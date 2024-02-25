Робота ППО, руйнування та постраждалі: окупанти вдарили по Дніпру

Російські загарбники вночі атакували Дніпро ракетами і безпілотниками.

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Окупанти вдарили по Дніпру / колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, Public Domain Pictures

У ніч з 24 на 25 лютого російська армія запустила ракети і цілі по Дніпру. Жителі міста і передмістя чули вибух. Про те, що сталося, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Згідно зі словами голови ДніпроОВА, у місті був "гучний вечір", на жаль, не без наслідків. Він повідомив, що в місті пошкоджені будинки, кілька легкових авто і вантажівка.

"Дякую за роботу нашої ППО!!! Вся інформація - згодом! Попередньо, постраждали чотири людини", - написав Лисак.

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Також, трохи пізніше в повітряному командуванні повідомили, що над Дніпром були знищені 3 крилатих ракети і 5 ворожих БПЛА.

"Отже, результати роботи нашої ППО за цей вечір: 1 ракету захисники приземлили в Синельниківському районі і ще 2 - в Дніпрі. У Новомосковському районі знищили 2 БПЛА і в Дніпровському - 3. Загалом приземлили 8 повітряних цілей. Знову повітряна тривога в області. Десята за день! Не ігноруйте!"- заявив Лисак.

Атаки на Україну

Як повідомляв Главред, російські окупанти жорстоко обстріляли місто Костянтинівку у Донецькій області. Ворог влупив по залізничному вокзалу, там серйозні руйнування.

Також, в ніч на 23 лютого російські окупанти атакували Одеську область ударними дронами типу Shahed - 131/136 і ракетами типу Х-31п і Х-22. В результаті удару РФ загинули три людини. Сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе, а ракети втратили бойову здатність у повітрі.

Один з безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні Одеси. Спалахнула пожежа. З пошкодженої будівлі вдалося врятувати охоронця-жінка не постраждала.

Крім іншого, окупанти атакували Дніпропетровську область "Шахедамі". Один з дронів потрапив в житлову дев'ятиповерхівку. В результаті вибуху зруйновано дві квартири на дев'ятому поверсі, одна - на восьмому поверсі і частково - на сьомому.

За попередніми даними, в Дніпровській багатоповерхівці травми отримали вісім осіб. З них сім-госпіталізовані.

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