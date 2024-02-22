Високотехнологічні та самонавідні: Британія передасть Україні 200 ракет Brimstone

Україна отримає військову допомогу від Британії. Нові ракети будуть активно використовуватися Збройними силами України.

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Британія передасть Україні 200 ракет Brimstone / колаж: Главред, фото: Вікімедіа, 56ОММБ

Уряд Великобританії анонсував поставку ще 200 ракет класу "земля-земля" або "повітря-земля" Brimstone. Про це повідомив Міністр оборони Грант Шаппс під час виступу в британському парламенті, пише Європейська правда.

Він оголосив про новий пакет з 200 протитанкових ракет в рамках подальшого посилення захисту України.

"Сьогодні я можу оголосити про новий пакет з 200 протитанкових ракет Brimstone в рамках подальшого посилення захисту України", - сказав Шаппс. відео дня

Також він нагадав, що одного разу ці ракети вже мали досить сильний вплив на поле бою в ході бойових дій Росії проти України.

Шаппс додав, що в одному з випадків завдяки саме цим ракетам російські війська відступили після невдалої спроби форсувати одну з річок України.

Допомога Україні

Як повідомляв Главред, переможець виборів, лідер ультраправої "Партії свободи" в Нідерландах Герт Вілдерс заявив, що країна прийняла занадто багато українських біженців, які приїжджають до Голландії заради безкоштовного житла і робочих місць, а не через те, що рятуються від війни. Вілдерс виступає проти продовження військової допомоги Україні.

Також, Швеція планує передати Україні рекордний для країни пакет оборонної допомоги загальною вартістю 7,1 мільярда Шведських крон (близько 700 мільйонів доларів). Як пише шведське видання Dagens Nyheter, цей пакет допомоги від Швеції для України стане вже 15-м за рахунком.

До того ж, армії США довелося сплатити рахунки на сотні мільйонів доларів на підтримку ЗСУ протягом останніх кількох місяців, оскільки перспективи фінансування України в Конгресі залишаються невизначеними.

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