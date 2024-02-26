УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ вдарила по Дніпру та Харкову: постраждали люди

Анна Ярославська
26 лютого 2024, 06:51оновлено 26 лютого, 09:32
У Дніпрі госпіталізовано чотирьох людей, десять будинків постраждали. Також пошкоджено автомобілі.
Ракетний удар по Дніпру
Окупанти вдарили по Дніпру пізно ввечері 25 лютого / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч з 24 на 25 лютого російські окупанти атакували Дніпро і Харків. Жителі двох міст чули вибухи.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в результаті удару РФ по Дніпру пошкоджено 10 приватних будинків і кілька автомобілів.

Постраждали чоловіки 41 і 49 років і жінки – 20 і 60 років. Всі постраждалі знаходяться в лікарні.

відео дня

Пізніше Лисак додав, що через падіння уламків ворожого залізяччя вибито вікна у трьох п'ятиповерхівках та виробничих будівлях одного з підприємств.

  • Ракетний удар РФ по Дніпру
    Ракетний удар РФ по Дніпру Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар РФ по Дніпру
    Ракетний удар РФ по Дніпру Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар РФ по Дніпру
    Ракетний удар РФ по Дніпру Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар РФ по Дніпру
    Ракетний удар РФ по Дніпру Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по Харківському району.

"За попередніми даними, армія РФ вдарила ракетами С-300 з території Бєлгорода. На даний момент інформації про постраждалих не надходило. Огляд місць влучень триває", - написав він у Telegram.

Оновлено. Синєгубов уточнив наслідки російської атаки на Харківщину. Близько 23:00 окупанти завдали два ракетні удари із ЗРК С-300 по смт Пісочин. "Уражено 2 цивільні ангари з зерном. Пошкоджена техніка підприємства: трактори та грузові автомобілі. Потерпілих не зафіксовано", - написав він.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Стрілеча, Гатище, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та ін.

Біля 02:20 у с. Скрипаї Чугуївського району було влучання двох ворожих БПЛА типу "Shahed" по території непрацюючої бази відпочинку. Внаслідок влучання пошкоджено 3 одноповерхові будинки на території бази. Інформація щодо потерпілих не надходила.

О 2:15 відбувся обстріл авіабомбами смт Великий Бурлук Куп’янського району. Пошкоджені приватний житловий будинок та легковий автомобіль Без постраждалих.

О 21:50 під ворожим обстрілом було смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

  • Атака РФ на Харківщину 25 лютого
    Атака РФ на Харківщину 25 лютого Фото: t.me/synegubov
  • Атака РФ на Харківщину 25 лютого
    Атака РФ на Харківщину 25 лютого Фото: t.me/synegubov
  • Атака РФ на Харківщину 25 лютого
    Атака РФ на Харківщину 25 лютого Фото: t.me/synegubov

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби та минулої ночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети та дрони-камікадзе. За попередньою інформацією, захисники українського неба знищили 3 ракети і 9 БпЛА типу Shahed.

Як повідомляв Главред, в ніч на 24 лютого російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами. Сили оборони Півдня повідомили про знищення 12 ворожих "Шахедів" і двох ракет Х-59 в їхній операційній зоні.

У ніч на 23 лютого російські окупанти атакували Одеську область ударними дронами типу Shahed-131/136 і ракетами типу Х-31П і Х-22. В результаті удару РФ загинули три людини.

Сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе, а ракети втратили бойову здатність у повітрі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Дніпра війна в Україні новини Харкова новини України війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Ракетно-дроновий удар по Україні: сили ППО знищили 9 "Шахедів" і 3 ракети Х-59

Ракетно-дроновий удар по Україні: сили ППО знищили 9 "Шахедів" і 3 ракети Х-59

08:57 Україна
Втрати ЗСУ у війні: цифри, озвучені Зеленським, відрізняються від оцінки США - NYT

Втрати ЗСУ у війні: цифри, озвучені Зеленським, відрізняються від оцінки США - NYT

08:24 Україна
РФ вдарила по Дніпру та Харкову: постраждали люди

РФ вдарила по Дніпру та Харкову: постраждали люди

06:51 Україна
Всі головні новини

Популярне

Скільки бійців Сил оборони потрапило в полон при виході з Авдіївки – відповідь Буданова 88444

Скільки бійців Сил оборони потрапило в полон при виході з Авдіївки – відповідь Буданова

В країну увірвалася майже 6-бальна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм 7466

В країну увірвалася майже 6-бальна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

До чого потрібно доторкнутися 26 лютого, щоб вилікуватися: важливі прикмети дня 6099

До чого потрібно доторкнутися 26 лютого, щоб вилікуватися: важливі прикмети дня

Наступають з 3 напрямків: росіяни націлились на стратегічне місто - ЗСУ 5753

Наступають з 3 напрямків: росіяни націлились на стратегічне місто - ЗСУ

Останні новини

09:19

Росія може піти у наступ за межами фронту: сержант ЗСУ розкрив можливості ворога

08:57

Ракетно-дроновий удар по Україні: сили ППО знищили 9 "Шахедів" і 3 ракети Х-59

08:43

Гороскоп на завтра 27 лютого 2024: Дів переслідує удача, Стрільцям - важлива новина

08:24

Втрати ЗСУ у війні: цифри, озвучені Зеленським, відрізняються від оцінки США - NYT

08:20

Чорноморський флот РФ відступає: Україна домінує у частині моря - розвідка Британії

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

07:22

В ISW пояснили, чому Кремль і пропагандисти РФ не згадували про річницю вторгнення

06:51

РФ вдарила по Дніпру та Харкову: постраждали людиФото

06:19

ЗСУ захищають особисто вас, не будьте байдужимиПогляд

04:20

РФ розгорне мільйонну армію: майор ЗСУ назвав терміни ймовірного штурму ворогаВідео

Реклама
03:43

Кілька групувань РФ опиняться в оточенні: в ЗСУ назвали слабке місце ворога

03:00

Олена Кравець ніжно привітала доньку з 21-річчям

02:30

Росія все ще має перевагу в ракетах, але в України теж є успіхи - ГудименкоВідео

02:00

Павло Зібров розповів, заради чого готовий позбутися фірмових вусів

01:31

Як відмити ручки на газовій плиті: секрет в миючому засобі

00:07

Замикають у вогняному мішку: Світан про важкі бої в Кринках

25 лютого, неділя
23:31

Робота ППО, руйнування та постраждалі: окупанти вдарили по Дніпру

22:54

Популярний український співак впав зі сцени під час концертуВідео

22:34

Скільки українцям доведеться заплатити за світло в березні: точна відповідь Міненерго

21:57

76-річного Барі Алібасова розбив інсульт - дезорієнтований продюсер у реанімації

21:57

Масовий розстріл полонених бійців ЗСУ: Лубінець про деталі страшного злочину РФ

Реклама
21:22

Любовний гороскоп на тиждень з 26 лютого до 3 березня: Скорпіону - сварка, Рибам - важливе рішення

21:00

В країну увірвалася майже 6-бальна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

20:41

На третину зрізали нафтову виручку РФ: Малюк розкрив деталі ударів по НПЗ ворога

20:14

Гороскоп на березень 2024 для Дів: затемнення змінить дохід і життєві цінностіВідео

20:12

"Це вони вбили Навального": Зеленський різко висловився про простих росіян

20:04

Окупанти готують новий масштабний наступ: Зеленський попередив українців

19:59

Ексчоловік Соломії Вітвіцької емоційно висловився про її фото з новим обранцем

19:56

"Зламаємо оборону РФ": Зеленський назвав, що кардинально змінить хід війни

19:39

Був витік, план контрнаступу був у Кремлі ще до його початку − Зеленський

19:35

Буде потужний вітер: у двох регіонах попереджають про серйозну небезпеку

19:15

160 тонн українського зерна висипали з вагонів: що відбувається в ПольщіВідео

19:10

Філігранна робота наших ЗСУПогляд

19:09

Гороскоп на березень 2024 для Терезів: астролог напророкувала важливу подіюВідео

19:09

Серед загиблих були поранені: окупанти розстріляли дев'ятьох полонених бійців ЗСУ

19:01

Місячний календар на 26 лютого: від чого варто відмовитися у цей день

18:59

"Я вважаю - це зрада": Зеленський прокоментував свою "нелегітимність"

18:53

Чотири бригади "ударного кулака" для контрнаступу були без техніки - Зеленський

18:40

"2024 - переломний рік": Зеленський заговорив про формат закінчення війни

18:24

"У мене немає телеграфу 1917 року": Зеленський висміяв Путіна, який канючить переговори

17:57

"У нас немає резерву, ми будемо ослаблені на полі бою" - Зеленський про допомогу США

Реклама
17:51

Які втрати України і чого чекати на фронті: головне з пресконференції Зеленського

17:46

Денис Квебек. Вони захищають вас прямо в цю секунду, чому ви байдужі?Відеоблоги

17:46

Загроза втрати нових територій: Зеленський назвав головну умову захисту Куп'янська

17:40

31 тисяча: Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських військових

17:31

"Я на позитиві": Зеленський заінтригував заявою про передачу далекобійних ракет

17:08

Скільки бійців Сил оборони потрапило в полон при виході з Авдіївки – відповідь Буданова

16:59

Гороскоп на березень 2024 для Близнюків: хороші новини, свято і прибутокВідео

16:57

Ще й корисний: для чого насправді потрібно отвір на ручці сковороди

16:55

Окупанти готують операцію проти української влади - Буданов

16:33

"Кармічні відносини що це": ретельний розбір непростої теми

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти