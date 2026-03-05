Дружина Цекало схудла ще більше: як вона виглядає

Коротко:
- Як зараз виглядає Ервін
- Чому її називають "анорексичною"
Дружина російського продюсера Олександра Цекало, який мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, але продовжує приїжджати на свою небезпечну батьківщину, ще поділилася новими фото.
На цих зображеннях, які вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, Ервін виглядає ще більш худою, ніж раніше. Напередодні її фоловери вже писали про те, що вона стала надмірно худою і більше нагадує анорексичні форми.
На одному з фото Дарина позує в рожевих обтягуючих лосинах, які підкреслюють худорлявість її ніг і стегон.
Цього разу деякі коментатори навіть хвалили фігуру жінки, яка виглядала зовсім інакше, коли ще не була дружиною Цекало.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Відзначимо, як повідомляв Главред, відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі не перебувала у стосунках з тих пір, як вона і її колишній чоловік Бред Пітт розлучилися в грудні 2024 року.
Раніше сер Девід і леді Бекхем привітали сина Брукліна з днем народження в Instagram через два місяці після того, як 27-річний футболіст розповів про розлад у родині.
Вас також може зацікавити:
- Як виглядає дочка Цекало і сестри Віри Брежнєвої: вже 16 років
- Ледве ходить: сильно постарілого Цекало зняли з дружиною на прогулянці
- Екс-дружина Олександра Цекало подала на нього до суду через аліменти
Про особу: Олександр Цекало
Олександр Цекало – радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проектів "Большая разница" і "Прожекторперисхилтон". З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.
Подейкують, що до Росії він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес – продюсерська компанія Sreda – продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред