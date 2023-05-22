РФ створює штурмову авіагрупу для атак по Україні: у розвідці Британії назвали цілі ударів

Росія створює нове "елітне" ударне авіаційне угруповання під кодовою назвою "Шторм".

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РФ готується до нових повітряних атак території України / Міноборони РФ, УНІАН

У країні-агресорі РФ створюють нову "елітну" штурмову авіаційну групу під кодовою назвою "Шторм".

Вона повинна діяти над територією України, повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

"Росія, ймовірно, створює нове "елітне" ударне авіаційне угруповання під кодовою назвою "Шторм", яке діятиме над Україною. Ймовірно, підрозділ буде складатися щонайменше з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 FENCER і Су-34 FULLBACK, а також ударних вертольотів. Поєднання типів літаків свідчить про те, що група буде виконувати головну роль в ударах по наземних цілях", — йдеться в повідомленні.

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За даними розвідки, повідомлення російських ЗМІ свідчать про те, що Міноборони Росії прагне залучити висококваліфікованих і мотивованих пілотів, пропонуючи великі грошові виплати, а також відкриває набір для льотчиків у відставці.

"Створення групи демонструє, як Росія оцінює свої регулярні Військово-повітряні ескадрильї, які серйозно недопрацьовують у виконанні своєї основної функції - нанесенні авіаударів по українській лінії фронту", — підсумували в британській розвідці.

Повідомлення Міноборони Великобританії / @DefenceHQ

Нагадаємо, повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що в територіальних водах України був збитий російський винищувач четвертого покоління Су-35.

Водночас у повідомленні командування ЗС у Telegram обставини його знищення не уточнюються.

"Ще мінус один ворожий літак! Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України в Херсонській області "негативний зліт" зазнав російський винищувач Су-35! Обставини утилізації російського літака уточнюються " - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що в Краснодарському краї РФ військовий літак окупантів впав прямо на житлові будинки, в результаті чого сталася потужна пожежа.

Літак впав у дворі на комуністичній вулиці Єйська, пише 112. Після вогонь перекинувся на житловий будинок.

У мережі опублікували кадри величезного полум'я на місці аварії. Літак розбився в місті Єйськ.

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