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ГУР не підтверджує наявність іранських ракет у росіян

Яна Ставська
25 лютого 2024, 15:39
Крім того, за даними розвідки, Росія всього кілька разів застосувала проти України ракети КНДР.
ГУР не підтверджує наявність іранських ракет у росіян
Стверджувалося, що Тегеран передав Москві балістику для ударів на 700 км / Колаж Главреда, фото: скріншот YouTube, РНБО

Глава розвідки МО Кирило Буданов назвав інформацію про нібито передачу іранських балістичних ракет Росії недостовірною.

У кулуарах форуму "Україна. Рік 2024" у Буданова поцікавилися даними розвідки щодо передачі Росії Іраном нових видів ракетного озброєння, що глава ГУР заперечив.

"Їх (ракет - Главред) немає. Це все не відповідає дійсності", - відповів Буданов.

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Також очільник ГУР зауважив, що Росія не застосовувала широко північнокорейські ракети.

"Північнокорейські… Кілька було використано, але сказати, що це було масштабне застосування… це не відповідає дійсності", - зазначив Буданов.

Fateh-110/Zolfaghar. Що відомо про іранські ракети?

Fateh-110 - іранська мобільна одноступінчаста твердопаливна ракета класу "земля - земля". Ракета розроблена Іраном на основі некерованої ракети "Зільзаль-2" - шляхом додавання системи наведення.

2010 року Іран провів випробування Fateh-110 третього покоління. Міністр оборони Ірану Ахмад Вахіді заявив, що точність, дальність, час готовності до пуску та можливості довгострокового зберігання ракети збільшено. Після цього іранське телебачення надало кадри випробування та удару. Дальність польоту ракети заявлено як 300 км. Особливістю цього покоління стало вдосконалені точності ударів наведення ракети на мету.

Zolfaghar - це іранська тактична балістична ракета, яка, як вважається, належить сімейству Fateh-110 і є першою балістичною ракетою будь-якого типу. Заявлена дальність польоту ракети становить 700 км, йдеться у статті Вікіпедії.

Іран передав Росії балістику

Раніше Reuters писало про передачу Іраном для Росії близько 400 балістичних ракет класу "земля-земля" Fateh-110 / Zolfaghar дальністю до 700 км.

Тоді співрозмовники агентства стверджували, що деякі ракети поставлялися Росії через Каспійське море, інші - літаком. В Ірані заявили, що таких "поставок буде більше".

Росія тим часом допомагає Ірану поліпшити його можливості зі збору супутникових даних і пропонує допомогу Тегерану у сфері ракетобудування, протиповітряної оборони і військової електроніки. Наприклад, Тегеран планує закупити у Росії винищувачі Су-35. Також країна хоче закупити іншу військову техніку, в тому числі радари і ударні вертольоти.

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