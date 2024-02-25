Робота ППО, руйнування та постраждалі: окупанти вдарили по Дніпру

У ніч з 24 на 25 лютого російська армія запустила ракети і цілі по Дніпру. Жителі міста і передмістя чули вибух. Про те, що сталося, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Згідно зі словами голови ДніпроОВА, у місті був "гучний вечір", на жаль, не без наслідків. Він повідомив, що в місті пошкоджені будинки, кілька легкових авто і вантажівка.
"Дякую за роботу нашої ППО!!! Вся інформація - згодом! Попередньо, постраждали чотири людини", - написав Лисак.
Також, трохи пізніше в повітряному командуванні повідомили, що над Дніпром були знищені 3 крилатих ракети і 5 ворожих БПЛА.
"Отже, результати роботи нашої ППО за цей вечір: 1 ракету захисники приземлили в Синельниківському районі і ще 2 - в Дніпрі. У Новомосковському районі знищили 2 БПЛА і в Дніпровському - 3. Загалом приземлили 8 повітряних цілей. Знову повітряна тривога в області. Десята за день! Не ігноруйте!"- заявив Лисак.
Атаки на Україну
Як повідомляв Главред, російські окупанти жорстоко обстріляли місто Костянтинівку у Донецькій області. Ворог влупив по залізничному вокзалу, там серйозні руйнування.
Також, в ніч на 23 лютого російські окупанти атакували Одеську область ударними дронами типу Shahed - 131/136 і ракетами типу Х-31п і Х-22. В результаті удару РФ загинули три людини. Сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе, а ракети втратили бойову здатність у повітрі.
Один з безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні Одеси. Спалахнула пожежа. З пошкодженої будівлі вдалося врятувати охоронця-жінка не постраждала.
Крім іншого, окупанти атакували Дніпропетровську область "Шахедамі". Один з дронів потрапив в житлову дев'ятиповерхівку. В результаті вибуху зруйновано дві квартири на дев'ятому поверсі, одна - на восьмому поверсі і частково - на сьомому.
За попередніми даними, в Дніпровській багатоповерхівці травми отримали вісім осіб. З них сім-госпіталізовані.
Інші новини:
- На третину зрізали нафтову виручку РФ: Малюк розкрив деталі ударів по НПЗ ворога
- Масовий розстріл полонених бійців ЗСУ: Лубинець про деталі страшного злочину РФ
- Скільки українцям доведеться заплатити за світло в березні: точна відповідь Міненерго