РФ атакувала Україну дронами і ракетами: у трьох областях збито 12 "Шахедів" і дві Х-59

Підрозділи протиповітряної оборони збили 12 дронів-камікадзе: два - над Миколаївською областю, по п'ять - над Кіровоградщиною та Одещиною.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakovala-ukrainu-dronami-i-raketami-v-treh-oblastyah-sbity-12-shahedov-i-dve-h-59-10544525.html Посилання скопійоване

В Одесі в результаті атаки РФ постраждав житловий будинок / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Сили оборони Півдня

У ніч на 24 лютого російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами. Сили оборони Півдня повідомили про знищення 12 ворожих "Шахедів" і двох ракет Х-59 в їхній операційній зоні.

"БпЛА типу "Shahed-131/136", спрямовані з акваторії Чорного моря, здійснювали складне маневрування над прибережними населеними пунктами і вглиб країни, в центральні регіони", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи протиповітряної оборони збили 12 дронів-камікадзе: два - над Миколаївською областю, по п'ять - над Кіровоградською та Одеською областями.

відео дня

Паралельно з дронами ворог застосував і керовані авіаційні ракети Х-59 з літака тактичної авіації з акваторії Азовського моря. Спочатку повідомлялося, що обидві ракети збито у Кіровоградській області. За уточненими даними на 07:00, одна з ракет збита в Миколаївській області.

"Доля літака з'ясовується", - додали в Силах оборони.

У Повітряних силах також повідомили, що сили ППО знищили 12 ударних БПЛА і дві ракети Х-59.

За даними ПС ЗСУ, в ніч на 24 лютого 2024 року окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 і 12-ма ударними безпілотниками типу "Shahed".

В результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 і 12 "Шахедів" в межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.

Зведення Повітряних сил ЗСУ / t.me/kpszsu

Наслідки російської атаки по Одесі

Один зі збитих дронів, впавши в житловий квартал Одеси, викликав руйнування і загоряння.

"І хоча пожежу оперативно ліквідовано, одна з квартир зруйнована повністю. Там загинув господар, його дружину рятувальникам вдалося дістати з-під завалів, вона госпіталізована у важкому стані", - йдеться у повідомленні Сил оборони Півдня.

Крім того, ще двох мешканок сусідньої квартири доставили в лікарню з опіками та іншими травмами.

Глава Одеської області Олег Кіпер повідомив у Telegram, що три людини отримали травми і перебувають у важкому стані.

У жінки 1962 р.н. - 70% опіків тіла і важкий опіковий шок, її дочка 1993 р. н. також отримала важкий опік 10% поверхні тіла і численні переломи кісток.

Ще одна постраждала - 72-річна жінка, яка пробула під завалами майже дві години - отримала термічні опіки 40% тіла і переломи кінцівок.

Ракетно-дроновий удар по Україні 23 лютого

У ніч на 23 лютого російські окупанти атакували Одеську область ударними дронами типу Shahed-131/136 і ракетами типу Х-31П і Х-22. В результаті удару РФ загинули три людини.

Сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе, а ракети втратили бойову здатність у повітрі.

Один з безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні Одеси. Спалахнула пожежа. З пошкодженої будівлі вдалося врятувати охоронця - жінка не постраждала.

Окупанти також атакували Дніпропетровську область "Шахедамі". Один з дронів влучив у житлову дев'ятиповерхівку. В результаті вибуху зруйновано дві квартири на дев'ятому поверсі, одна - на восьмому поверсі й частково - на сьомому.

За попередніми даними, в Дніпровській багатоповерхівці травми отримали вісім осіб. З них семеро - госпіталізовані.

У Повітряних силах повідомили, що окупанти атакували Україну десятками дронів і шістьма ракетами різних типів. Силам ППО вдалося знищити 23 "Шахеди".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.