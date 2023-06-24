УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Вночі РФ атакувала ракетами Київ та Дніпро, є жертви: всі подробиці

Анна Ярославська
24 червня 2023, 07:45 оновлено 24 червня, 10:29
5157
У Солом'янському районі столиці уламки збитої ракети впали на 25-поверховий житловий будинок. Спалахнула пожежа, загинули люди. Також є постраждалі.
Наслідки ракетного удару по Києву
Уламки ракети впали на житлову багатоповерхівку / Колаж: Главред, фото: КГВА

У ніч на 24 червня країна-агресор і окупант РФ завдала ракетного удару по Києву. Уламки збитої ракети впали на 25-поверхову будівлю в Солом'янському районі столиці. Є загиблі та постраждалі. Також масованого удару було завдано по Дніпропетровщині. Керівник МВС Ігор Клименко повідомив, що кількість жертв внаслідок ракетної атаки окупантів РФ зросла до 3 осіб.

"Восьма повітряна атака на Київ за червень. Ворог в черговий раз застосував свою звичайну тактику – стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили з району Каспію ракети Х-101/555. Силами і засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено понад 20 ракет", - повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

У Солом'янському районі уламки збитої ракети впали на 25-поверховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування будівельних конструкцій на 16, 17, 18, 19 поверхах житлового будинку із загоряннями окремими осередками по поверхах.

відео дня

Пожежу локалізовано о 04:40, ліквідовано - о 06:30.

Наслідки ракетної атаки на Київ
Наслідки ракетної атаки на Київ / Фото: КГВА
Уламки ракети влучили у житловий будинок у Києві
Уламки ракети влучили у житловий будинок у Києві / Фото: КГВА

Внаслідок атаки травми різного ступеня тяжкості отримали 11 осіб, троє з них госпіталізовані. Виявлено тіла 2 загиблих.

Врятовано 24 людини, з них троє - деблоковані з-під завалів і 1 людина деблокована з ліфта.

Постраждали не менше 40 автомобілів, припаркованих біля будинку.

Залучено 90 осіб та 22 од.техніки ДСНС, зокрема два кінологічні розрахунки. На місці працюють психологи ДСНС.

  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Фото: Главред
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Фото: Главред
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Фото: Главред
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Фото: Главред
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Фото: Главред
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Фото: Главред
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Фото: Главред

Мер Віталій Кличко також повідомив у Telegram про двох загиблих внаслідок влучання уламків ракети в багатоповерхову будівлю в Солом'янському районі.

"Двоє постраждалих госпіталізовані, 9 осіб отримали допомогу медиків на місці. Пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають. З будинку врятували 22 людини", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео з місця падіння уламків російської ракети в Києві:

У КДВА показали фото з місця падіння уламків ракети
У КГВА показали фото з місця падіння уламків ракети / скріншот

Глава МВС Ігор Клименко пізніше повідомив, що кількість жертв у Києві зросла до трьох. Вісім людей отримали травмови. 24 особи врятували співробітники ДСНС.

На місці продовжують працювати рятувальники та поліцейські. Врятованим та родичам загиблих надають психологічну допомогу.

"Місце події очеплене, правоохоронці розгорнули мобільний пункт прийому заяв від громадян. Особливо чекають звернень щодо безвісти зниклих осіб. Оскільки є невпізнані жертви, потрібен ДНК-аналіз для ідентифікації", - написав Клименко у Telegram.

Вночі РФ атакувала ракетами Київ та Дніпро, є жертви: всі подробиці
У Києві уламки ракети влучили у житловий будинок / Фото: t.me/Klymenko_MVS

Ракетний удар по Дніпропетровщині

Минулої ночі вибухи лунали і на Дніпропетровщині. Глава ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram, що, за попередніми даними, 9 крилатих ракет і 3 безпілотники сили ППО збили.

"На жаль, є і влучання у Дніпрі. І знову мета російських злочинців – приватний сектор. Зараз відомо про 8 постраждалих, серед них двоє дітей. Хлопці 9 та 16 років. Чотири людини госпіталізовані", - повідомив Лисак.

Знищено 4 приватні будинки, ще 25 – пошкоджено. Розбито 5 господарських будівель. Понівечено майже два десятки авто та газопровід.

"Ще один "приліт" - по інфраструктурному об'єкту. Там також є руйнація. Інформація уточнюється", - додав глава ОВА.

Кілька разів агресор обстріляв і Нікопольщину із важкої артилерії. Під ударом – Марганецька громада та Нікополь. У місті зруйновано 2 приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв.

  • РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині
    РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині
    РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині
    РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині
    РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині
    РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині
    РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині
    РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Знищено 41 крилату ракету та два ударні дрони

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі 24 червня противник завдав ракетного удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування "Калібр" та ударними дронами Shahed-136/131.

Літаки стратегічної авіації в кількості 10 одиниць здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря.

Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів 9-ма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків. З акваторії Чорного моря окупанти здійснили пуски двох крилатих ракет морського базування "Калібр".

Із півдня противник атакував двома іранськими ударними дронами Shahed-136/131.

"За результатами бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони збито усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету "Калібр" та два ударні дрони Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Ракети Х-22 російські терористи спрямували у напрямку Дніпра та Кривого Рогу, додали у Повітряних силах.

Вночі РФ атакувала ракетами Київ та Дніпро, є жертви: всі подробиці
Знищено 41 крилату ракету та два ударні дрони / t.me/kpszsu ​

Ракетні та дронові удари РФ по Україні

У ніч на 23 червня в Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну загрозу. У Хмельницькій області прогриміли вибухи.

У Повітряних силах повідомили, що окупанти завдали удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атака була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області.

Пуски відбувалися близько опівночі з Каспійського моря з чотирьох бомбардувальників Ту-95МС. Всі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 були знищені протиповітряною обороною, більшість - у Хмельницькій області.

У ніч на 22 червня російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами. У Криворізькому районі пошкоджено будинки. У небі над Одеською областю Сили оборони збили 3 ворожих "Шахеда",

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що країна-агресор атакувала Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" і ударними дронами "Shahed-136/131".

"На щастя, ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Втім, окупанти продовжують терор проти українського народу, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури України", - йшлося у повідомленні.

Інші новини:

новини Києва війна в Україні новини України війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Путін в істериці звернувся до росіян і та заявив про удар в спину

Путін в істериці звернувся до росіян і та заявив про удар в спину

10:02 Світ
Буданов - про військовий заколот Пригожина: це реально, конфлікт - не постановка

Буданов - про військовий заколот Пригожина: це реально, конфлікт - не постановка

09:27 Україна
Пригожин почав повстання в Росії, Путін на боці Шойгу і Герасимова - ISW

Пригожин почав повстання в Росії, Путін на боці Шойгу і Герасимова - ISW

08:38 Світ
Всі головні новини

Останні новини

10:21

У Москві ввели режим контртерористичної операції, в Підмосков'ї - техніка

10:02

Путін в істериці звернувся до росіян і та заявив про удар в спинуВідео

09:32

Ходорковський підтримав заколот, а Гіркін ниє через захід "вагнерів" у Воронеж

09:27

Буданов - про військовий заколот Пригожина: це реально, конфлікт - не постановка

08:52

У Петербурзі в будівлю ПВК "Вагнера" прийшли путінські силовикиВідео

Вночі РФ атакувала ракетами Київ та Дніпро, є жертви: всі подробиціВночі РФ атакувала ракетами Київ та Дніпро, є жертви: всі подробиці
08:38

Пригожин почав повстання в Росії, Путін на боці Шойгу і Герасимова - ISW

08:13

Пригожин захопив військові об'єкти Ростова: Гіркін оголосив громадянську війнуВідео

07:32

Будівлю Міноборони РФ в Ростові оточили солдати і танкиВідео

07:00

День НЛО: 5 небанальних фільмів про прибульців, що підкорять навіть скептиківВідео

Реклама
06:20

Чого домоглася Москва ядерним шантажемПогляд

04:00

Яке свято 24 червня: кого потрібно привітати в цей день

03:18

Держпереворот Пригожина - не інсценування і не "договірняк"Погляд

03:10

Сприймають близько до серця: п'ять знаків зодіаку, які надто вразливі

02:40

"Вагнер" входить в Ростов": Пригожин - про держпереворот в РФВідео

02:35

"Всередині Кремля щось іскрить": Сотник розповів про наближення хаосу в РФВідео

02:20

Євген Карась. Що відбувається на Росії?Відеоблоги

02:05

Як і з чим є сало: несподівана відповідь, про яку мало хто здогадується

01:35

Путінські генерали благають Пригожина зупинитися, а він погрожує трибуналомВідео

01:35

Черник пояснив, коли настане зручний момент для удару по Кримському мосту

01:07

Купа військової техніки і вий сирен: у Москві почалася паніка, підняли силовиків

Реклама
00:47

"Наші соратники, готуйтеся!": в ЛСР висловилися про збройний заколот Пригожина

00:45

Після демаршу Пригожина війна закінчиться раптово, Путіна відсторонять – ЖдановЕксклюзив

00:44

На Росії захейтили Собчак за фото у вишиванці

00:35

"З днем молоді": Кремль зганьбився зверненням Путіна, поки Пригожин захоплює РФ

00:31

Війна в Україні буде забута, попереду - війна за РосіюПогляд

23 червня, п'ятниця
23:50

Тендітна диктатура Путіна впала, найважче ми пережили - Буданов

23:35

Під Бахмутом відбувається місиво між "вагнерівцями" та військами РФ: усі подробиці

23:35

Як почалася громадянська війна в РФ: перші заяви Євгена Пригожина

23:27

"Шойгу буде повішений на Красній площі" - Пригожин

23:08

Про заяви Пригожина і "переворот" в РосіїПогляд

22:50

Пригожин сподівається на розгром армії РФ і хоче влаштувати переворот - ЕйдманЕксклюзив

22:47

Різко похолодає: в Україну мчить ураган та град

22:43

У Росії починається громадянська війна, Пригожин влаштовує держпереворот: онлайнВідео

22:42

Госпіталізація чоловіків із дозволу військкоматів: юрист пояснив важливий момент

22:24

Пригожин і Путін: хто кого зжере?Погляд

22:12

Рятував пораненого командира: окупанти смертельно поранили відомого спортсмена

21:58

"Вторгнення в Крим не було": Обама здивував цинічним виправданням агресії РФ

21:40

Україна визволила із Угорщини ще двох військовополонених

21:39

Можна залучити великі проблеми з грошима 24 червня: що не можна робити і прикмети

21:31

"Маємо, що маємо": Брежнєва здивувала фото без фільтрів

Реклама
20:40

Дуже складна оптична ілюзія: лише 1% людей може помітити кота серед хом’яків

20:34

Пугачова зробила нові губи: фото потрапило в мережу

20:23

Більше 11 тисяч гривень для українців: хто може отримати фінансову допомогу

20:18

Тіна Кароль зустрілася з Папою Римським та вручила йому щоденник хлопчика із Маріуполя

19:24

"Дав термінове доручення Залужному": Зеленський зібрав важливу Ставку

19:21

У Запоріжжі обміліло Дніпро: мешканці "задихаються" від смороду

19:20

На росіян чекає "непросте рішення-2"Погляд

19:10

Все горить і валить дим: у Генічеську в повітря "злетіла" база РосгвардіїВідео

18:49

Як змусити його думати про мене: 7 психологічних трюків

18:43

Що означають слова "південь" і "північ": Авраменко дав несподівану відповідьВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти