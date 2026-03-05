"Думав, що всім набрид": Потап анонсував гучне повернення з Настею Каменських

Ви дізнаєтеся:
- Скільки заробляє Потап
- Коли Потап і Настя Каменських повернуться на сцену
Український репер Потап, який виїхав за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, похвалився мільйонними заробітками на своїх проектах. Також він анонсував гучне повернення дуету Потап і Настя Каменських. Про це він розповів в інтерв'ю Вадиму Бухкалову.
Потап зізнався, що основний дохід він отримує з виступів NK (Настя Каменських) і Slavic Balagan. Репер розкрив, що в 2025 році заробив на своєму проекті понад мільйон доларів. Гонорари Насті Каменських і Потапа на приватних заходах стартують від 25 тисяч євро. Підсумкова вартість виступу безпосередньо залежить від локації та масштабу події: якщо артисту доведеться мати справу зі складною логістикою або перельотами, сума винагороди може зрости до 40 тисяч євро.
Окремо ціна зростає, якщо Потапу і Насті доведеться виступати разом - до 100 тисяч євро. Потап зазначив, що пропозиції надходять незважаючи на значний гонорар, і анонсував можливе повернення легендарного дуету з концертом у 2027 році.
Зараз Потап зосереджений на своєму проекті Balagan. Репер вирішив відмовитися від слова Slavic у назві, тому що прагне зробити його більш інтернаціональним. У 2026 році артист планує виступати на фестивалях і випустити п'ять альбомів різними мовами: українською, польською, англійською, іспанською та німецькою.
"Війна і щось я думав, що Потап всім набрид. А на заході ніхто не знає, що Потап це Потап, тому можна знущатися як завгодно", — прокоментував репер.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що діти співачки Валерії, яка підтримує політику РФ, остаточно відмовилися від життя в країні-агресорі і перебралися за кордон. Незважаючи на неспокійну ситуацію в Еміратах, повертатися на батьківщину вони не планують.
Також MamaRika знадобилася медична допомога в Дубаї. Причиною виклику швидкої стало сильне харчове отруєння. Незважаючи на те, що місцеві лікарі наполягали на негайній госпіталізації співачки та її сина, артистці вдалося стабілізувати стан самостійно.
Вас може зацікавити:
- "Сюрприз": Михайло Хома зробив зізнання про зміни в особистому житті
- Бекхеми звернулися до сина-відлюдника в його день народження
- Джерело розкрило, скільки було чоловіків у Анджеліни Джолі після Пітта
Про особу: Потап
Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время і Стекло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред