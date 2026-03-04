ППО окупантів могла збити власний гелікоптер під час атаки дронів

Коротко:
- РФ могла збити власний військовий гелікоптер
- Може йтися про "дружній вогонь" з боку ППО
- Тип вертольота та інформація про можливі втрати екіпажу не уточнюються
У Ростовській області РФ під час відбиття атаки українських безпілотників російська протиповітряна оборона, ймовірно, збила власний військовий гелікоптер.
За попередньою інформацією, вертоліт Повітряно-космічних сил РФ міг потрапити під так званий дружній вогонь, коли його помилково прийняли за український безпілотник.
Як пише російський Telegram-канал Astra, інцидент стався в районі військового аеродрому Міллерово.
"Z-блогер Борис Рожин, (Colonelcassad) стверджує, що вертоліт збитий над Волгоградом", - йдеться в повідомленні.
Поки що офіційного підтвердження або деталей від російського військового командування немає.
Також не повідомляється про тип гелікоптера та можливі втрати екіпажу.
Дивіться відео - Російський вертоліт збито під час роботи ППО РФ:
Як писав Главред, українським військовослужбовцям вдалося збити російський вертоліт Мі-28 в районі населеного пункту Котлярівка. Уточнюється, що "екіпаж "Балтика" знищив російський ударний вертоліт Мі-8 вартістю понад 10 мільйонів доларів. І зробили це маленьким FPV-дроном вартістю всього 500 доларів".
Повідомлялося також, що Сили спеціальних операцій ЗСУ вперше збили в повітрі російський вертоліт Мі-8 за допомогою далекобійного дрона над селом Кутейниково в Ростовській області РФ. Ворожий вертоліт збили далекобійним дроном FP-1.
