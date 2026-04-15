Виникла пожежа, є постраждалі: "Шахед" влучив у багатоповерхівку в Одесі, деталі

Влада повідомила про перші дані щодо постраждалих після удару по житловому будинку в Одесі та продовжує уточнення інформації.

Дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі, пошкодивши квартири

Коротко:

В Одесі дрон влучив у багатоповерхівку

Пошкоджено квартири, виникла пожежа

Є загиблий і щонайменше 6 постраждалих

Увечері 15 квітня в Одесі внаслідок російської атаки безпілотниками було влучання у житлову багатоповерхівку, що спричинило руйнування та пожежу.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За попередніми даними, ворожий дрон влучив у багатоквартирний будинок, у результаті чого пошкоджено квартири з п’ятого по сьомий поверхи. На місці удару виникла пожежа, яку оперативно почали ліквідовувати рятувальники. Також були розгорнуті всі екстрені служби та оперативний штаб для координації дій.

Постраждалі та загиблий

Згодом начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки постраждали щонайменше четверо людей. Пізніше кількість поранених зросла до шести.

На жаль, згодом стало відомо про першу жертву — один із постраждалих помер у лікарні. Медики робили все можливе, однак отримані травми виявилися несумісними з життям.

Удар у Березівському районі

Паралельно очільник ОВА також повідомив про ще один удар в Березівському районі. Там безпілотник пошкодив дах приватного житлового будинку, внаслідок чого на прибудинковій території виникла пожежа.

Шахед / Інфографіка: Главред

Вогонь уже ліквідовано рятувальниками. Інформація про постраждалих у цьому випадку не надходила.

Наразі на місцях працюють екстрені служби, триває уточнення наслідків атаки.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Росії зафіксували виліт стратегічної авіації, що може вказувати на підготовку ракетного удару. За попередніми даними, з авіабази "Оленья" злетіли чотири літаки Ту-95МС, і цей виліт, ймовірно, має бойовий характер.

Крім того, російські літаки стратегічної авіації, попередньо, здійснили пуски ракет з району Каспійського моря. Також відзначаються пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Також повідомляється про закриття повітряного простору над полігоном "Капустін Яр", що може свідчити про підготовку до нового удару по Україні із застосуванням балістичних ракет середньої дальності типу "Орєшнік".

Читайте також:

