Вночі РФ атакувала ракетами Київ та Дніпро, є жертви: всі подробиці

У Солом'янському районі столиці уламки збитої ракети впали на 25-поверховий житловий будинок. Спалахнула пожежа, загинули люди. Також є постраждалі.

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Уламки ракети впали на житлову багатоповерхівку / Колаж: Главред, фото: КГВА

У ніч на 24 червня країна-агресор і окупант РФ завдала ракетного удару по Києву. Уламки збитої ракети впали на 25-поверхову будівлю в Солом'янському районі столиці. Є загиблі та постраждалі. Також масованого удару було завдано по Дніпропетровщині. Керівник МВС Ігор Клименко повідомив, що кількість жертв внаслідок ракетної атаки окупантів РФ зросла до 3 осіб.

"Восьма повітряна атака на Київ за червень. Ворог в черговий раз застосував свою звичайну тактику – стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили з району Каспію ракети Х-101/555. Силами і засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено понад 20 ракет", - повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

У Солом'янському районі уламки збитої ракети впали на 25-поверховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування будівельних конструкцій на 16, 17, 18, 19 поверхах житлового будинку із загоряннями окремими осередками по поверхах.

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Пожежу локалізовано о 04:40, ліквідовано - о 06:30.

Наслідки ракетної атаки на Київ / Фото: КГВА

Уламки ракети влучили у житловий будинок у Києві / Фото: КГВА

Внаслідок атаки травми різного ступеня тяжкості отримали 11 осіб, троє з них госпіталізовані. Виявлено тіла 2 загиблих.

Врятовано 24 людини, з них троє - деблоковані з-під завалів і 1 людина деблокована з ліфта.

Постраждали не менше 40 автомобілів, припаркованих біля будинку.

Залучено 90 осіб та 22 од.техніки ДСНС, зокрема два кінологічні розрахунки. На місці працюють психологи ДСНС.

Мер Віталій Кличко також повідомив у Telegram про двох загиблих внаслідок влучання уламків ракети в багатоповерхову будівлю в Солом'янському районі.

"Двоє постраждалих госпіталізовані, 9 осіб отримали допомогу медиків на місці. Пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають. З будинку врятували 22 людини", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео з місця падіння уламків російської ракети в Києві:

У КГВА показали фото з місця падіння уламків ракети / скріншот

Глава МВС Ігор Клименко пізніше повідомив, що кількість жертв у Києві зросла до трьох. Вісім людей отримали травмови. 24 особи врятували співробітники ДСНС.

На місці продовжують працювати рятувальники та поліцейські. Врятованим та родичам загиблих надають психологічну допомогу.

"Місце події очеплене, правоохоронці розгорнули мобільний пункт прийому заяв від громадян. Особливо чекають звернень щодо безвісти зниклих осіб. Оскільки є невпізнані жертви, потрібен ДНК-аналіз для ідентифікації", - написав Клименко у Telegram.

У Києві уламки ракети влучили у житловий будинок / Фото: t.me/Klymenko_MVS

Ракетний удар по Дніпропетровщині

Минулої ночі вибухи лунали і на Дніпропетровщині. Глава ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram, що, за попередніми даними, 9 крилатих ракет і 3 безпілотники сили ППО збили.

"На жаль, є і влучання у Дніпрі. І знову мета російських злочинців – приватний сектор. Зараз відомо про 8 постраждалих, серед них двоє дітей. Хлопці 9 та 16 років. Чотири людини госпіталізовані", - повідомив Лисак.

Знищено 4 приватні будинки, ще 25 – пошкоджено. Розбито 5 господарських будівель. Понівечено майже два десятки авто та газопровід.

"Ще один "приліт" - по інфраструктурному об'єкту. Там також є руйнація. Інформація уточнюється", - додав глава ОВА.

Кілька разів агресор обстріляв і Нікопольщину із важкої артилерії. Під ударом – Марганецька громада та Нікополь. У місті зруйновано 2 приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв.

Знищено 41 крилату ракету та два ударні дрони

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі 24 червня противник завдав ракетного удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування "Калібр" та ударними дронами Shahed-136/131.

Літаки стратегічної авіації в кількості 10 одиниць здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря.

Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів 9-ма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків. З акваторії Чорного моря окупанти здійснили пуски двох крилатих ракет морського базування "Калібр".

Із півдня противник атакував двома іранськими ударними дронами Shahed-136/131.

"За результатами бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони збито усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету "Калібр" та два ударні дрони Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Ракети Х-22 російські терористи спрямували у напрямку Дніпра та Кривого Рогу, додали у Повітряних силах.

Знищено 41 крилату ракету та два ударні дрони / t.me/kpszsu ​

Ракетні та дронові удари РФ по Україні

У ніч на 23 червня в Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну загрозу. У Хмельницькій області прогриміли вибухи.

У Повітряних силах повідомили, що окупанти завдали удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атака була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області.

Пуски відбувалися близько опівночі з Каспійського моря з чотирьох бомбардувальників Ту-95МС. Всі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 були знищені протиповітряною обороною, більшість - у Хмельницькій області.

У ніч на 22 червня російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами. У Криворізькому районі пошкоджено будинки. У небі над Одеською областю Сили оборони збили 3 ворожих "Шахеда",

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що країна-агресор атакувала Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" і ударними дронами "Shahed-136/131".

"На щастя, ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Втім, окупанти продовжують терор проти українського народу, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури України", - йшлося у повідомленні.

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