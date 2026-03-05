Рус
Дружина Цекало схудла ще більше: як вона виглядає

Олена Кюпелі
5 березня 2026, 10:37
Дарина Ервін здивувала ще більшим схудненням і показала свою фігуру.
Дарина Ервін
Дарина Ервін лякає своєю худорбою/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Дарина Ервін

Коротко:

  • Як зараз виглядає Ервін
  • Чому її називають "анорексичною"

Дружина російського продюсера Олександра Цекало, який мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, але продовжує приїжджати на свою небезпечну батьківщину, ще поділилася новими фото.

На цих зображеннях, які вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, Ервін виглядає ще більш худою, ніж раніше. Напередодні її фоловери вже писали про те, що вона стала надмірно худою і більше нагадує анорексичні форми.

відео дня

На одному з фото Дарина позує в рожевих обтягуючих лосинах, які підкреслюють худорлявість її ніг і стегон.

Дарина Ервін виглядає дуже худою
Дарина Ервін виглядає дуже худою / Фото Instagram/darina.ervin
Дарина Ервін займається моделінгом
Дарина Ервін займається моделінгом / Фото Instagram/darina.ervin
Дарина Ервін часто показує свої фото
Дарина Ервін часто показує свої фото / Фото Instagram/darina.ervin

Цього разу деякі коментатори навіть хвалили фігуру жінки, яка виглядала зовсім інакше, коли ще не була дружиною Цекало.

Відзначимо, як повідомляв Главред, відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі не перебувала у стосунках з тих пір, як вона і її колишній чоловік Бред Пітт розлучилися в грудні 2024 року.

Раніше сер Девід і леді Бекхем привітали сина Брукліна з днем народження в Instagram через два місяці після того, як 27-річний футболіст розповів про розлад у родині.

Про особу: Олександр Цекало

Олександр Цекало – радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проектів "Большая разница" і "Прожекторперисхилтон". З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.
Подейкують, що до Росії він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес – продюсерська компанія Sreda – продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Цекало новини шоу бізнесу
