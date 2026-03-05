Дружина Цекало схудла ще більше: як вона виглядає

Дарина Ервін здивувала ще більшим схудненням і показала свою фігуру.

Дарина Ервін лякає своєю худорбою/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Дарина Ервін

Дружина російського продюсера Олександра Цекало, який мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, але продовжує приїжджати на свою небезпечну батьківщину, ще поділилася новими фото.

На цих зображеннях, які вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, Ервін виглядає ще більш худою, ніж раніше. Напередодні її фоловери вже писали про те, що вона стала надмірно худою і більше нагадує анорексичні форми.

На одному з фото Дарина позує в рожевих обтягуючих лосинах, які підкреслюють худорлявість її ніг і стегон.

Дарина Ервін виглядає дуже худою / Фото Instagram/darina.ervin

Дарина Ервін займається моделінгом / Фото Instagram/darina.ervin

Дарина Ервін часто показує свої фото / Фото Instagram/darina.ervin

Цього разу деякі коментатори навіть хвалили фігуру жінки, яка виглядала зовсім інакше, коли ще не була дружиною Цекало.

Про особу: Олександр Цекало Олександр Цекало – радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проектів "Большая разница" і "Прожекторперисхилтон". З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.

Подейкують, що до Росії він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес – продюсерська компанія Sreda – продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.

