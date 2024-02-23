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РФ атакувала Одесу дронами й ракетами: загинули три людини

Анна Ярославська
23 лютого 2024, 06:43оновлено 23 лютого, 08:06
Сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе, а ракети втратили бойову здатність у повітрі. Є і "приліт".
Атака РФ на Одесу
В результаті атаки РФ на Одесу загинули три людини / Колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

У ніч на 23 лютого російські окупанти атакували Одеську область ударними дронами типу Shahed-131/136 і ракетами типу Х-31П і Х-22. Внаслідок удару РФ загинули три людини.

Як повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе, а ракети втратили бойову здатність у повітрі.

Один з безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні Одеси. Спалахнула пожежа.

відео дня

З пошкодженої будівлі вдалося врятувати охоронця - жінка не постраждала.

"Також при ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого. За попередньою інформацією, всередині ще могли перебувати люди", - повідомив Кіпер.

Пізніше він додав, що під завалами виявлені тіла ще двох людей.

"Всього троє загиблих в результаті ворожої атаки. Пошуки припинені. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким", - додав глава ОВА.

  • Атака РФ на Одесу
    Атака РФ на Одесу Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака РФ на Одесу
    Атака РФ на Одесу Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака РФ на Одесу
    Атака РФ на Одесу Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака РФ на Одесу
    Атака РФ на Одесу Фото: t.me/odeskaODA

Дивіться відео - Наслідки удару РФ по Одесі:

РФ атакувала Одесу дронами й ракетами: загинули три людини

Нагадаємо, ввечері 22 лютого під час повітряної тривоги в Одесі прогримів вибух.

Перед цим повітряні сили повідомляли про рух ворожих ракет у напрямку міста. Місцева влада закликала жителів шукати укриття і дотримуватися правил "двох стін". Також просили дотримуватися інформаційної тиші.

Як повідомляв Главред, напередодні заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв в черговий раз заговорив про приєднання українського міста Одеси до РФ і ненароком пригрозив застосуванням ядерної зброї. Зокрема, політик заявив, що в Росії зачекалися "повернення Одеси" в Російську Федерацію та заявив про історичну приналежність міста до країни-агресора.

Серед іншого, він в черговий раз додав, що загроза застосування ядерної зброї реальна і велика, а значить - потрібно зробити все для того, щоб цей сценарій не став реальністю.

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