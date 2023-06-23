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Під час тривоги вночі у Хмельницькому пролунали вибухи: що відомо

Анна Ярославська
23 червня 2023, 06:42 оновлено 23 червня, 07:49
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По всій території України була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну загрозу.
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Минулої ночі по всій Україні була ракетна загроза / Фото: ua.depositphotos.com

У ніч на 23 червня в Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну загрозу. У Хмельницькій області прогриміли вибухи.

Спочатку в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку для центральних областей - Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської.

У Дніпропетровській та Запорізькій областях була загроза застосування російськими окупантами БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку

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Пізніше була зафіксована група крилатих ракет в районі Херсонської області. Ракети (імовірно, Х-101 / Х-555) рухалися в напрямку Кривого Рогу.

Згодом повітряну тривогу оголосили в Хмельницькій, Рівненській та Чернівецькій областях, а потім і по всій Україні.

"Під час повітряної тривоги в Хмельницькій області спрацювало ППО. Про результати бойової роботи повідомимо пізніше", - зазначили пізніше в Повітряних силах.

Інформацію про вибухи в регіоні підтвердили і в Хмельницькій ОВА в Telegram. Водночас там не уточнили, чи були вони результатом роботи ППО.

"Були чутні вибухи в Хмельницькій області. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!" - йдеться у повідомленні ОВА о 03:17.

РФ намагалась поцілити у військовий аеродром

У Повітряних силах вранці у п‘ятницю повідомили, що вночі 23 червня окупанти завдали удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області.

Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість - на Хмельниччині.

Крім того, захисники неба знищили розвідувальний БпЛА не встановленого типу.

23 июня уничтожены 13 крылатых ракет оккупантов
23 червня знищено 13 крилатих ракет окупантів / Фото: t.me/kpszsu

Чому окупанти обстрілюють Україну вночі

За словами голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, у нічних атак окупантів є дві причини.

Перша - візуальне прикриття. Темрява ускладнює візуальне виявлення ракет, тому окупант розраховує на ефект несподіванки.

"Друга і основна причина - психологічний вплив на цивільне населення. Вночі будь-які вибухи виглядають інтенсивніше через контраст з темрявою, збільшуючи страх і паніку. Це виснажує моральні сили людей, які асоціюють ніч з відпочинком і безпекою", - написав Лукашук у Telegam.

Ракетні та дронові удари РФ по Україні

У ніч на 22 червня російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами. У Криворізькому районі пошкоджено будинки. У небі над Одеською областю Сили оборони збили 3 ворожих "Шахеда",

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що країна-агресор атакувала Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" і ударними дронами "Shahed-136/131".

"На щастя, ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Втім, окупанти продовжують терор проти українського народу, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури України", - йшлося у повідомленні.

Вночі 21 червня ворог завдав ударупо північному напрямку ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Всі дрони-камікадзе знищені силами і засобами Повітряних Сил в Хмельницькій області.

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