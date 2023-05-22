УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

РФ створює штурмову авіагрупу для атак по Україні: у розвідці Британії назвали цілі ударів

Олексій Тесля
22 травня 2023, 10:49 оновлено 22 травня, 10:55
243
Росія створює нове "елітне" ударне авіаційне угруповання під кодовою назвою "Шторм".
Російський винищувач Су-27, російська ракета
РФ готується до нових повітряних атак території України / Міноборони РФ, УНІАН

У країні-агресорі РФ створюють нову "елітну" штурмову авіаційну групу під кодовою назвою "Шторм".

Вона повинна діяти над територією України, повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

"Росія, ймовірно, створює нове "елітне" ударне авіаційне угруповання під кодовою назвою "Шторм", яке діятиме над Україною. Ймовірно, підрозділ буде складатися щонайменше з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 FENCER і Су-34 FULLBACK, а також ударних вертольотів. Поєднання типів літаків свідчить про те, що група буде виконувати головну роль в ударах по наземних цілях", — йдеться в повідомленні.

відео дня

За даними розвідки, повідомлення російських ЗМІ свідчать про те, що Міноборони Росії прагне залучити висококваліфікованих і мотивованих пілотів, пропонуючи великі грошові виплати, а також відкриває набір для льотчиків у відставці.

"Створення групи демонструє, як Росія оцінює свої регулярні Військово-повітряні ескадрильї, які серйозно недопрацьовують у виконанні своєї основної функції - нанесенні авіаударів по українській лінії фронту", — підсумували в британській розвідці.

Screenshot
Повідомлення Міноборони Великобританії / @DefenceHQ

Нагадаємо, повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що в територіальних водах України був збитий російський винищувач четвертого покоління Су-35.

Водночас у повідомленні командування ЗС у Telegram обставини його знищення не уточнюються.

"Ще мінус один ворожий літак! Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України в Херсонській області "негативний зліт" зазнав російський винищувач Су-35! Обставини утилізації російського літака уточнюються " - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що в Краснодарському краї РФ військовий літак окупантів впав прямо на житлові будинки, в результаті чого сталася потужна пожежа.

Літак впав у дворі на комуністичній вулиці Єйська, пише 112. Після вогонь перекинувся на житловий будинок.

У мережі опублікували кадри величезного полум'я на місці аварії. Літак розбився в місті Єйськ.

Більше новин:

військовий літак війна Росії та України британська розвідка
Реклама

Головне за день

Рейд на 10 км і знищення КП на кордоні: ополченці РФ просунулися в бік Бєлгорода

Рейд на 10 км і знищення КП на кордоні: ополченці РФ просунулися в бік Бєлгорода

11:55 Світ
У Лаврова злякалися ударів з F-16 по окупантах в Криму і тривожно звернулися до США

У Лаврова злякалися ударів з F-16 по окупантах в Криму і тривожно звернулися до США

11:12 Світ
"Може бути радіаційна аварія": Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріли росіян

"Може бути радіаційна аварія": Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріли росіян

10:41 Україна
Всі головні новини

Останні новини

11:55

Руки, ноги і навіть обличчя: навіщо собаки облизують людину

11:55

Рейд на 10 км і знищення КП на кордоні: ополченці РФ просунулися в бік БєлгородаВідео

11:51

Влітку тарифи на електроенергію в Україні можуть підвищити вдвічі

11:49

Як підгодувати орхідею молоком для шалено красивого цвітіння

11:12

У Лаврова злякалися ударів з F-16 по окупантах в Криму і тривожно звернулися до СШАВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:57

Срібні лисички Голлівуду: топ-7 знаменитостей, які не зафарбовують сивину

10:54

Чим розважити маленьку дитину: 9 порад для батьків і няньок

10:49

РФ створює штурмову авіагрупу для атак по Україні: у розвідці Британії назвали цілі ударів

10:45

Як сказати українською "по щелчку пальцев": Авраменко назвав аж 5 милозвучних варіантівВідео

Реклама
10:42

Що спершу смажити – цибулю чи м'ясо: відповідь на спірне питання здивує навіть досвідчених господинь

10:41

"Може бути радіаційна аварія": Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріли росіян

10:26

Запаморочлива головоломка: потрібно за 60 секунд знайти 7 предметів на картинці

09:56

Су-35 летів бомбити Херсонщину: над Чорним морем знищено новітній винищувач РФ

09:52

У центрі Москви в ДТП потрапив автомобіль патріарха РПЦ Кирила: кадри з місця подіїВідео

09:38

Окупанти запустили по Україні 36 повітряних цілей: сили ППО збили чотири ракети і 20 дронів

09:11

Чому люди не викидають пляшки з-під пива: що з них роблять

09:08

"Всюди було чутно": в окупованому Маріуполі прогриміли потужні вибухи

09:07

Після контрнаступу ЗСУ Шойгу і Герасимова відсторонять, а Путіна відправлять до КНР - ПіонтковськийВідео

09:00

Воїна проводжали в останню путь на колінах: на фронті загинув бойовий медик з ОдещиниФото

08:29

Як трюки Пригожина демотивують кадрову армію РФПогляд

Реклама
08:24

"Виїжджайте, поки є можливість": у Кабміні поставили жорсткий ультиматум росіянам у КримуВідео

08:11

Вибухи у Дніпрі: знищено 15 безпілотників і 4 крилаті ракети, є постраждаліФото

08:10

Як зрозуміти, що кішка хворіє: 4 ознаки, які не можна ігнорувати

07:41

Україна отримала все для початку контрнаступу, щодо F-16 у США є сумніви - радник БайденаВідео

07:37

"Вагнерівці" не зможуть продовжувати бої за межами Бахмута - ISWВідео

07:12

Гороскоп на сьогодні 22 травня 2023: Терезам - доленосне знайомство, Рибам - найкращий день у роціВідео

06:42

Нічна атака РФ на Україну: у Дніпрі пролунало близько 40 вибухів - ЗМІ

06:20

На Росію чекає доля БахмутаПогляд

05:30

Після "взяття" Бахмута Пригожин різко назвав дату виведення "вагнерівців" з містаВідео

03:45

Завдання для геніїв: тільки люди з високим IQ можуть помітити помилку на зображенні білого ведмедя

03:05

"Поліція не уповноважена": Репяхова пояснила, чому у Павліка відібрали спецперепусткуВідео

02:35

Шкідливо для здоров'я і посуду: що не можна варити в алюмінієвій каструлі

02:05

По 40 гривень за пшеничний: українців попередили про різке подорожчання хліба

01:32

Кліщі втечуть із саду: що посадити, щоб позбутися небезпечних паразитів

00:51

Чому 22 травня в будинку не прибирали павуків: прикмети і 7 суворих заборон у велике святоВідео

00:51

Від нього відірватися неможливо: недорогий і дуже смачний торт без випічки за 15 хвилин - рецептВідео

21 травня, неділя
23:43

Став більш агресивним та цілеспрямованим: експертка проаналізувала, як змінилося обличчя ЗеленськогоВідео

22:56

Ігар Тишкевич. Що буде після Бахмута?Відеоблоги

22:38

Це ім'я відштовхує людей: жінка захотіла дати доньці вінтажне ім'я, але зіткнулася з критикою

22:21

"Шкодую, що були такі часи": Міка Ньютон розповіла про участь в російському серіалі "Кадети"

Реклама
22:19

"Непоправні втрати вже завдані": ПВК Вагнера у Бахмуті буде розбито до кінця - ЧереватийВідео

21:23

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" перенесла термінову операцію та показала фото з лікарніВідео

21:10

"Витончений естет, різьбяр по дереву та мисливець": Пригожин потролив іменинника ШойгуВідео

21:00

"Там же склади були": під окупованим Донецьком у небо "злетіло" багато російських снарядівВідео

20:30

"Родина, родина - від батька до сина": рецензія на фільм "Форсаж X"

20:13

Як відлякати комарів: ефективний засіб своїми руками за 5 хвилин

20:06

Продюсер "Голосу країни" після камінг-ауту розкрив подробиці про бойфренда

20:05

У Харкові пролунали потужні вибухи: є постраждаліВідео

19:57

"Свого нічого не залишилося": дочка Газманова спотворила собі обличчя

19:42

"Будьте дуже уважними": Гуменюк попередила про небезпеку ракетної атаки на тлі зустрічі G7Відео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти