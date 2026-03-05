Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У великому місті масово перевірятимуть людей та автомобілі: в чому причина

Анна Косик
5 березня 2026, 09:57
До перевірок будуть залучені представники СБУ, поліції та нацгвардії.
полиция, проверка документов
Українцям пояснили причину перевірок / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/poltavapolice

Що повідомили в СБУ:

  • У Львові кілька днів триватимуть безпекові заходи
  • В місті посилено перевірятимуть людей та автомобілі
  • Громадяни мають носити з собою документи та дотримуватися комендантської години

Від сьогодні, 5 березня, у Львові Служба безпеки України буде проводити контррозвідувальні заходи. Як повідомило відомство, триватимуть вони до 9 березня.

У безпекових заходах окрім працівників СБУ будуть брати участь і представники нацполіції та НГУ. Дії правоохоронців будуть поширюватися на усе місто.

відео дня

"Мета – виявлення, запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про СБУ
Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

Які обмеження діятимуть у Львові

В СБУ попередили, що під час проведення безпекових заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

"У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка. Водночас буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів", - додали представники служби.

Громадян просять належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Експерт попередив українців про можливі диверсії в Україні

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, Росія не відмовиться від стратегії тиску на тилові регіони України. Протягом весняно-літньої кампанії ворог продовжить масовані обстріли й підривну діяльність всередині країни.

Що більші проблеми виникають у росіян безпосередньо в зоні бойових дій, то активніше вони намагаються компенсувати це терором у тилу України та тиском на цивільне населення. Саме тому українські правоохоронці намагаються запобігти загрозам.

Останні новини України

Нагадаємо, Главред писав, що тлі операції США в Ірані Україна може зіткнутися з критичним дефіцитом американських ракет протиповітряної оборони. Водночас Росія, очевидно, не збирається припиняти удари по українських містах.

Раніше стало відомо, що у випадку атак Росії на об’єкти водопостачання в Україні можуть запровадити графіки відключення води. Держава до атак об’єктів водопостачання готується, над цим працюють.

Напередодні повідомлялося, що погода в Україні 5 березня буде сонячною. Синоптики попередили про сніголавинну небезпеку на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області. Вона пов'язана із відлигою.

Інші новини:

Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

СБУ новини Львова поліція Національна поліція новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

11:03Світ
Багато живої сили та важливі склади РФ опинилися в епіцентрі ударів ЗСУ - деталі

Багато живої сили та важливі склади РФ опинилися в епіцентрі ударів ЗСУ - деталі

10:44Україна
РФ завдала удару по цивільному судну в Чорному морі: є поранені

РФ завдала удару по цивільному судну в Чорному морі: є поранені

09:29Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Знаю, що не пробачу": Анна Борисюк висловилася про старшу сестру Паперну

"Знаю, що не пробачу": Анна Борисюк висловилася про старшу сестру Паперну

"Закутуйтеся щільніше": синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня

"Закутуйтеся щільніше": синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня

Про цвітіння можна не мріяти: 5 рослин, які не можна обрізати навесні

Про цвітіння можна не мріяти: 5 рослин, які не можна обрізати навесні

Майже 100 років носило ім'я "сина" Сталіна - що це за місто України

Майже 100 років носило ім'я "сина" Сталіна - що це за місто України

"Справжнє кохання": Камалія вперше показала свого обранця

"Справжнє кохання": Камалія вперше показала свого обранця

Останні новини

11:29

Яблуні завалять урожаєм: що посадити біля дерева

11:03

Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

11:02

Починають економити: "Флеш" розповів про нові дешеві дрони РФ на фронті

10:54

"Вона ізгой сім'ї": Агутін розповів про трагедію рідної жінки

10:51

Чим загрожує Росії операція США в Ірані: дипломат назвав основні ризикиВідео

До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала датиДо України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати
10:44

Багато живої сили та важливі склади РФ опинилися в епіцентрі ударів ЗСУ - деталі

10:43

Китайський гороскоп на завтра 6 березня: Зміям - сварки, Півням - негатив

10:42

США заявляють про великі запаси зброї, але Трамп й надалі критикує минулі поставки Україні

10:37

Дружина Цекало схудла ще більше: як вона виглядає

Реклама
10:32

"Думав, що всім набрид": Потап анонсував гучне повернення з Настею Каменських

09:57

У великому місті масово перевірятимуть людей та автомобілі: в чому причина

09:46

"Показувала завжди": відома акторка висловилася про "роман" з Цимбалюком

09:29

Ретроградний Меркурій змінить життя трьох знаків зодіаку до 20 березня

09:29

РФ завдала удару по цивільному судну в Чорному морі: є поранені

09:28

Польщею прокотилася масштабна хвиля депортацій українців: що відбувається

09:01

РФ завдала удару по узбережжю Одещини, спалахнули пожежі: що відомоФото

09:00

Винен не Іран: що відбувається з цінами на паливо в Україні і чи буде бензин по 65

08:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 березня (оновлюється)

08:29

У НАТО заговорили про застосування статті 5 про колективну оборону на тлі війни в Ірані

08:18

Карта Deep State онлайн за 5 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:10

Ракет на всіх не вистачить: через Іран Україні прогнозують проблему з ППО - Reuters

08:05

Путіну загрожує переворот, у Кремлі почалося бродіння: Огризко – про страхи диктатораПогляд

07:03

Понад 60 вибухів за кілька годин: два міста в РФ вночі масовано атакували дрониВідео

05:49

Лінива вечеря з картоплі: рецепт божественої страви менш ніж за годину

05:12

Гороскоп на завтра 6 березня: Ракам - радісні новини, Стрільцям - подорож

04:39

Історія мавпеня Панча отримала несподіване продовження - що з ним сталосьВідео

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з м'ячем за 49 с

03:49

Жодної містики: чому насправді на подвір'я постійно прилітає чорний птах

03:30

Чи можна сушити волосся головою вниз: правда чи міф

03:00

Їм справді пощастить: фортуна ось-ось усміхнеться чотирьом знакам зодіаку

02:10

Бункер не врятує: чому ліквідація Хаменеї стала "чорною міткою" для ПутінаВідео

02:00

Наталія Могилевська вразила зізнанням про Тіну Кароль

01:19

Як американці садять картоплю: незвичайний спосіб без перекопуванняВідео

00:46

Епоха натяжних стель у минулому: 4 рішення, які роблять інтер’єр елітним

04 березня, середа
23:51

Коли обрізати дерева, щоб не втратити врожай: названо оптимальні строкиВідео

23:12

В Україні можуть запровадити графіки відключення води - тривожний прогноз

23:01

"Така ж, як і дочка": Ольга Сумська потрапила в ганебний скандал

22:34

Ситуація змінилася: коли не буде світла у Дніпрі та області 5 березняФото

22:25

Мирні переговори на паузі: Зеленський назвав умову нової тристоронньої зустрічіВідео

22:22

Шикарна страва на Великдень 2026: гості ахнуть від захватуВідео

Реклама
22:14

Як правильно підібрати колір консилера, блиску та тіней: крутий лайфхак

22:04

Наймодніші сумки весни: стильні моделі від Андре Тана

21:35

"Зачепитися не буде за що": окупанти готують стрімкий ривок углиб фронту

21:29

Джерело розкрило, скільки чоловіків було у Анджеліни Джолі після Пітта

21:17

Україну знову засипатиме снігом: синоптики назвали регіони

21:06

Бекхеми звернулися до сина-пустельника в його день народження

21:05

"Ми готові": Україна допоможе країнам Близького Сходу у боротьбі проти Ірану

21:04

Прийшла справжня весна: в Тернополі очікується підвищення температури

20:20

Світла буде більше: в "Укренерго" розповіли про відключення на 5 березня

20:16

Дрони уразили в РФ корабель, який атакував Україну "Калібрами" - аналітики

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти