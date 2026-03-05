У великому місті масово перевірятимуть людей та автомобілі: в чому причина

До перевірок будуть залучені представники СБУ, поліції та нацгвардії.

Українцям пояснили причину перевірок

Що повідомили в СБУ:

У Львові кілька днів триватимуть безпекові заходи

В місті посилено перевірятимуть людей та автомобілі

Громадяни мають носити з собою документи та дотримуватися комендантської години

Від сьогодні, 5 березня, у Львові Служба безпеки України буде проводити контррозвідувальні заходи. Як повідомило відомство, триватимуть вони до 9 березня.

У безпекових заходах окрім працівників СБУ будуть брати участь і представники нацполіції та НГУ. Дії правоохоронців будуть поширюватися на усе місто.

"Мета – виявлення, запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про СБУ

Які обмеження діятимуть у Львові

В СБУ попередили, що під час проведення безпекових заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

"У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка. Водночас буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів", - додали представники служби.

Громадян просять належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Експерт попередив українців про можливі диверсії в Україні

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, Росія не відмовиться від стратегії тиску на тилові регіони України. Протягом весняно-літньої кампанії ворог продовжить масовані обстріли й підривну діяльність всередині країни.

Що більші проблеми виникають у росіян безпосередньо в зоні бойових дій, то активніше вони намагаються компенсувати це терором у тилу України та тиском на цивільне населення. Саме тому українські правоохоронці намагаються запобігти загрозам.

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

