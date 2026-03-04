ППО окупантів могла збити власний гелікоптер під час атаки дронів

Інцидент, ймовірно, стався в Ростовській області. Російський вертоліт могли прийняти за дрон і збити.

Російська ППО могла збити власний гелікоптер / t.me/astrapress

Коротко:

РФ могла збити власний військовий гелікоптер

Може йтися про "дружній вогонь" з боку ППО

Тип вертольота та інформація про можливі втрати екіпажу не уточнюються

У Ростовській області РФ під час відбиття атаки українських безпілотників російська протиповітряна оборона, ймовірно, збила власний військовий гелікоптер.

За попередньою інформацією, вертоліт Повітряно-космічних сил РФ міг потрапити під так званий дружній вогонь, коли його помилково прийняли за український безпілотник.

Як пише російський Telegram-канал Astra, інцидент стався в районі військового аеродрому Міллерово.

"Z-блогер Борис Рожин, (Colonelcassad) стверджує, що вертоліт збитий над Волгоградом", - йдеться в повідомленні.

Поки що офіційного підтвердження або деталей від російського військового командування немає.

Також не повідомляється про тип гелікоптера та можливі втрати екіпажу.

Дивіться відео - Російський вертоліт збито під час роботи ППО РФ:

Як писав Главред, українським військовослужбовцям вдалося збити російський вертоліт Мі-28 в районі населеного пункту Котлярівка. Уточнюється, що "екіпаж "Балтика" знищив російський ударний вертоліт Мі-8 вартістю понад 10 мільйонів доларів. І зробили це маленьким FPV-дроном вартістю всього 500 доларів".

Повідомлялося також, що Сили спеціальних операцій ЗСУ вперше збили в повітрі російський вертоліт Мі-8 за допомогою далекобійного дрона над селом Кутейниково в Ростовській області РФ. Ворожий вертоліт збили далекобійним дроном FP-1.

