Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

ППО окупантів могла збити власний гелікоптер під час атаки дронів

Анна Ярославська
4 березня 2026, 07:33
Інцидент, ймовірно, стався в Ростовській області. Російський вертоліт могли прийняти за дрон і збити.
Російська ППО могла збити власний вертоліт
Російська ППО могла збити власний гелікоптер / t.me/astrapress

Коротко:

  • РФ могла збити власний військовий гелікоптер
  • Може йтися про "дружній вогонь" з боку ППО
  • Тип вертольота та інформація про можливі втрати екіпажу не уточнюються

У Ростовській області РФ під час відбиття атаки українських безпілотників російська протиповітряна оборона, ймовірно, збила власний військовий гелікоптер.

За попередньою інформацією, вертоліт Повітряно-космічних сил РФ міг потрапити під так званий дружній вогонь, коли його помилково прийняли за український безпілотник.

відео дня

Як пише російський Telegram-канал Astra, інцидент стався в районі військового аеродрому Міллерово.

"Z-блогер Борис Рожин, (Colonelcassad) стверджує, що вертоліт збитий над Волгоградом", - йдеться в повідомленні.

Знімок екрана
Знімок екрана

Поки що офіційного підтвердження або деталей від російського військового командування немає.

Також не повідомляється про тип гелікоптера та можливі втрати екіпажу.

Дивіться відео - Російський вертоліт збито під час роботи ППО РФ:

Знімок екрана

Як писав Главред, українським військовослужбовцям вдалося збити російський вертоліт Мі-28 в районі населеного пункту Котлярівка. Уточнюється, що "екіпаж "Балтика" знищив російський ударний вертоліт Мі-8 вартістю понад 10 мільйонів доларів. І зробили це маленьким FPV-дроном вартістю всього 500 доларів".

Повідомлялося також, що Сили спеціальних операцій ЗСУ вперше збили в повітрі російський вертоліт Мі-8 за допомогою далекобійного дрона над селом Кутейниково в Ростовській області РФ. Ворожий вертоліт збили далекобійним дроном FP-1.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії ПВО вертолеты війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Раніше такого не бачили": Росія змінила тактику ударів Шахедами, що відомо

"Раніше такого не бачили": Росія змінила тактику ударів Шахедами, що відомо

10:03Війна
Три сценарії: в ISW "злили" плани Кремля щодо війни, скільки ще РФ готується воювати

Три сценарії: в ISW "злили" плани Кремля щодо війни, скільки ще РФ готується воювати

09:12Війна
Росію чекає катастрофа через війну в Ірані, Путін може стати наступним – Огризко

Росію чекає катастрофа через війну в Ірані, Путін може стати наступним – Огризко

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Доленосний перелом: життя трьох знаків зодіаку піде вгору вже після 3 березня

Доленосний перелом: життя трьох знаків зодіаку піде вгору вже після 3 березня

Китайський гороскоп на сьогодні 4 березня: Кроликам - бунт, Козлам - суперечки

Китайський гороскоп на сьогодні 4 березня: Кроликам - бунт, Козлам - суперечки

Гороскоп Таро на завтра, 4 березня: Левам - нагорода, Терезам - час

Гороскоп Таро на завтра, 4 березня: Левам - нагорода, Терезам - час

Росія готує новий масований удар - названо цілі і терміни атаки по Україні

Росія готує новий масований удар - названо цілі і терміни атаки по Україні

Слимаки зникнуть назавжди: головна помилка городників

Слимаки зникнуть назавжди: головна помилка городників

Останні новини

10:27

РФ вдарила по пасажирському поїзду в Миколаєві - що відомо про наслідки атаки

10:25

Відкриються всі двері: астролог назвала головного щасливчика весни

10:13

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 березня (оновлюється)

10:03

"Раніше такого не бачили": Росія змінила тактику ударів Шахедами, що відомо

09:58

Гороскоп на завтра 5 березня: Дівам - прибуток, Козорогам - труднощі

Росію чекає катастрофа через війну в Ірані, Путін може стати наступним – ОгризкоРосію чекає катастрофа через війну в Ірані, Путін може стати наступним – Огризко
09:44

Каменських похвалилася рідкісним і неймовірно дорогим авто

09:39

"Була ще в шлюбі": розкрилася правда про новий роман колишньої дружини Преснякова

09:15

І валик не потрібен: як прибрати шерсть з одягу та меблів

09:12

Три сценарії: в ISW "злили" плани Кремля щодо війни, скільки ще РФ готується воювати

Реклама
08:49

РФ завдала удару 149 дронами: є загиблий на Сумщині та поранені на ЗапоріжжіФото

08:27

17 кораблів та понад 2000 цілей: в США розкрили втрати флоту Ірану у війніВідео

08:23

Карта Deep State онлайн за 4 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:33

ППО окупантів могла збити власний гелікоптер під час атаки дронів

06:54

"Жодних нових поступок": Мерц озвучив Трампу жорстку позицію щодо УкраїниВідео

05:53

Крутіше котлет: рецепт вечері з курячого філе без зайвої олії за 25 хвилин

05:00

Всього за десять хвилин: рецепт божественного домашнього хліба без клопотуВідео

04:41

Було "удостоєне" носити ім'я генсека СРСР: що це за місто України

04:02

Бойові дії можуть початись ще в одній області України - що задумали в Кремлі

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дітей з книгою за 43 с

03:30

Сперечатися марно: названо три найупертіші знаки зодіаку

Реклама
02:41

Три знаки зодіаку спіймають щастя за хвість вже з 4 березня

02:05

Ядерний капкан для Трампа: яку "угоду" готує Кремль і яка роль України

02:00

Зрадниця Ані Лорак зізналася, як перейшла на бік РФ: "З цього моменту"

01:01

Так роблять у ресторанах – як розморозити крабові палички і не зіпсувати смакВідео

00:04

Неймовірні втечі з СРСР: як сміливці проривали "залізну завісу" СоюзуВідео

03 березня, вівторок
23:55

В Ірані обрали нового аятоллу: ним став родич вбитого Алі Хаменеї

22:59

"Боляче думати": невістка Ющенка після вибухів терміново покинула Кіпр

22:58

Графіки змінено: як вимикатимуть світло в Дніпрі та області 4 березняФото

22:53

Дієтологи назвали продукти, у яких більше кальцію, ніж у склянці молока

22:43

Наталка Денисенко розкрила приголомшливу правду про себе - деталі

22:00

Марічка Падалко показала молодшу дочку і що вона вміє

21:53

У Середземному морі горить танкер з РФ, його могла підбити Україна - ЗМІВідео

21:27

"Дуже по-дурному": Трамп обурився на поставки зброї Києву та пригрозив країні НАТО

21:22

Чому війна проти Ірану може завершитися за 5 тижнів: Таран пояснив причинуПогляд

20:58

По яким цілям будуть бити окупанти навесні – Зеленський відповівВідео

20:51

Ребров анонсував великі зміни у складі збірної України: хто серед кандидатів

20:41

"У нас усе готово": в уряді відповіли, коли українцям відключать опалення

20:33

Не тільки тарілки і ложки: що можна мити у посудомийній машині

19:53

Екс-голову Держприкордонслужби Дейнеко, який перебуває під слідством, мобілізували

19:43

Росія обрала нову ціль в Україні: нардеп розкрив, які міста під загрозою

Реклама
19:32

Чи варто просіювати борошно: шеф-кухар здивував поясненням

19:31

Не бояться заморозків: які культури можна сміливо сіяти в холодний ґрунт

18:58

Україна може відправити військових на Близький Схід: Зеленський назвав умовуВідео

18:53

"Ворог слабшає": Зеленський розкрив нові проблеми окупантів на фронті

18:44

"Зустрінемося в суді": Анна Седокова назвала сім'ю екс-чоловіка жадібними ледарями

18:37

Чому локальних конфліктів більше не існує: Портников про глобальну війнуПогляд

18:37

Не поспішайте викидати старий одяг: ось як його можна ефективно використати

18:34

Як за 5 хвилин врятувати тюльпани, які зів'яли - перевірений лайфхак

18:27

Що станеться із Землею, якщо почнеться ядерна війна: виживуть 2 країни

18:26

Польща запроваджує нові правила для українців - що зміниться з 5 березня

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти