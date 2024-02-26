РФ вдарила по Дніпру та Харкову: постраждали люди

У Дніпрі госпіталізовано чотирьох людей, десять будинків постраждали. Також пошкоджено автомобілі.

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Окупанти вдарили по Дніпру пізно ввечері 25 лютого / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч з 24 на 25 лютого російські окупанти атакували Дніпро і Харків. Жителі двох міст чули вибухи.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в результаті удару РФ по Дніпру пошкоджено 10 приватних будинків і кілька автомобілів.

Постраждали чоловіки 41 і 49 років і жінки – 20 і 60 років. Всі постраждалі знаходяться в лікарні.

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Пізніше Лисак додав, що через падіння уламків ворожого залізяччя вибито вікна у трьох п'ятиповерхівках та виробничих будівлях одного з підприємств.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по Харківському району.

"За попередніми даними, армія РФ вдарила ракетами С-300 з території Бєлгорода. На даний момент інформації про постраждалих не надходило. Огляд місць влучень триває", - написав він у Telegram.

Оновлено. Синєгубов уточнив наслідки російської атаки на Харківщину. Близько 23:00 окупанти завдали два ракетні удари із ЗРК С-300 по смт Пісочин. "Уражено 2 цивільні ангари з зерном. Пошкоджена техніка підприємства: трактори та грузові автомобілі. Потерпілих не зафіксовано", - написав він.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Стрілеча, Гатище, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та ін.

Біля 02:20 у с. Скрипаї Чугуївського району було влучання двох ворожих БПЛА типу "Shahed" по території непрацюючої бази відпочинку. Внаслідок влучання пошкоджено 3 одноповерхові будинки на території бази. Інформація щодо потерпілих не надходила.

О 2:15 відбувся обстріл авіабомбами смт Великий Бурлук Куп’янського району. Пошкоджені приватний житловий будинок та легковий автомобіль Без постраждалих.

О 21:50 під ворожим обстрілом було смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби та минулої ночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети та дрони-камікадзе. За попередньою інформацією, захисники українського неба знищили 3 ракети і 9 БпЛА типу Shahed.

Як повідомляв Главред, в ніч на 24 лютого російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами. Сили оборони Півдня повідомили про знищення 12 ворожих "Шахедів" і двох ракет Х-59 в їхній операційній зоні.

У ніч на 23 лютого російські окупанти атакували Одеську область ударними дронами типу Shahed-131/136 і ракетами типу Х-31П і Х-22. В результаті удару РФ загинули три людини.

Сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе, а ракети втратили бойову здатність у повітрі.

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