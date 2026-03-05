"Думав, що всім набрид": Потап анонсував гучне повернення з Настею Каменських

Потап розповів, скільки заробляє після втечі з України.

Український репер Потап, який виїхав за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, похвалився мільйонними заробітками на своїх проектах. Також він анонсував гучне повернення дуету Потап і Настя Каменських. Про це він розповів в інтерв'ю Вадиму Бухкалову.

Потап зізнався, що основний дохід він отримує з виступів NK (Настя Каменських) і Slavic Balagan. Репер розкрив, що в 2025 році заробив на своєму проекті понад мільйон доларів. Гонорари Насті Каменських і Потапа на приватних заходах стартують від 25 тисяч євро. Підсумкова вартість виступу безпосередньо залежить від локації та масштабу події: якщо артисту доведеться мати справу зі складною логістикою або перельотами, сума винагороди може зрости до 40 тисяч євро.

Окремо ціна зростає, якщо Потапу і Насті доведеться виступати разом - до 100 тисяч євро. Потап зазначив, що пропозиції надходять незважаючи на значний гонорар, і анонсував можливе повернення легендарного дуету з концертом у 2027 році.

Зараз Потап зосереджений на своєму проекті Balagan. Репер вирішив відмовитися від слова Slavic у назві, тому що прагне зробити його більш інтернаціональним. У 2026 році артист планує виступати на фестивалях і випустити п'ять альбомів різними мовами: українською, польською, англійською, іспанською та німецькою.

"Війна і щось я думав, що Потап всім набрид. А на заході ніхто не знає, що Потап це Потап, тому можна знущатися як завгодно", — прокоментував репер.

