППО / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Коротко:

  • Україна може зіткнутися з дефіцитом ракет ППО
  • Щорічне виробництво близько 600 ракет PAC-3 не покриває потреби США та союзників
  • Якщо війна з Іраном затягнеться, затримки поставок для України можуть посилитися

На тлі операції США в Ірані Україна може зіткнутися з критичним дефіцитом американських ракет протиповітряної оборони. Водночас Росія, очевидно, не збирається припиняти удари по українських містах.

Як пише Reuters, з моменту початку операції проти Ірану "Operation Epic fury" Тегеран випустив сотні балістичних ракет і дронів по країнах Перської затоки. Більшість з них було перехоплено, в тому числі за допомогою ракет-перехоплювачів PAC-3 Patriot, на які Україна покладається для захисту своєї енергетичної та військової інфраструктури від російських балістичних ракет.

відео дня

Як пояснив глава київського аналітичного центру Український центр безпеки і співробітництва Сергій Кузан, приблизно 600 ракет PAC-3, що виробляються щорічно компанією Lockheed Martin, вже недостатньо для покриття потреб США і їх союзників в Перській затоці, не кажучи вже про потреби України.

При цьому франко-італійська система протиповітряної оборони SAMP/T, що має схожі можливості, не збільшила виробництво достатньо швидко, щоб стати альтернативою.

Микола Белесков з державного Національного інституту стратегічних досліджень у Києві вважає, що більш масштабного дефіциту можна уникнути, якщо США та Ізраїль зможуть знищити запаси ракет і пускові установки Ірану в найближчі дні.

Скільки ракет РФ випустила по Україні

Країна-агресор РФ випустила понад 700 ракет під час нинішньої зимової кампанії проти енергетичної інфраструктури України. Минулого місяця вона запустила 32 балістичні ракети за одну ніч.

Переважна більшість ракет Patriot, що поставляються Україні, надаються європейськими країнами в рамках ініціативи НАТО PURL.

За даними Reuters, союзники України зобов'язалися відправити 37 ракет PAC-3 з моменту їхньої останньої зустрічі в середині лютого.

За інформацією джерела Reuters, Італія відкинула можливість забрати у Києва засоби протиповітряної оборони для підтримки країн Перської затоки.

Однак, за словами двох європейських дипломатів, існує занепокоєння, що якщо війна з Іраном затягнеться, затримки з поставками в рамках PURL можуть посилитися, оскільки США вичерпують власні запаси.

Що буде, якщо війна з Іраном затягнеться

Високопоставлений представник міністерства оборони США підтвердив Reuters затримки з поставками в рамках PURL, пов'язані з виробництвом, і заявив, що вони можуть погіршитися, якщо війна з Іраном затягнеться.

"Ми можемо випускати тільки певну кількість за раз", – сказав представник міністерства.

"США можуть у будь-який час і з будь-якої причини скористатися своїм правом на першочергове постачання іншим країнам. Хоча Lockheed Martin збільшує виробництво PAC-3 до 2000 одиниць на рік відповідно до угоди, оголошеної в січні, це буде занадто пізно, щоб розв‘язати проблему дефіциту в цьому році", – пише Reuters.

Наразі Пентагон не відповів на запит про коментар щодо поставок зброї в Україну.

Україна готова обміняти свої дрони на ракети до Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу 3 березня, що в Україні є дефіцит ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot, тому Київ готовий обміняти свої дрони-перехоплювачі на них.

За його словами, зараз дипломати на різних рівнях працюють з представниками Близького Сходу.

Зеленський окреслив варіант, коли Україна може поділитися з близькосхідними партнерами своїми зенітними дронами, які зарекомендували себе як ефективна зброя протидії іранським "Шахедам".

"Сьогодні у них, наприклад, системи ППО Patriot, ракети PAC-3, у них все це є... Але чи захищає це від сотень "Шахедів"? Ні... Але у нас дефіцит PAC-3, так. Наприклад, якщо ми говоримо про зброю під час війни, якої у нас дефіцит, то PAC-3, ракети, якщо вони нам їх дадуть, ми дамо їм перехоплювачі. Це рівноцінний обмін", - сказав Зеленський.

Ракет на всіх не вистачить: через Іран Україні прогнозують проблему з ППО - Reuters
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Військова операція США та Ізраїлю в Ірані - останні новини

Як писав Главред, Ізраїль і США 28 лютого завдали ударів по об'єктах на території Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

28 лютого США та Ізраїль спільно атакували Іран.

Ізраїль назвав свою операцію проти Ірану "Рев Лева". У Пентагоні повідомляють, що удари по Ірану були названі "Operation Epic fury" ("Епічна Лють").

Іран у відповідь завдав ударів по ізраїльській території і по військових базах США на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує продовжувати свою операцію проти Тегерана протягом "чотирьох-п'яти тижнів". На питання про те, кого він хотів би бачити на чолі Ірану, він відповів: "У мене є три дуже хороших кандидати".

Крім того, Трамп заявив, що США можуть розглянути відправку сухопутних військ до Ірану, якщо цього вимагатиме розвиток операції Epic Fury. За його словами, він не виключає жодного сценарію, якщо він буде "необхідний для досягнення цілей".

Як довго триватиме війна в Ірані: думка експерта

Політолог Сергій Таран вважає, що війна проти Ірану триватиме дійсно 4-5 тижнів. Її тривалість повністю залежить від Трампа, а не від Ірану чи ще когось. І завершить він її тоді, коли це йому буде вигідно.

"А вигідно її завершити, ймовірно, перед найголовнішою дипломатичною місією Трампа за його другий термін. На квітень запланована його зустріч з Сі. І Трампу принципово важливо прибути на цю зустріч переможцем. І не має значення, що буде відбуватися на полі бою. Трампу все одно до цього часу потрібно оголосити себе переможцем", - пояснив експерт.

Завдання війни, які оголосив Трамп, конкретні, але досить гнучкі для інтерпретації:

  • знищення військово-промислового комплексу Ірану;
  • знищення його ядерної програми;
  • ліквідація загрози для національної безпеки США з боку уряду Ірану (тобто знищення військово-політичного керівництва Тегерана);
  • знищення проксі політичних утворень Ірану в регіоні (тобто ще раз - знищення військово-політичного керівництва Тегерана, але разом з союзними політичними рухами в регіоні).

На думку політолога, ці завдання цілком можливо виконати в заявлені терміни. Особливо, якщо додати до цього власні тлумачення і оцінки.

"Щоб їх досягти, США будуть точково випалювати всі можливі локації, де будуть знаходитися іранські військові виробництва, військові, їхні політичні керівники або військова техніка. І коли прийде час для зустрічі з Сі – буде урочисто оголошено перемогу. До цього часу від технічної бази армії Ірану дійсно може нічого не залишитися. Якщо ж вдасться ще змінити і сам режим – це буде справді джекпот. Але зараз у планах про це поки що/вже не йдеться", – сказав Таран.

Інші новини:

Про персону: Сергій Таран

Таран Сергій Вікторович (12 грудня 1969, Київ) — український політолог, син політика Віктора Тарана (Терена) та брат політолога Віктора Тарана, член політичної партії "Європейська Солідарність". Депутат Київської міської ради.
Закінчив з червоним дипломом Київський національний університет імені Тараса Шевченка за фахом "журналістика" (1993 р.), а також з відзнакою — магістратуру Амстердамського університету за фахом "суспільні науки" (1998 р.).
З 1993 по 1996 рр. працював в українських виданнях "Молодь України", "Розбудова державі", аналітичному тижневику УНІАН.
Співзасновник Інституту масової інформації (1995 р.), — експертної організації, яка опікується захистом свободи слова в Україні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Іран новини України війна Росії та України ракетний удар ЗРК Patriot атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Польщею прокотилася масштабна хвиля депортацій українців: що відбувається

Польщею прокотилася масштабна хвиля депортацій українців: що відбувається

09:28Світ
Винен не Іран: що відбувається з цінами на паливо в Україні і чи буде бензин по 65

Винен не Іран: що відбувається з цінами на паливо в Україні і чи буде бензин по 65

09:00Аналітика
У НАТО заговорили про застосування статті 5 про колективну оборону на тлі війни в Ірані

У НАТО заговорили про застосування статті 5 про колективну оборону на тлі війни в Ірані

08:29Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Знаю, що не пробачу": Анна Борисюк висловилася про старшу сестру Паперну

"Знаю, що не пробачу": Анна Борисюк висловилася про старшу сестру Паперну

"Закутуйтеся щільніше": синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня

"Закутуйтеся щільніше": синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня

Китайський гороскоп на сьогодні 5 березня: Собакам - зміни, Зміям - проблеми

Китайський гороскоп на сьогодні 5 березня: Собакам - зміни, Зміям - проблеми

Про цвітіння можна не мріяти: 5 рослин, які не можна обрізати навесні

Про цвітіння можна не мріяти: 5 рослин, які не можна обрізати навесні

"Справжнє кохання": Камалія вперше показала свого обранця

"Справжнє кохання": Камалія вперше показала свого обранця

Останні новини

09:29

Ретроградний Меркурій змінить життя трьох знаків зодіаку до 20 березня

09:28

Польщею прокотилася масштабна хвиля депортацій українців: що відбувається

09:01

РФ завдала удару по узбережжю Одещини, спалахнули пожежі: що відомоФото

09:00

Винен не Іран: що відбувається з цінами на паливо в Україні і чи буде бензин по 65

08:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 березня (оновлюється)

До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала датиДо України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати
08:29

У НАТО заговорили про застосування статті 5 про колективну оборону на тлі війни в Ірані

08:18

Карта Deep State онлайн за 5 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Ракет на всіх не вистачить: через Іран Україні прогнозують проблему з ППО - Reuters

08:05

Путіну загрожує переворот, у Кремлі почалося бродіння: Огризко – про страхи диктатораПогляд

Реклама
07:03

Понад 60 вибухів за кілька годин: два міста в РФ вночі масовано атакували дрониВідео

05:49

Лінива вечеря з картоплі: рецепт божественої страви менш ніж за годину

05:12

Гороскоп на завтра 6 березня: Ракам - радісні новини, Стрільцям - подорож

04:39

Історія мавпеня Панча отримала несподіване продовження - що з ним сталосьВідео

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з м'ячем за 49 с

03:49

Жодної містики: чому насправді на подвір'я постійно прилітає чорний птах

03:30

Чи можна сушити волосся головою вниз: правда чи міф

03:00

Їм справді пощастить: фортуна ось-ось усміхнеться чотирьом знакам зодіаку

02:10

Бункер не врятує: чому ліквідація Хаменеї стала "чорною міткою" для ПутінаВідео

02:00

Наталія Могилевська вразила зізнанням про Тіну Кароль

01:19

Як американці садять картоплю: незвичайний спосіб без перекопуванняВідео

Реклама
00:46

Епоха натяжних стель у минулому: 4 рішення, які роблять інтер’єр елітним

04 березня, середа
23:51

Коли обрізати дерева, щоб не втратити врожай: названо оптимальні строкиВідео

23:12

В Україні можуть запровадити графіки відключення води - тривожний прогноз

23:01

"Така ж, як і дочка": Ольга Сумська потрапила в ганебний скандал

22:34

Ситуація змінилася: коли не буде світла у Дніпрі та області 5 березняФото

22:25

Мирні переговори на паузі: Зеленський назвав умову нової тристоронньої зустрічіВідео

22:22

Шикарна страва на Великдень 2026: гості ахнуть від захватуВідео

22:14

Як правильно підібрати колір консилера, блиску та тіней: крутий лайфхак

22:04

Наймодніші сумки весни: стильні моделі від Андре Тана

21:35

"Зачепитися не буде за що": окупанти готують стрімкий ривок углиб фронту

21:29

Джерело розкрило, скільки чоловіків було у Анджеліни Джолі після Пітта

21:17

Україну знову засипатиме снігом: синоптики назвали регіони

21:06

Бекхеми звернулися до сина-пустельника в його день народження

21:05

"Ми готові": Україна допоможе країнам Близького Сходу у боротьбі проти Ірану

21:04

Прийшла справжня весна: в Тернополі очікується підвищення температури

20:20

Світла буде більше: в "Укренерго" розповіли про відключення на 5 березня

20:16

Дрони уразили в РФ корабель, який атакував Україну "Калібрами" - аналітики

20:12

Мерц поставив ультиматум Трампу: Денисенко - про переформатування переговорівПогляд

20:07

Мінус 30 гривень на цінниках: в Україні подешевшали основні види м'яса

19:46

"Шахтар" під загрозою суду: топ-клуб Європи готує радикальний крок, деталі

Реклама
19:17

Всупереч планам Кремля росіяни виступили за переговори з Україною - ЗМІ

19:09

Коли слід переходити з зимових шин на літні: водіям назвали терміниВідео

18:58

Цінники на АЗС переписали – як змінилася ситуація на заправках ДніпраФото

18:34

Якщо майно залишилося в окупації: в "Дії" запускають послугу для оформлення репарацій

18:29

Україну накриє нова магнітна буря: вже відома дата

18:15

Хочуть змусити ЗСУ відступити: росіяни кинули сили для захоплення двох міст

18:10

Вчитель кинув усе і 32 роки жив сам на острові: як про нього дізнався світ

18:01

Про ціну 65 гривень можна забути: експерт оцінив, як зміниться вартість бензину

17:55

Проект оточений атмосферою таємниці: вийшов новий тизер фільму СпілбергаВідео

17:46

Усе за євростандартами: Avesterra Group відкрила 20 нових пташників на Волині актуально

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти