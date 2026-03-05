Польщею прокотилася масштабна хвиля депортацій українців: що відбувається

Операція, що охопила всі воєводства Польщі 2–3 березня, стала справжнім іспитом для іноземців, а особливо для українців.

У Польщі масово затримують та висилають українців / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне з новини:

Польща провела наймасштабніші міграційні рейди

91 українець отримав рішення про депортацію

Контроль іноземців у Польщі різко посилюється

Польща провела найжорсткішу за останні роки операцію з контролю міграції, і її наслідки найбільше відчули саме українці. Понад 27 тисяч силовиків за дві доби прочесали країну, перевіряючи місця проживання та роботи іноземців. Результат - майже дві тисячі затриманих, серед яких абсолютну більшість іноземців становлять громадяни України, пише РБК-Україна з посиланням на польські ЗМІ.

Масштабна операція проти нелегальних мігрантів та злочинців

За даними МВС Польщі, рейди 2–3 березня охопили всі воєводства країни. Поліція, прикордонники та навіть елітні підрозділи кібербезпеки провели близько 1800 точкових перевірок. Мета - виявити тих, хто переховується від правосуддя або перебуває в Польщі без законних підстав.

Міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський назвав операцію "першою великою перевіркою 2026 року" та підтвердив, що подібні дії стануть регулярними.

Чому Українці - у центрі уваги

Серед 147 іноземців, затриманих за ордерами на арешт, українці становлять найбільшу групу - 91 особа. І це лише за одну ніч. Загалом українці склали понад 60% усіх затриманих нерезидентів.

Основні причини депортацій:

Прострочені документи - візи, дозволи на перебування, статус тимчасового захисту.

- візи, дозволи на перебування, статус тимчасового захисту. Нелегальна робота - найпоширеніше порушення серед трудових мігрантів.

- найпоширеніше порушення серед трудових мігрантів. Загроза громадському порядку - понад 20 українців визнані такими, що становлять ризик для безпеки.

- понад 20 українців визнані такими, що становлять ризик для безпеки. Кримінальні провадження - частина затриманих перебувала в розшуку в ЄС.

Географія затриманих іноземців виглядає так:

українці - 91;

грузини - 14;

білоруси - 8;

молдавани - 3;

росіяни - 2.

Що чекає на затриманих

Прикордонна служба вже відкрила понад 110 проваджень щодо видворення. Для більшості українців це означає:

анулювання права на перебування;

примусовий супровід до кордону;

заборону на в’їзд до Шенгену на термін від 6 місяців до 5 років.

Польська влада наголошує, що контроль буде лише посилюватися. Експерти радять українцям терміново перевірити терміни дії документів та уникати будь-якої неофіційної зайнятості - саме вона найчастіше стає причиною депортації.

Українці за кордоном - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який поступово скасовує спецрежим для українських біженців і переводить їх до єдиної системи тимчасового захисту. Нові правила змінюють перебування, соціальну підтримку та доступ до послуг, зокрема обмежують виплати й меддопомогу для дорослих.

Також у Чехії обговорюють можливий перегляд закону lex Ukraine, що регулює перебування українських біженців. Голова Палати депутатів і лідер руху "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамура заявив, що чинні правила нібито створюють ризики для безпеки держави та потребують оновлення.

Крім цього, у партії канцлера Німеччини ХСС пропонують посилити міграційну політику, зокрема щодо українських чоловіків, придатних до служби, яких пропонують відправляти на батьківщину. Відповідні пропозиції викладені в проекті рішення для зимової наради партії в монастирі Зеон.

