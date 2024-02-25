"Я на позитиві": Зеленський заінтригував заявою про передачу далекобійних ракет

Президент Зеленський заявив, що Україна має шанси на отримання далекобійних ракет ATACMS.

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Зеленський розповів про шанси на отримання далекобійної зброї / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія

Україна має шанси на отримання необхідної далекобійної зброї. Це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024".

Він натякнув на те, що ці ракети потрібні для ударів по російських окупантах не лише на окупованих землях, а й на території РФ.

"Щодо ATACMS на 300 км, ми розуміємо для чого вони, працюємо над далекобійною зброєю. Я б відповів узагальнено: я на позитиві він нещодавньої відповіді партнерів", - сказав Зеленський.

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Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

США готові передати Україні ATACMS великої дальності

Раніше NBC News писав, що якщо Конгрес США схвалить законопроект допомоги для України, то в одному з перших пакетів будуть ракети ATACMS великої дальності.

Наприкінці минулого року США почали постачати Україні ATACMS, але досі вони забезпечували лише старі системи середнього діапазону.

Але питання фінансування США поставок зброї в Україну залишається невизначеним через протидію з боку колишнього президента Дональда Трампа і його союзників-республіканців в Конгресі.

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