Понад 60 вибухів за кілька годин: два міста в РФ вночі масовано атакували дрони

Голосно було в Саратові та Енгельсі, де розташований аеродром стратегічної авіації.

Що відомо про атаку на Саратов і Енгельс / Колаж: Главред, фото: скріншот

Саратов і Енгельс зазнали масованої атаки безпілотників

Вибухи лунали кілька годин

В результаті атаки виникли пожежі, частина районів залишилася без електроенергії

В ніч на 5 березня над Саратовом і Енгельсом, де розташований аеродром стратегічної авіації, прогриміла серія вибухів на тлі атаки дронів. Спалахнули пожежі. Частина районів залишилася без світла.

Атака безпілотників почалася близько 23:00 в середу і тривала кілька годин поспіль. Як повідомила Росавіація, в аеропортах Пензи і Саратова було запроваджено обмеження на прийом і випуск літаків.

"Одна з наймасовіших атак за весь час йде по Саратову і Енгельсу. За дві години було чутно вже понад 60 вибухів. Місцеві жителі стверджують, що збито кілька десятків БПЛА ЗСУ. Щонайменше три людини постраждали", - пише російський Telegram-канал Shot.

Російське пропагандистське видання Mash повідомляє, що в одному з районів Саратова місцеві нарахували понад 15 вибухів.

"За словами місцевих жителів, з 23:30 в Заводському районі було чутно понад 15 вибухів. Через атаку БПЛА в Саратові спостерігаються перебої з електропостачанням", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - Атака дронів на Саратовську область:

Губернатор регіону Роман Бусаргін повідомив, що в результаті атаки БПЛА є пошкодження цивільних об'єктів. За попередніми даними, постраждали три людини. Їм надається необхідна медична допомога.

Саратов і Енгельс частково залишилися без електроенергії через пошкодження ліній електропередач.

Міноборони РФ заявило про збиття 48 дронів. Водночас українські моніторингові ресурси пишуть про успішні влучання. Зокрема, повідомляється про активну атаку на нафтопереробний завод. Спалахнула потужна пожежа.

Дивіться відео - Момент удару в районі Саратовського НПЗ:

Зазначимо також, що місто Енгельс є базою для російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

